Väitöstutkimus: Verenluovutus on hyvä tapa auttaa ja tukea tutkimusta
YTM Vera Raivolan 7.11. tarkastettavassa sosiologian väitöstutkimuksessa kartoitettiin luovuttajien ajatuksia verenluovutuksesta ja osallistumista biopankkitutkimukseen. Suurin osa luovuttajista kokee verenluovutuksen konkreettisena ja hyvänä tapana auttaa potilaita. He ovat myös valmiita antamaan näytteen biopankkitutkimukseen, kun se tapahtuu verenluovutuksen yhteydessä.
Vera Raivola haastatteli tutkimukseensa yli 60 verenluovuttajaa eri puolilla Suomea. Väitöskirja on Veripalvelun ensimmäinen sosiologian alalta ja laajentaa Veripalvelun tutkimustoimintaa monitieteelliseen suuntaan.
Tutkimuksen keskeinen havainto on, että merkittävä enemmistö haastatelluista oli valmis sekä luovuttamaan verta että osallistumaan tutkimukseen mm. antamalla biopankkinäytteen ja vastaamaan kyselyihin. Tutkimuksen mahdollistamista pidetään tärkeänä, vaikka se tuntuu vähemmän konkreettiselta kuin suora apu potilaille. Biopankkitutkimukseen osallistuminen nähdään uudenlaisena tapana auttaa, joka täydentää jo tuttua verenluovutusta.
”Monet verenluovuttajat olivat kiinnostuneet oppimaan lisää siitä millaisia hyötyjä tutkimuksesta, johon he osallistuvat, on ihmisille”, Vera Raivola kertoo.
Luottamus tärkeä tekijä
Tutkimuksessa haastateltujen verenluovuttajien puheessa toistui usein maininta luovutuksesta hyvänä tapana. Monet verenluovuttajat kertoivat myös pyrkivänsä tekemään verenluovutuksesta rutiinin.
Luottamus Veripalveluun ja suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan vaikuttaa myönteisesti halukkuuteen antaa näyte myös tieteellisen tutkimuksen, kuten Veripalvelun biopankin käyttöön.
Vaikka biopankkiin osallistuminen kiinnostaa, siihen liittyy myös epävarmuutta ja kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten tietoja käytetään tulevaisuudessa.
”Verenluovuttajat toivovat selkeää tietoa ja avoimuutta biopankin toiminnasta. Tätä on toteutettu kertomalla biopankkitutkimuksista esimerkiksi Veripalvelun verkkosivuilla ja luovutuspisteissä”, Raivola toteaa.
"Verenluovuttajien ajatukset tutkimustoiminnasta tarjoavat Veripalvelulle tärkeän näkökulman tutkimus- ja biopankkitoimintaan”, Raivola analysoi.
”Nyt kun Veripalvelun biopankki on toiminut jo kahdeksan vuotta, olisi kiinnostava tietää, mitä verenluovuttajat ajattelevat tästä yhteistyöstä ja toisaalta, miten maailman muutokset, kuten COVID-19, Ukrainan sota tai tekoälyn kehitys ovat vaikuttaneet verenluovutuksen rutiineihin sekä luottamukseen”, Vera Raivola pohtii.
YTM Vera Raivolan sosiologian alaan kuuluva väitöskirja It is a good habit ”– A sociological study on donor views on voluntary blood donation for patients, research and biobank tarkastetaan 7.11. klo 13 alkaen Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa dosentti, yliopistonlehtori Riikka Homanen Lapin yliopistosta ja kustoksena professori Ilpo Helén Itä-Suomen yliopistosta.
Tilaisuutta voi seurata verkossa: https://www.uef.fi/fi/tapahtuma/vaitos-ytm-vera-raivola-sosiologia-joensuu
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sanna KettunenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 29 300 1916sanna.kettunen@veripalvelu.fi
Linkit
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu vastaa koko Suomen verivalmistehuollosta ja sitä tukevista laboratoriopalveluista. Keräämme verta vapaaehtoisilta luovuttajilta potilaiden tarpeita vastaavasti. Teemme terveydenhuollolle myös esimerkiksi kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita sekä uusissa soluterapiahoidoissa käytettäviä valmisteita. Toimimme alamme tutkimuslaitoksena. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SPR Veripalvelu
Veripalvelun tutkimusrahastolta apurahoja verihuoltoketjun ja kudosten luovutuksen tutkimukseen5.11.2025 08:30:18 EET | Tiedote
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun tutkimusrahasto on myöntänyt uusia apurahoja tutkimuksiin, jotka keskittyvät verihuoltoketjun vahvistamiseen sekä veren, solujen ja elinten luovuttamisen monitieteelliseen tutkimukseen. Yhteensä apurahoja myönnettiin tänä vuonna 170 000 euroa viidelle tutkimusprojektille.
Silmäsairauksien hoitoon uusi valmiste verenluovuttajien avulla21.10.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu alkaa toimittaa seerumisilmätippoja vaikeasta kuivasilmäisyydestä ja silmän pintasairauksista kärsiville potilaille. Kyseessä on uusi verestä erotellusta seerumista tehty valmiste, joka helpottaa silmätautipotilaiden hoitoa.
Jo yli 500 työpaikalla saa luovuttaa verta työajalla25.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Yhä useampi työyhteisö osallistuu potilaiden auttamiseen sallimalla verenluovutuksen työajalla. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun työpaikkasertifikaatti on nyt käytössä jo yli 500 työpaikalla eri puolilla Suomea.
Kimmo Ståhlberg odottaa kantasolusiirtoa – Joka viidennelle potilaalle ei löydy sopivaa luovuttajaa18.9.2025 14:15:00 EEST | Tiedote
Joka vuosi sadat potilaat Suomessa tarvitsevat kantasolusiirtoa esimerkiksi leukemian tai muiden vakavien verisairauksien hoidossa. Kantasolusiirto voi olla potilaan ainoa mahdollisuus parantua. Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun ylläpitämään Kantasolurekisteriin kuuluu joukko vapaaehtoisia, joiden joukosta etsitään sopivaa luovuttajaa vakavasti sairaille potilaille. Rekisteriin tarvitaan lisää jäseniä, sillä tällä hetkellä joka viidennelle potilaalle ei löydy sopivaa luovuttajaa. Yksi heistä on Kimmo Ståhlberg.
Veripalvelun sovellus rikkoi 100 000 käyttäjän rajan – tärkeä työkalu myös valmiuden näkökulmasta9.9.2025 12:33:05 EEST | Tiedote
Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun mobiilisovellus on saavuttanut merkittävän virstanpylvään: sovelluksella on nyt yli 100 000 käyttäjää, mikä on lähes yhtä paljon kuin vuosittaisten verenluovuttajien määrä. Sovellus osoittaa, miten digitaaliset ratkaisut voivat paitsi helpottaa verenluovutusta, myös tukea yhteiskunnan valmiutta nopeassa kriisiviestinnässä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme