Cyber Security Nordic houkutteli jälleen ennätysmäärän kyberalan ammattilaisia

Tämän vuoden ohjelma käsitteli keskeisiä teemoja, kuten eurooppalaisia aloitteita turvallisen digitalisaation edistämiseksi, kriittisen infrastruktuurin suojaamisen strategioita, kyberrikollisuuden torjuntaa, demokratian ja kyberpolitiikan rajapintaa sekä tekoälyn kasvavaa vaikutusta tietoturvaan.



”Etsimme pohjoismaista kyberalan tapahtumaa ja osallistuimme Cyber Security Nordiciin ensimmäistä kertaa - olemme erittäin tyytyväisiä valintaamme. Meille tuli positiivisena yllätyksenä se, että paikalle saatiin runsain määrin yritysten lisäksi julkisen sektorin ja puolustusteollisuuden kävijöitä”, sanoo Jason Blais, VP of Product & Program Management, Mattermostilta.



Kansainvälisten huippuasiantuntijoiden keynote-puheenvuorot, vuorovaikutteiset paneelit sekä koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen keskittyneet foorumit veivät Cyber Security Nordic 2025 -tapahtumaa isoin askelin kohti kasvua ja tekevät siitä pohjoismaisella tasolla ainutlaatuisen.



”Kyberturvallisuus otetaan tänä päivänä erittäin vakavasti ja toimiala kasvaa. Onnistuimme ohjelmissa erityisen hyvin ja saimme selkeästi laajennettua kävijämäärää niin yritysten kuin julkisen sektorin päättäjien ja tietoturva-asiantuntijoiden joukossa”, sanoo Anssi Rajala, Helsingin Messukeskuksesta.



SelfHack voitti Pitch Finland Cybersecurity 2025 -kilpailussa

Pitch Finland 2025 -kilpailun voittaja on SelfHack. Voittaja sai 10 000 euron palkinnon, jonka lahjoitti Suomen Messusäätiö. Kilpailun finaali järjestettiin pitchauskilpailun muodossa Cyber Security Nordic -tapahtumassa 5.11.2025 Helsingin Messukeskuksessa.

Toisen kerran kilpailuun osallistunut SelfHack on vuoden aikana edennyt huomattavin harppauksin. Yritys on onnistunut löytämään selkeän markkinasegmenttinsä ja rakentanut vakuuttavan go-to-market -strategian. Lisäksi SelfHackilla on jo maksavia asiakkaita sekä lähtökohtaisesti kansainväliseen kasvuun tähtäävä strategia.



Cyber Security Nordic järjestettiin 4–5.11. Helsingin Messukeskuksessa yhteistyössä Finnish Information Security Clusterin (FISC ry) kanssa. Seuraavan kerran Cyber Security Nordic järjestetään 28.–29.10.2026.



Cyber Security Nordic houkutteli jälleen ennätysmäärän kyberalan ammattilaisia



Yli 2600 kävijää (+28 %) osallistui kuulemaan kansainvälisten puhujien näkemyksiä sekä ratkaisuja alan johtavilta toimijoilta Pohjoismaiden suurimmassa kyberturvallisuusalan tapahtumassa Helsingin Messukeskuksessa 4.–5.11. Loppuunmyydyssä tapahtumassa oli ennätysmäärä, 75 näytteilleasettajaa. Ensi vuonna tapahtuma järjestetään isommissa tiloissa messuhalleissa 1–2.

Tämän vuoden ohjelma käsitteli keskeisiä teemoja, kuten eurooppalaisia aloitteita turvallisen digitalisaation edistämiseksi, kriittisen infrastruktuurin suojaamisen strategioita, kyberrikollisuuden torjuntaa, demokratian ja kyberpolitiikan rajapintaa sekä tekoälyn kasvavaa vaikutusta tietoturvaan.



”Etsimme pohjoismaista kyberalan tapahtumaa ja osallistuimme Cyber Security Nordiciin ensimmäistä kertaa - olemme erittäin tyytyväisiä valintaamme. Meille tuli positiivisena yllätyksenä se, että paikalle saatiin runsain määrin yritysten lisäksi julkisen sektorin ja puolustusteollisuuden kävijöitä”, sanoo Jason Blais, VP of Product & Program Management, Mattermostilta.



Kansainvälisten huippuasiantuntijoiden keynote-puheenvuorot, vuorovaikutteiset paneelit sekä koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen keskittyneet foorumit veivät Cyber Security Nordic 2025 -tapahtumaa isoin askelin kohti kasvua ja tekevät siitä pohjoismaisella tasolla ainutlaatuisen.



”Kyberturvallisuus otetaan tänä päivänä erittäin vakavasti ja toimiala kasvaa. Onnistuimme ohjelmissa erityisen hyvin ja saimme selkeästi laajennettua kävijämäärää niin yritysten kuin julkisen sektorin päättäjien ja tietoturva-asiantuntijoiden joukossa”, sanoo Anssi Rajala, Helsingin Messukeskuksesta.



SelfHack voitti Pitch Finland Cybersecurity 2025 -kilpailussa

Pitch Finland 2025 -kilpailun voittaja on SelfHack. Voittaja sai 10 000 euron palkinnon, jonka lahjoitti Suomen Messusäätiö. Kilpailun finaali järjestettiin pitchauskilpailun muodossa Cyber Security Nordic -tapahtumassa 5.11.2025 Helsingin Messukeskuksessa.

Toisen kerran kilpailuun osallistunut SelfHack on vuoden aikana edennyt huomattavin harppauksin. Yritys on onnistunut löytämään selkeän markkinasegmenttinsä ja rakentanut vakuuttavan go-to-market -strategian. Lisäksi SelfHackilla on jo maksavia asiakkaita sekä lähtökohtaisesti kansainväliseen kasvuun tähtäävä strategia.



Cyber Security Nordic järjestettiin 4–5.11. Helsingin Messukeskuksessa yhteistyössä Finnish Information Security Clusterin (FISC ry) kanssa. Seuraavan kerran Cyber Security Nordic järjestetään 28.–29.10.2026.



Tapahtuman strategisia kumppaneita olivat Accenture, Cyberday, Elisa, Fitsec, Fortinet, HP Finland, Moonsoft, Mattermost, Reversec, Trend Micro, Vectra ja WithSecure.

Kuvia tapahtumasta: http://mediabank.messukeskus.com



Lisätietoja: markkinointi ja viestintä, Helsingin Messukeskus, Anu-Eveliina Mattila, anu-eveliina.mattila@messukeskus.com, puh: +358 50 555 6183.

www.cybersecuritynordic.com #CyberSecurityNordic



