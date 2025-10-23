Satamaturvallisuuden parantamiseen tähtäävä työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran

Tullin asettaman satamaturvallisuuden parantamiseen tähtäävän työryhmän varsinainen toiminta alkoi työryhmän kokoontuessa ensimmäistä kertaa lokakuun loppupuolella. Työryhmä on asetettu Valtioneuvoston Järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman hankkeen satamaturvallisuuden parantaminen toteuttamiseksi. Työryhmässä on kattava edustus turvallisuusviranomaisista, ministeriöistä ja satamatoimijoista.

Ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi työryhmän ja jäsenten tavoitteita. Keskusteluissa nousi esiin muun muassa yhteisen tilannekuvan luominen, tietojenvaihto ja koulutus. Tiiviin yhteistyön merkitys toistui puheenvuoroissa.

Työryhmän puheenjohtajan on ilahduttavaa huomata, että satamaturvallisuuden parantamiselle sekä viranomaisten ja yksityisen sektorin yhteistyön kehittämiselle on hyvät edellytykset, koska kaikilla osallisilla on yhteinen päämäärä, kertoo työryhmän puheenjohtaja ja Tullin valvontaosaston päällikkö Samy Gardemeister ensimmäisen kokouksen jälkeen.

Satamat ovat merkittävä osa Suomen kriittistä infrastruktuuria ja niiden häiriötön toiminta on koko yhteiskunnan toimivuudelle ja huoltovarmuudelle olennaista. Turvallisuuden parantaminen on sekä viranomaisten että satamatoimijoiden tavoitteena.

Satamien tehokas, turvallinen ja häiriötön toiminta on elintärkeää Suomen elinkeinoelämälle ja huoltovarmuudelle. Suomen Satamat ry pitää hyvin tärkeänä Tullin johdolla tehtävää työtä, jonka tavoitteena on torjua järjestäytyneen rikollisuuden uhkaa Suomessa. Satamissa turvallisuutta voidaan vahvistaa erityisesti kehittämällä toimijoiden välistä tiedonvaihtoa, parantamalla valmiuksia reagoida uusiin uhkiin ja panostamalla koulutukseen. Yhteinen tilannekuva ja uhka-arvio luovat pohjan resurssien tehokkaalle kohdentamiselle satamissa, joissa turvallisuus rakentuu vahvasti yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyölle”, summaa Suomen satamat ry:n toimitusjohtaja Piia Karjalainen ajatuksiaan.

Seuraavaksi valmistellaan toimeenpanosuunnitelma. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran joulukuussa.

