Apollonian kouluttajapalkinto suupatologi Jaana Willbergille

Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian kouluttajapalkinto on myönnetty tänä vuonna innostavalle suupatologian ja suulääketieteen alan kouluttajalle, dosentti, erikoihammaslääkäri Jaana Willbergille. Palkinto myönnetään tunnustuksena pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä alan täydennyskouluttajana. Palkinto luovutettiin Hammaslääkäripäivillä 6.11.2025.
Willberg työskentelee tällä hetkellä Turun yliopiston suupatologian ja suuradiologian oppiaineen vastuuhenkilönä ja opettajana sekä ohjaa erikoistuvia Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Lisäksi hän on toiminut vuosia erikoisalansa monipuolisena täydennyskouluttajana.
– Olen ollut erityisen kiinnostunut suun limakalvosairauksien diagnostiikasta ja hoidosta. Koulutukset pyörivät näiden aiheiden parissa. Samalla on tärkeä ymmärtää patogeneesi sairauksien taustalla ja nähdä kliininen tilanne potilaiden suussa.
Kouluttajapalkinto myönnetään hänelle ansioista sitoutuneena ja arvostettuna täydennyskouluttajana. Palkintoperusteissa korostetaan, että Willberg on valovoimainen luennoitsija, erinomainen koulutusten suunnittelija ja innostus erikoisalasta välittyy kuulijoille. Willbergin luennot ovat olleet suosittuja ja saaneet osallistujilta eriomaista palautetta.
Willberg kokee, että kouluttajan työ on opettanut ja antanut paljon hänelle itselleen.
– Olen oppinut alasta koko ajan lisää yleisön kysymyksistä ja heidän esittämistään potilastapauksista. Kouluttajan työ on myös tarjonnut mahdollisuuden tutustua laajasti kollegoihin koko terveydenhuollon kentällä.
Willberg on valmistunut hammaslääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1996, väitellyt hammaslääketieteen tohtoriksi 2007 ja valmistunut erikoihammaslääkäriksi 2011. Turun yliopiston patologian ja suulääketieteen dosentiksi hänet nimettiin 2023.
Täydennyskoulutus on osa hammaslääkärien työtä, ja hammaslääkärikouluttajien rooli on keskeinen kollegoiden osaamisen kehittämisessä. Kouluttajapalkinnolla halutaan nostaa esille tätä merkittävää työtä. Apollonian kouluttajapalkinto on jaettu vuodesta 1987 ja myönnetään joka toinen vuosi. Palkinto on suuruudeltaan 3000 euroa.
Dosentti, EHL Jaana Willberg, jaaoks@utu.fi, p. 0400 501 272
Annamari Nihtiläpääsihteeri, HLT, EHLHammaslääkäriseura ApolloniaPuh:050 569 7800annamari.nihtila@apollonia.fi
Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia on 1892 perustettu tieteellinen yhdistys. Apollonia järjestää riippumattomaan tietoon perustuvaa täydennyskoulutusta, tukee hammaslääketieteellistä tutkimusta ja välittää tutkimustietoa suunterveydestä. www.apollonia.fi
