Väitöstutkimus: Verenluovutus on hyvä tapa auttaa ja tukea tutkimusta

6.11.2025 13:00:00 EET | SPR Veripalvelu | Tiedote

YTM Vera Raivolan 7.11. tarkastettavassa sosiologian väitöstutkimuksessa kartoitettiin luovuttajien ajatuksia verenluovutuksesta ja osallistumista biopankkitutkimukseen. Suurin osa luovuttajista kokee verenluovutuksen konkreettisena ja hyvänä tapana auttaa potilaita. He ovat myös valmiita antamaan näytteen biopankkitutkimukseen, kun se tapahtuu verenluovutuksen yhteydessä.

Vera Raivola väittelee sosiologian alalta 7.11.

Vera Raivola haastatteli tutkimukseensa yli 60 verenluovuttajaa eri puolilla Suomea. Väitöskirja on Veripalvelun ensimmäinen sosiologian alalta ja laajentaa Veripalvelun tutkimustoimintaa monitieteelliseen suuntaan.   

Tutkimuksen keskeinen havainto on, että merkittävä enemmistö haastatelluista oli valmis sekä luovuttamaan verta että osallistumaan tutkimukseen mm. antamalla biopankkinäytteen ja vastaamaan kyselyihin. Tutkimuksen mahdollistamista pidetään tärkeänä, vaikka se tuntuu vähemmän konkreettiselta kuin suora apu potilaille. Biopankkitutkimukseen osallistuminen nähdään uudenlaisena tapana auttaa, joka täydentää jo tuttua verenluovutusta.  

”Monet verenluovuttajat olivat kiinnostuneet oppimaan lisää siitä millaisia hyötyjä tutkimuksesta, johon he osallistuvat, on ihmisille”, Vera Raivola kertoo.   

Luottamus tärkeä tekijä   

Tutkimuksessa haastateltujen verenluovuttajien puheessa toistui usein maininta luovutuksesta hyvänä tapana. Monet verenluovuttajat kertoivat myös pyrkivänsä tekemään verenluovutuksesta rutiinin.   

Luottamus Veripalveluun ja suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan vaikuttaa myönteisesti halukkuuteen antaa näyte myös tieteellisen tutkimuksen, kuten Veripalvelun biopankin käyttöön.   

Vaikka biopankkiin osallistuminen kiinnostaa, siihen liittyy myös epävarmuutta ja kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten tietoja käytetään tulevaisuudessa.   

”Verenluovuttajat toivovat selkeää tietoa ja avoimuutta biopankin toiminnasta. Tätä on toteutettu kertomalla biopankkitutkimuksista esimerkiksi Veripalvelun verkkosivuilla ja luovutuspisteissä”, Raivola toteaa.   

 "Verenluovuttajien ajatukset tutkimustoiminnasta tarjoavat Veripalvelulle tärkeän näkökulman tutkimus- ja biopankkitoimintaan”, Raivola analysoi.   

”Nyt kun Veripalvelun biopankki on toiminut jo kahdeksan vuotta, olisi kiinnostava tietää, mitä verenluovuttajat ajattelevat tästä yhteistyöstä ja toisaalta, miten maailman muutokset, kuten COVID-19, Ukrainan sota tai tekoälyn kehitys ovat vaikuttaneet verenluovutuksen rutiineihin sekä luottamukseen”, Vera Raivola pohtii.   

YTM Vera Raivolan sosiologian alaan kuuluva väitöskirja It is a good habit ”– A sociological study on donor views on voluntary blood donation for patients, research and biobank tarkastetaan 7.11. klo 13 alkaen Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa dosentti, yliopistonlehtori Riikka Homanen Lapin yliopistosta ja kustoksena professori Ilpo Helén Itä-Suomen yliopistosta.  

Tilaisuutta voi seurata verkossa: https://www.uef.fi/fi/tapahtuma/vaitos-ytm-vera-raivola-sosiologia-joensuu  

