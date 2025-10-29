Hekan asukastyytyväisyys nousussa

Maria Aspala: Kohtuuhintainen asuminen on Helsingin kasvun elinehto 29.10.2025 08:36:13 EET | Blogi

Helsinki kasvaa ja muuttuu jatkuvasti. Kaupunki vetää puoleensa opiskelijoita, ammattilaisia ja perheitä eri puolilta Suomea – eikä ihme. Elinvoimainen, monipuolinen Helsinki tarjoaa mahdollisuuksia, joita muualla ei aina ole. Kaupungin kehitys rakentuu kuitenkin sen varaan, että kaikilla on mahdollisuus asua täällä. Tämä perusta on nyt uhattuna. Hallitus suunnittelee, että korkotukilainojen myöntövaltuus putoaa 500 miljoonaan euroon vuonna 2027, kun se oli vielä viime vuonna 2,2 miljardia euroa ja tänä vuonna 1,7 miljardia euroa. Kaikki Hekan uudiskohteet ja perusparannukset on rahoitettu korkotukilainoilla. Jos leikkaukset toteutuvat, uusien asuntojen ja peruskorjausten määrä vähenee tuntuvasti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kohtuuhintaisten kotien rakentaminen Helsingissä hidastuu merkittävästi samalla kun niiden tarve kasvaa. Leikkaukset uhkaavat sekä koteja että työpaikkoja Leikkauksilla olisi vaikutusta myös työllisyyteen. Hekan rakentaminen ja perusparannukset ovat työllistä