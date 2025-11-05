Apollonian kouluttajapalkinto suupatologi Jaana Willbergille

Willberg työskentelee tällä hetkellä Turun yliopiston suupatologian ja suuradiologian oppiaineen vastuuhenkilönä ja opettajana sekä ohjaa erikoistuvia Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Lisäksi hän on toiminut vuosia erikoisalansa monipuolisena täydennyskouluttajana.

– Olen ollut erityisen kiinnostunut suun limakalvosairauksien diagnostiikasta ja hoidosta. Koulutukset pyörivät näiden aiheiden parissa. Samalla on tärkeä ymmärtää patogeneesi sairauksien taustalla ja nähdä kliininen tilanne potilaiden suussa.

Kouluttajapalkinto myönnetään hänelle ansioista sitoutuneena ja arvostettuna täydennyskouluttajana. Palkintoperusteissa korostetaan, että Willberg on valovoimainen luennoitsija, erinomainen koulutusten suunnittelija ja innostus erikoisalasta välittyy kuulijoille. Willbergin luennot ovat olleet suosittuja ja saaneet osallistujilta eriomaista palautetta.

Willberg kokee, että kouluttajan työ on opettanut ja antanut paljon hänelle itselleen.

– Olen oppinut alasta koko ajan lisää yleisön kysymyksistä ja heidän esittämistään potilastapauksista. Kouluttajan työ on myös tarjonnut mahdollisuuden tutustua laajasti kollegoihin koko terveydenhuollon kentällä.

Willberg on valmistunut hammaslääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1996, väitellyt hammaslääketieteen tohtoriksi 2007 ja valmistunut erikoihammaslääkäriksi 2011. Turun yliopiston patologian ja suulääketieteen dosentiksi hänet nimettiin 2023.

Täydennyskoulutus on osa hammaslääkärien työtä, ja hammaslääkärikouluttajien rooli on keskeinen kollegoiden osaamisen kehittämisessä. Kouluttajapalkinnolla halutaan nostaa esille tätä merkittävää työtä. Apollonian kouluttajapalkinto on jaettu vuodesta 1987 ja myönnetään joka toinen vuosi. Palkinto on suuruudeltaan 3000 euroa.

Osoitelähde: STT-info ja Terveystoimittajat ry