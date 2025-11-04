Mediakutsu: Tervetuloa tutustumaan Pasilan peruskoulun ja Päiväkoti Aurinkokellon uuteen rakennukseen
Helsingin kaupungin koulu ja päiväkoti aloittivat toimintansa uudessa rakennuksessa Keski-Pasilassa syysloman jälkeen lokakuussa.
Pasilan peruskoulussa opiskelee vuosiluokilla 1.–9. yhteensä 620 oppilasta, ja Aurinkokellon päiväkodissa on 50 lasta neljässä ryhmässä. Uudisrakennuksen on suunnitellut Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli sekä Mer Arkkitehdit.
Median edustajat kutsutaan tutustumaan kauppakeskus Triplan läheisyydessä sijaitsevaan viisikerroksiseen rakennukseen keskiviikkona 19.11. kello 9.00–10.30 osoitteeseen Tulistimenkatu 2.
Tilaisuudessa on mahdollista haastatella koulun rehtoria, henkilökuntaa ja eri-ikäisiä oppilaita, päiväkodin johtajaa, rakennuksen suunnitelleita arkkitehteja, kaavoittajaa, Staran edustajaa sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtoa.
Kierrämme tilaisuuden aikana sekä koulussa että päiväkodissa, joissa molemmissa toimii myös saamenkielinen ryhmä. Tarkempi ohjelma lähetetään osallistujille.
Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt viimeistään 12.11.2025:
Nina Dale, viestintäasiantuntija
Puh: 09 310 23875, nina.dale@hel.fi
Avainsanat
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Beslutsmeddelande: Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning sammanträdde i kväll 4.11.20254.11.2025 19:09:11 EET | Pressmeddelande
Protokollet finns på sektorns webbplats.
Hjälpknappen – ett händigt sätt för elever och studerande att kontakta elev- och studerandevården samt social- och hälsovården31.10.2025 08:54:49 EET | Pressmeddelande
Helsingfors stads grundskolor och läroanstalter på andra stadiet har infört en ny elektronisk tjänst, Hjälpknappen. Med den kan barn och unga enkelt få kontakt med skolans kuratorer, psykologer och hälsovårdare samt social- och hälsovårdens tjänster för unga. Tjänsten kom till efter önskemål av barnen och ungdomarna själva.
Apunappi ‒ kätevä tapa oppijoille ottaa yhteyttä opiskeluhuoltoon ja sote-palveluihin31.10.2025 08:54:39 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa on otettu käyttöön uusi sähköinen palvelu, Apunappi. Lapset ja nuoret saavat sillä helposti yhteyden oman koulun kuraattoreihin, psykologeihin ja terveydenhoitajiin sekä nuorille tarkoitettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Palvelu sai alkunsa lasten ja nuorten omasta toiveesta.
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 28.10.202528.10.2025 19:10:56 EET | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston tiistaina 28. lokakuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote löytyy toimialan verkkosivuilta samoin kuin esityslista. Päätöstiedote Esityslista
Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28.10.202524.10.2025 11:25:56 EEST | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28. lokakuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa päätös Helsingin kaupungin suomenkielisen esi- ja perusopetuksen sekä suomenkielisten lukioiden ja Konepajan aikuislukion työ- ja loma-ajoista lukuvuosille 2026 - 2027 ja 2027 - 2028. Lisäksi esityslistalla on päätös suomenkielisten lukioiden aloituspaikoista vuonna 2026. Aloituspaikkojen määräksi esitetään 3241 paikkaa, lisäystä vuoteen 2025 on 167 paikkaa. Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme