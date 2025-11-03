Hurjat loppuhetket – derbydraama kääntyi Classicille

Haastaja Koovee kuittasi mestari Classicin nopean kahden maalin etumatkan eikä häkeltynyt edes Alma Laitilan etuyläkulmaan 3–2-osumasta, vaan Susanna Laurila nosti Kooveen rinnalle päätöserän avausvaihdossa. Julia Woivalinin 4-3–maali pakotti Kooveen yrittämään lopussa riskillä, ja kuudella viittä vastaan Henriikka Järvi iskikin tasoituksen puolitoista minuuttia ennen loppua.

Classic kuitenkin ryösti pallon suoraan seuranneesta keskialoituksesta mukaansa, Veera Märkälä syötti poikittain ja Minttu Kotamäki laukoi mestarit taas johtoon. Samaan hulinaan syntyi vielä kaksi lisämaalia Kooveen yrittäessä taas ilman maalivahtia. Seitsemän sekuntia johtomaalin jälkeen Suvi Hämäläinen kasvatti eroa tyhjään verkkoon, ja vain 12 sekuntia siitä Emmiina Hapuoja kavensi loppunumerot.

Helsingin ottelu ratkesi jo avauserässä, jonka EräViikingit vei 6-0. PSS piti verkkonsa puhtaana runsaat kuusi minuuttia, mutta sen jälkeen ropisi. Iina Latvala kiepsahti päädystä sijoittamaan avausmaalin, Elina Hautojärvi jatkoi asettelematta 2-0, Pinja Suhonen kiskaisi kaukaa eron kolmeen, Hautojärvi kurotti 4-0 oman laukauksensa kakkospallosta, pallon Tove Tantereella käyttänyt Pinja Suhonen osui läheltä ja Inka Lippojoki sijoitti Natalie Sandströmin levityksestä taukolukemat. Iina Latvala merkkautti tänään tehot 2+2 ja Pinja Suhonen laukoi joukkueensa maaleista neljä, Maura Paajanen juhlisti kahdettasadatta liigaotteluaan 10–0-maalilla. Torjuntavuorossa olleen Nora Laikan nollapelin pilasi päätöserän puolivälissä Beatrice Kangas.

Sarja jatkuu lauantaina otteluilla SaiPa–ÅIF, Pirkat–Northern Stars, SB-Pro–Classic ja Koovee–TPS.