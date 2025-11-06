Hoivarakentajat ja Nordiqus sopivat yli 12 milj. € portfoliokaupasta

Kaupan kohteina ovat vuonna 2023 valmistunut Kuopion kristillinen päiväkoti ja koulu, vuonna 2024 valmistunut Haapaveden kaupungin vuokraamassa kiinteistössä toimiva Pilke luontopäiväkoti Taikakumpu sekä Tampereelle rakenteilla oleva englanninkielinen päiväkoti Sunshine Early Learning Centre. Kaikki kiinteistöt on rakennettu kotimaisesta hirrestä ja niiden keskimääräinen vuokra-aika on noin 19,5 vuotta.

– Olen innoissani, kun voimme jatkaa kiinteistösalkkujemme kasvattamista Suomessa. Yhteistyön aloittaminen Hoivarakentajien kanssa on meille merkittävää. Lisäksi uudet vuokralaisemme, Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry, Haapaveden kaupunki ja Sunshine Learning Centre Oy, sopivat hyvin nykyiseen portfolioomme ja luovat meille paljon arvoa. Olen iloinen saatuani jo tutustua uusiin asiakkaisiimme ja odotan innolla yhteistyötä myös tulevaisuudessa, sanoo Nordiqusin Suomen aluejohtaja Sini Vuoristo.

– Hoivarakentajille tämä kauppa on monella tavalla merkittävä askel eteenpäin, ja kiitämme Nordiqusta hyvästä yhteistyöstä. Kumppanuus vahvistaa tietoamme siitä, että huolella ja kestävän kehityksen mukaisesti rakennetuille julkiseen käyttöön tuleville hirsirakennuksille on vahva kysyntä sekä käyttäjien että vastuullisuutta arvostavien kiinteistösijoittajien keskuudessa, Hoivarakentajien rahoitusjohtaja Lauri Rantanen kertoo.

Nordiqusille siirtyvät kiinteistöt sijaitsevat mikrosijainneissa, joissa on vakaa kysyntä moderneille, korkealaatuisille kouluille ja päiväkodeille. Kolmen hirsirakennuksen kokonaispinta-ala on noin 3 600 m2, ja tiloja käyttää lähes 500 koululaista ja lasta opettajineen ja varhaiskasvattajineen. Kaikki kiinteistöt on rakennettu korkeiden kestävyysstandardien mukaisesti, ja niillä on EPC-luokitus A ja ympäristösertifikaatti (LEED Silver tai BREEAM In-Use Very Good).