Sami Oksa Metsäteollisuus ry:n metsäjohtajaksi
Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, Metsänhoitaja (MMM) Sami Oksa (s. 1978) on nimitetty Metsäteollisuus ry:n uudeksi metsäjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.
Oksa siirtyy Metsäteollisuus ry:n metsäjohtajan tehtävään UPM Fibres Suomi -operaatioiden sidosryhmäsuhdejohtajan paikalta. Tehtävässään hän on toiminut Fibres Suomi -operaatioiden johtoryhmässä vastaten organisaation edunvalvonnasta ja viestinnästä, sahaliiketoiminnan ja puunhankinnan markkinoinnista sekä puunhankinnan vastuullisuudesta. Tätä ennen Oksa on työskennellyt useissa eri johtaja- ja päällikkötehtävissä UPM-Kymmene Oyj -konsernissa.
”Olen hyvin iloinen siitä, että saamme Samin joukkueeseemme. Sami tuo mukanaan vankan metsäkysymysten ja metsäalan tuntemuksen, sekä kosolti kokemusta niin edunvalvonnasta, viestinnästä kuin esihenkilötyöstäkin. Pidän yritystaustaa hyvänä lisänä Metsäteollisuus ry:n johtoryhmään”, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki sanoo.
”On erittäin innostavaa siirtyä tarkastelemaan metsäsektoria nyt hieman uudesta näkökulmasta ja käydä työhön koko laajan suomalaisen metsäsektorin hyväksi. Suomalainen metsäteollisuus ja metsätalous ovat alansa globaaleja edelläkävijöitä, jotka luovat hyvinvointia kaikkialla Suomessa. Hienoa päästä työskentelemään tässä joukossa”, Sami Oksa toteaa.
Oksa aloittaa uudessa tehtävässään 1.2.2026. Hän seuraa tehtävässään Karoliina Niemeä, joka siirtyi aiemmin syksyllä Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtajan tehtävään.
Lisätietoja:
Paula Lehtomäki
p. 09 132 6600
Sami Oksa
p. 040 560 3474
- - -
Yhteyshenkilöt
Paula LehtomäkiToimitusjohtajaMetsäteollisuus ryPuh:09 132 6600paula.lehtomaki@forestindustries.fi
Kuvat
