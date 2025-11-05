Väitöstutkimus: Verenluovutus on hyvä tapa auttaa ja tukea tutkimusta

Veripalvelun sovellus rikkoi 100 000 käyttäjän rajan – tärkeä työkalu myös valmiuden näkökulmasta 9.9.2025 12:33:05 EEST | Tiedote

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun mobiilisovellus on saavuttanut merkittävän virstanpylvään: sovelluksella on nyt yli 100 000 käyttäjää, mikä on lähes yhtä paljon kuin vuosittaisten verenluovuttajien määrä. Sovellus osoittaa, miten digitaaliset ratkaisut voivat paitsi helpottaa verenluovutusta, myös tukea yhteiskunnan valmiutta nopeassa kriisiviestinnässä.