Helsingin kaupunginvaltuusto päätti pitää kuntaveroprosentin edelleen 5,30 prosentissa
Kaupunginvaltuusto kokoontui 5. marraskuuta ja päätti kunnallisveroprosentista sekä kiinteistöveroprosenteista. Valtuusto hyväksyi myös tilojen vuokraamisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden käyttöön Hermanninrannassa.
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 5. marraskuuta määrätä vuoden 2026 tuloveroprosentiksi 5,30 prosenttia. Helsingin vuoden 2026 veroprosentti on vuoden 2025 tasolla. Kaupunkistrategian 2025-2029 mukaan kaupunki pidättäytyy kunnallisveron ja kiinteistöverojen korotuksista. Vuonna 2026 kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 1 125 miljoonaa euroa, mikä on 5,6 prosenttia vuoden 2025 tilitysennustetta enemmän.
Kaupunginvaltuusto päätti pitää ennallaan myös kiinteistöveroprosentit vuodelle 2026 seuraavasti:
- maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
- rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,30
- voimalaitosten veroprosentti 3,10
Hermanninrannassa vuokrataan tilat koululle ja päiväkodille
Kaupunginvaltuusto päätti vuokrata tilat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisotoimen käyttöön hankesuunnitelman mukaisesti.
Hermanninrantaan rakentuu 2020–2030-luvuilla uusi noin 5 500 asukkaan asuinalue, jossa ei ole aiemmin ollut asuinrakennuksia eikä palveluita. Alueelle toteutetaan uusi koulu, päiväkoti ja nuorisotilat vuokrahankkeena.
Kaupunginvaltuusto keskusteli lisäksi Vihreän valtuustoryhmän ryhmäaloitteesta, jossa ehdotettiin uusia keinoja asunnottomuuden poistamiseksi. Keskustelun voi katsoa Helsinki-kanavalle tulevasta kokoustallenteesta.
Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.
Helsingin kaupunginvaltuusto viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Seuraa juhlavuoden tapahtumia osoitteessa Hel.fi/valtuusto150.
