Hurjat loppuhetket – derbydraama kääntyi Classicille
F-liigan naisten sarjassa nähtiin keskiviikkona dramaattinen Pirkanmaan derby, jossa Koovee tuli melkein lopussa tasoihin ilman maalivahtia mutta voiton vei lopulta Classic 6-5. Illan toisessa ottelussa EräViikingit kaatoi kotonaan PSS:n 12-1.
Haastaja Koovee kuittasi mestari Classicin nopean kahden maalin etumatkan eikä häkeltynyt edes Alma Laitilan etuyläkulmaan 3–2-osumasta, vaan Susanna Laurila nosti Kooveen rinnalle päätöserän avausvaihdossa. Julia Woivalinin 4-3–maali pakotti Kooveen yrittämään lopussa riskillä, ja kuudella viittä vastaan Henriikka Järvi iskikin tasoituksen puolitoista minuuttia ennen loppua.
Classic kuitenkin ryösti pallon suoraan seuranneesta keskialoituksesta mukaansa, Veera Märkälä syötti poikittain ja Minttu Kotamäki laukoi mestarit taas johtoon. Samaan hulinaan syntyi vielä kaksi lisämaalia Kooveen yrittäessä taas ilman maalivahtia. Seitsemän sekuntia johtomaalin jälkeen Suvi Hämäläinen kasvatti eroa tyhjään verkkoon, ja vain 12 sekuntia siitä Emmiina Hapuoja kavensi loppunumerot.
Helsingin ottelu ratkesi jo avauserässä, jonka EräViikingit vei 6-0. PSS piti verkkonsa puhtaana runsaat kuusi minuuttia, mutta sen jälkeen ropisi. Iina Latvala kiepsahti päädystä sijoittamaan avausmaalin, Elina Hautojärvi jatkoi asettelematta 2-0, Pinja Suhonen kiskaisi kaukaa eron kolmeen, Hautojärvi kurotti 4-0 oman laukauksensa kakkospallosta, pallon Tove Tantereella käyttänyt Pinja Suhonen osui läheltä ja Inka Lippojoki sijoitti Natalie Sandströmin levityksestä taukolukemat. Iina Latvala merkkautti tänään tehot 2+2 ja Pinja Suhonen laukoi joukkueensa maaleista neljä, Maura Paajanen juhlisti kahdettasadatta liigaotteluaan 10–0-maalilla. Torjuntavuorossa olleen Nora Laikan nollapelin pilasi päätöserän puolivälissä Beatrice Kangas.
Sarja jatkuu lauantaina otteluilla SaiPa–ÅIF, Pirkat–Northern Stars, SB-Pro–Classic ja Koovee–TPS.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
LASB avasi pistetilinsä, EräViikingit ratkaisi jatkoajalla3.11.2025 21:04:12 EET | Tiedote
LASB avasi viimeisenä joukkueena pistetilinsä kauden F-liigassa, kun se nousi EräViikinkien vieraana kahden maalin takamatkalta varsinaisen peliajan tasalukemiin. Voittoa ei tänään kuitenkaan vielä tullut, sillä Daniel Tenhonen laukoi jatkoajalla 4–3-maalin ja lisäpisteen kotijoukkueelle.
Lakeudella luisti: SPV vei kärkiottelun ja Nurmon Jymy nappasi avausvoittonsa2.11.2025 19:11:01 EET | Tiedote
Eteläpohjalaiset juhlivat F-liigassa sunnuntaina, kun Seinäjoen Peliveljet löi kärkiottelussa Westend Indiansin 3-2 ja Nurmon Jymy nappasi kauden avauspisteensä kaatamalla samoin lukemin jatkoajalla Hawksin.
SB-Pro nipisti ensimmäisenä pisteen TPS:ltä1.11.2025 20:55:05 EET | Tiedote
TPS jatkoi voittoputkeaan F-liigan naisten sarjassa mutta koki samalla kauden ensimmäisen pistemenetyksensä, kun SB-Pro kaatui kotonaan vasta rangaistuslaukauksilla 6-5. Lauantain muut voittajat olivat SaiPa, Pirkkalan Pirkat ja EräViikingit.
Classicille nollapeli, kolme pistettä ja 11 tehtyä maalia30.10.2025 20:55:29 EET | Tiedote
Teemu Karppanen takoi tehot 1+4, Eemeli Salin 3+1 ja Viljami Virtanen hattutempun, kun Classic haki F-liigan torstain ainoassa ottelussa 11–0-vierasvoiton FBC Turusta. Tulos nosti Classicin sarjassa kolmanneksi ja kolmen pisteen päähän kärkikaksikosta SPV–Westend Indians.
Westend Indians karkasi sitkeältä TPS:ltä29.10.2025 21:01:21 EET | Tiedote
Westend Indians nappasi kauden yhdeksännen voittonsa, kun se kukisti illan ainoassa kamppailussa vieraissa TPS:n lopulta 6-2. Vielä kolme minuuttia ennen loppua oli eroa kuitenkin ollut vain yksi maali.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme