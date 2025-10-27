HJK Oy

HJK teki historiaa nuorten Mestarien liigassa

5.11.2025 20:53:21 EET | HJK Oy | Tiedote

HJK otti 1–0-vierasvoiton Trabzonsporia vastaan Turkissa ja etenee ensimmäisenä suomalaisjoukkueena UEFA Youth Leaguen kolmannelle kierrokselle.

Eemil Kari / HJK

HJK:n U19-joukkue venyi kovaan suoritukseen ja ryösti 1–0-vierasvoiton Trabzonsporin vieraana Turkissa UEFA Youth Leaguen karsinnassa. Tulos vieraskentältä tarkoittaa, että HJK etenee kolmannelle ja viimeiselle kierrokselle ennen pudotuspelivaihetta yhteismaalein 3–2.

Temppu on historiallinen, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta, kun suomalaisjoukkue pelaa nuorten Mestarien liigan eli Youth Leaguen kolmannella kierroksella.

Vieraspeli Trabzonissa oli odotetun haastava, mutta Toivo Meron toisen jakson vapaapotkumaali riitti voittoon. HJK:n iltaa helpotti Trabzonsporin ulosajo puoli tuntia ennen pelin päättymistä.

– Jätkät tekivät hyvää duunia, voitto ja jatkoonpääsy olivat tänään tärkeintä. Peli oli hankala, mutta missään vaiheessa ei ollut selkeää uhkaa vastustajalta. Pojat saavat olla ylpeitä itsestään, päävalmentaja Perparim Hetemaj iloitsee.

Seuraavalla kierroksella HJK kohtaa belgialaisen KRC Genkin. Ottelut pelataan 26–27. marraskuuta ja 10–11. joulukuuta, ja otteluparin voittaja etenee 10 parhaan kansallisen mestarin joukossa Youth Leaguen pudotuspelivaiheeseen.

– Nyt juhlitaan ensin ja nautitaan tästä hetkestä.

Otteluraportti: https://www.hjk.fi/artikkelit/miehet/hjk-klubi-04/hjkn-nuoret-venyivat-historialliseen-tulokseen-eurokentilla-viime-vuoden-youth-league-finalisti-kaatui-ratkaisupelissa/

Kuvat

Toivo Mero (keskellä) teki ratkaisumaalin Trabzonsporia vastaan vapaapotkusta.
Eemil Kari / HJK
