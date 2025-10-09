Uhkasakolla tehostettu määräys Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

Valvira määräsi maaliskuussa 2024 Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen sekä kolmetoista muuta hyvinvointialuetta ja HUS-yhtymän saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi 31.3.2025 mennessä. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen tilanne parani tämän jälkeen merkittävästi, mutta viimeaikaisen seurannan perusteella tilanne on huonontunut maaliskuuta 2024 vastaavaksi. Valvira määräsi aiemmin lokakuussa yhdeksän hyvinvointialuetta ja HUS-yhtymän uhkasakolla saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi 30.4.2026 mennessä.Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen valvonta oli tuolloin vielä kesken.

Uhkasakon määrää arvioitaessa on otettu huomioon hyvinvointialueen koko sekä se, kuinka vakavana ja pitkään lainvastainen tilanne on jatkunut. Lisäksi on otettu huomioon, miten tilanne on kehittynyt maaliskuun 2024 jälkeen.

Valviran toiminta päättyy vuoden lopussa. Tehtävät siirtyvät uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Kiireettömän erikoissairaanhoidon pääsyn valvonta jatkuu Lupa- ja valvontavirastossa.

