Hekan asukastyytyväisyys nousussa
Hekan asukastyytyväisyys on noussut kaikilla osa-alueilla. Vuoden 2025 asukaskyselyssä 52 prosenttia vastaajista arvioi Hekan vuokranantajana hyväksi tai erinomaiseksi, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 39 prosenttia.
Syyskuussa toteutetussa vuosittaisessa asukastyytyväisyyskyselyssä selvitettiin, kuinka tyytyväisiä asukkaat ovat Hekaan vuokranantajana. Asukkaat ovat edelleen erittäin tyytyväisiä asuntojensa sijaintiin (4,25) ja kokoon (4,15). Myös kiinteistönhoitajien ammattitaito (3,63) ja siivoushenkilökunnan palvelualttius (3,60) saivat hyvät arviot. Jätteiden kierrätysmahdollisuudet arvioitiin hyviksi (3,96), eikä huoltoalueiden välillä havaittu merkittäviä eroja asukastyytyväisyydessä.
– Kuuntelemme asukkaitamme tarkasti, sillä heidän palautteensa kertoo, mihin suuntaan meidän pitää kehittyä. Turvallinen ja kohtuuhintainen koti on toimivan arjen perusta – ja siitä emme tingi, Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala painottaa.
Uudet yhteydenpitotavat parantaneet tyytyväisyyttä asiakaspalveluun
Asiakaspalvelun osalta eniten nousi tyytyväisyys vuokranmaksuongelmiin liittyvään asiointiin, jonka arvosana kohosi 3,18:sta 3,83:een. Heka on parantanut yhteydenpitoa asukkaisiin esimerkiksi lähettämällä tekstiviestejä, kun vuokra- tai muuta velkaa on alkanut kertyä. Asukkaisiin ollaan edelleen yhteydessä myös puhelimitse, sähköpostitse ja kirjeitse, jotta jokainen asukas saa tilanteeseensa tukea ajoissa. Asukkaille on tarjolla myös vuokranmaksuneuvontaa sekä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa toteutettua asumisneuvontaa.
Asukkaat hoitavat asioitaan yhä useammin OmaHeka-asukassivuilla, jotka ovat nousseet selvästi suosituimmaksi tavaksi olla yhteydessä Hekaan. Palvelussa voi muun muassa tarkistaa vuokranmaksun tilanteen, ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja isännöintiin sekä jättää vikailmoituksia.
– Asukaskyselyn tulokset kertovat, että ahkera kehitystyömme näkyy asukkaiden arjessa. Asukkaat kokevat palvelun parantuneen ja asioinnin helpottuneen, Aspala iloitsee.
Hekan kodeissa viihdytään pitkään
Hekan asukaskysely toteutettiin 15.–28.9.2025 verkkokyselynä, joka lähetettiin 20 000 satunnaisesti valitulle asukkaalle. Kyselyyn saatiin 4 601 vastausta, eli vastausprosentti oli 23. Arvioinnissa käytettiin viisiportaista asteikkoa (1 = huono, 5 = erinomainen).
Vastaajista 54 prosenttia oli yksinasuvia ja 41 prosenttia lapsiperheitä. Yli puolet vastaajista on asunut Hekan asunnoissa yli kymmenen vuotta.
Maria Aspalatoimitusjohtaja, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)
Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. Noin 53 000 asunnossamme asuu lähes 100 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Tarjoamme asukkaillemme kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea.
