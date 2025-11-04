Mediakutsu: Tervetuloa tutustumaan Pasilan peruskoulun ja Päiväkoti Aurinkokellon uuteen rakennukseen

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28.10.2025 24.10.2025 11:25:56 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28. lokakuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa päätös Helsingin kaupungin suomenkielisen esi- ja perusopetuksen sekä suomenkielisten lukioiden ja Konepajan aikuislukion työ- ja loma-ajoista lukuvuosille 2026 - 2027 ja 2027 - 2028. Lisäksi esityslistalla on päätös suomenkielisten lukioiden aloituspaikoista vuonna 2026. Aloituspaikkojen määräksi esitetään 3241 paikkaa, lisäystä vuoteen 2025 on 167 paikkaa. Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.