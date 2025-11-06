Hoivarakentajat Oy

Hoivarakentajat ja Nordiqus sopivat yli 12 milj. € portfoliokaupasta

6.11.2025 16:00:00 EET | Hoivarakentajat Oy | Tiedote

Jaa

Hoivarakentajat ja Nordiqus ovat sopineet kolmen uuden koulu- ja päiväkotikiinteistön kaupasta. Kiinteistöjen kokonaisarvo on 12,25 miljoonaa euroa. Kahden vuosina 2023 ja 2024 valmistuneen kiinteistön kaupan on määrä toteutua marraskuussa 2025. Kolmas rakenteilla olevan päiväkotikiinteistön kauppa toteutuu sen valmistuttua elokuussa 2026.

Havainnekuva Sunshine Early Learning Centre -hirsipäiväkoti
Havainnekuva Tampereella rakenteilla olevasta Sunshine Early Learning Centre -hirsipäiväkodista Hoivarakentajat

Kaupan kohteina ovat vuonna 2023 valmistunut Kuopion kristillinen päiväkoti ja koulu, vuonna 2024 valmistunut Haapaveden kaupungin vuokraamassa kiinteistössä toimiva Pilke luontopäiväkoti Taikakumpu sekä Tampereelle rakenteilla oleva englanninkielinen päiväkoti Sunshine Early Learning Centre. Kaikki kiinteistöt on rakennettu kotimaisesta hirrestä ja niiden keskimääräinen vuokra-aika on noin 19,5 vuotta. 

– Olen innoissani, kun voimme jatkaa kiinteistösalkkujemme kasvattamista Suomessa. Yhteistyön aloittaminen Hoivarakentajien kanssa on meille merkittävää. Lisäksi uudet vuokralaisemme, Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry, Haapaveden kaupunki ja Sunshine Learning Centre Oy, sopivat hyvin nykyiseen portfolioomme ja luovat meille paljon arvoa. Olen iloinen saatuani jo tutustua uusiin asiakkaisiimme ja odotan innolla yhteistyötä myös tulevaisuudessa, sanoo Nordiqusin Suomen aluejohtaja Sini Vuoristo

– Hoivarakentajille tämä kauppa on monella tavalla merkittävä askel eteenpäin, ja kiitämme Nordiqusta hyvästä yhteistyöstä. Kumppanuus vahvistaa tietoamme siitä, että huolella ja kestävän kehityksen mukaisesti rakennetuille julkiseen käyttöön tuleville hirsirakennuksille on vahva kysyntä sekä käyttäjien että vastuullisuutta arvostavien kiinteistösijoittajien keskuudessa, Hoivarakentajien rahoitusjohtaja Lauri Rantanen kertoo.

Nordiqusille siirtyvät kiinteistöt sijaitsevat mikrosijainneissa, joissa on vakaa kysyntä moderneille, korkealaatuisille kouluille ja päiväkodeille. Kolmen hirsirakennuksen kokonaispinta-ala on noin 3 600 m2, ja tiloja käyttää lähes 500 koululaista ja lasta opettajineen ja varhaiskasvattajineen. Kaikki kiinteistöt on rakennettu korkeiden kestävyysstandardien mukaisesti, ja niillä on EPC-luokitus A ja ympäristösertifikaatti (LEED Silver tai BREEAM In-Use Very Good). 

Avainsanat

hoivarakentajatnordiquskiinteistökauppapäiväkotikestävyysrakentaminenhirsirakentaminenpuurakentaminenpäiväkoditvarhaiskasvatusvähähiilinen rakentaminentamperehaapavesikuopio

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Havainnekuva Sunshine Early Learning Centre -hirsipäiväkoti
Havainnekuva Tampereella rakenteilla olevasta Sunshine Early Learning Centre -hirsipäiväkodista
Hoivarakentajat
Lataa
Pilke luontopäiväkoti Taikakumpu, Haapavesi
Havainnekuva Pilke luontopäiväkoti Taikakumpu, Haapavesi
Hoivarakentajat
Lataa
Kuopion kristillinen päiväkoti ja koulu
Havainnekuva Kuopion kristillinen päiväkoti ja koulu
Hoivarakentajat
Lataa
Hirsipäiväkoti Pilke Taikakumpu, Haapavesi - havainnekuva
Hirsipäiväkoti Pilke Taikakumpu, Haapavesi - havainnekuva
Hoivarakentajat
Lataa
Kuopion kristillinen päiväkoti ja koulu - havainnekuva
Kuopion kristillinen päiväkoti ja koulu - havainnekuva
Hoivarakentajat
Lataa
Sunshine Early Learning Centre, Tampere - havainnekuva
Sunshine Early Learning Centre, Tampere - havainnekuva
Hoivarakentajat
Lataa

Linkit

Hoivarakentajat lyhyesti

Hoivarakentajat on Suomen suurin julkinen hirsirakentaja ja vastuullisen rakentamisen edelläkävijä. Rakennamme johtaville sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatusalan toimijoille haluttuja ja pitkäikäisiä palvelurakennuksia puhtaasta, kotimaisesta hirrestä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Hoivarakentajat Oy

Hoivarakentajat kasvuvauhdissa – palvelurakentamisen ja elinkaaristrategisen osaamisen tarve lisääntyy4.2.2025 08:05:00 EET | Tiedote

Hoivarakentajien kasvunäkymät ovat erinomaiset: vuoden 2024 liikevaihto oli noin 32 milj. € ja liikevoitto noin 2,2 milj. €. Liikevaihtoennuste vuodelle 2025 on noin 50 milj. €. Puolet tänä vuonna rakennettavista palvelu- ja päiväkotihankkeista on kaupunkien ja kuntien KVR-toteutuksia. Toinen puoli on sosiaali- ja terveysalan toimijoille rakennettavia kohteita. Ennusteen liikevaihdolle on varmistettu rahoitus.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye