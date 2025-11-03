Nuorten opioidikorvaushoito käynnistyy HUSissa – hoitoon valmius jo tänä syksynä
HUSin Nuorisopsykiatriassa otetaan käyttöön uutena hoitomuotona opioidikorvaushoito. Nuorten opioidien käyttö on yleistynyt, ja siihen liittyvät terveysriskit ovat merkittäviä. Hoito perustuu kansalliseen suositukseen, joka on laadittu yhteistyössä yliopistosairaaloiden asiantuntijoiden kanssa.
Alaikäisten opioidien käyttö voi olla satunnaista tai kehittyä riippuvuudeksi. Molemmissa tilanteissa se on aina haitallista ja hengenvaarallista. Hoidon tavoitteena on ehkäistä huumekuolemia, syrjäytymistä ja muita vakavia seurauksia sekä tukea nuorten elämänhallintaa.
Mitä korvaushoito on ja miksi sitä tarjotaan nuorille?
Huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapisteistä, lastensuojelun sijaishuollon yksiköistä ja päivystyksistä on saatu tietoa, että Suomessa on alaikäisiä, jotka käyttävät opioideja suonensisäisesti. ”Yksi merkki opioidien lisääntyneestä käytössä nuorilla on myös HUSin korvaushoitoon ohjautuvat nuoret aikuiset, jotka ovat aloittaneet käytön jo alaikäisinä”, kertoo ylilääkäri Kaisa Kuurne HUSin Riippuvuuspsykiatriasta.
Korvaushoito tarkoittaa opioidiriippuvuuden hoitoa korvauslääkityksellä, joka yhdistetään keskustelutukeen ja verkostotyöhön. Alaikäisten kohdalla hoitoa on Suomessa ollut toistaiseksi vähän, vaikka tarve on tunnistettu jo pitkään. Yhdysvalloista, Kanadasta ja Isosta-Britanniasta löytyy hoitosuosituksia alaikäisten opioidiriippuvuuden hoitoon, mutta kokemuksia ja tutkimustietoa on niissäkin maissa vielä rajallisesti. ”Nuorten korvaushoidossa myös lastensuojelu ja huoltajat osallistuvat aktiivisesti mukaan hoitoon. Alaikäisten korvaushoito pyritään toteuttamaan erillisenä täysi-ikäisten hoidosta”, toteaa Kuurne.
Korvaushoito edellyttää nuorelta motivaatiota ja sitoutumista – aivan kuten aikuistenkin kohdalla.
Miten nuori pääsee opioidikorvaushoitoon?
Nuoret ohjautuvat lähetteellä hoitoon eri palveluista, kuten lastensuojelun yksiköistä, päivystyksistä ja terveysneuvontapisteistä. HUSissa hoito toteutetaan Nuorten päihdepsykiatrian vastaanotolla, ja tarvittaessa hyödynnetään nuorisopsykiatrista osastoa.
Korvaushoidon tarpeen arvioinnissa oleellinen asia on nuoren opioidien käytön kesto. ”Alaikäisten kohdalla pyritään mahdollisuuksien mukaan opioidivieroitukseen, tarvittaessa opioidiavusteisesti. Tämä tapahtuu antamalla laskevin annoksin opioidilääkitystä valvotuissa olosuhteissa”, kertoo apulaisylilääkäri Kristi Kajak HUSin Nuorten päihdepsykiatrian vastaanotolta. Korvaushoidolla pyritään vähentämään nuorten kuolleisuutta, laittomien opioidien käyttöä ja riskikäyttäytymistä.
Kansallinen malli nuorten opioidikorvaushoidolle
Hoitomuodon taustalla on THL:n vuonna 2023 laatima Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli. ”Kansallisessa hoitosuosituksessa on määritelty arviointiperusteet ja hoidon toteutus myös alaikäisille”, kertoo HUSin Nuorisopsykiatrian linjajohtaja, ylilääkäri Elina Santti.
Valtaosa alaikäisten huumekuolemista tapahtuu 15-vuotiaiden ja sitä vanhempien nuorten keskuudessa. Alle 15-vuotiaiden huumekuolemat ovat olleet yksittäisiä.
”Mielipiteet sekä asenteet ovat vähitellen muuttuneet ja nuorten huumekuolemien kasvuun halutaan puuttua tarjoamalla korvaushoitoa”, Santti lisää. Hoito voi vähentää myös rikollista toimintaa, oheiskäyttöä ja parantaa psykiatristen sairauksien hoitoa.
Alaikäisten opioidikorvaushoidon suunnittelua ja toteutusta varten perustettiin alkuvuodesta 2025 kansallinen asiantuntijaryhmä. Elina Santti ja Kristi Kajak HUSin Nuorisopsykiatriasta ovat olleet mukana luomassa kansallista suositusta yhdessä maamme muiden yliopistosairaaloiden nuoriso- ja riippuvuuspsykiatrian vastuuhenkilöiden kanssa. Työryhmän puheenjohtajana toimi Kaisa Kuurne.
Suunnittelun valmistuttua ollaan nyt siirtymässä toteutusvaiheeseen lähes koko maassa. HUSissa on valmius ottaa ensimmäiset pilottipotilaat hoitoon jo tämän syksyn aikana.
