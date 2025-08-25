Labroc Oy

Homelive starttaa 14.11.2025 – lähde matkalle homeiden kasvun maailmaan

10.11.2025 08:32:13 EET | Labroc Oy | Tiedote

Jaa

Homelive on Labroc Oy:n, rakentamisen elinkaaren laboratorion, järjestämä 10 päivän livestriimi, jossa päästään seuraamaan homeiden kasvua reaaliajassa. Livestriimi on käynnissä 14.–23.11.2025, ja se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kurkistaa laboratoriomaailmaan – turvallisesti ruudun takaa.

Kuvassa: taustalla näkyy Chaetomium-home.
Kuvassa: taustalla näkyy Chaetomium-home. Labroc Oy

Homelivessä seurataan, kuinka homeitiöt muodostavat rihmastoja ja värikkäitä pesäkkeitä kasvualustoille. Mukana ovat yleisimmät kosteusvauriohomeet, kuten Penicillium ja Aspergillus, sekä muita kosteusvaurioindikaattoreita.

Homelive tekee näkymättömästä näkyvää. Sen avulla voi omin silmin seurata, miten homekasvu etenee ja miltä se todella näyttää, kertoo Labrocin markkinointipäällikkö Tuuli Aho.

Vaikka yksittäisiä itiöitä ei voi nähdä ilman apuvälineitä, runsas homekasvusto muodostaa paljain silmin nähtävää, usein nukkamaista peitettä. Homelivessä hyödynnetään makroskooppisia havaintoja, kuten pesäkkeiden väriä, rakennetta ja kasvunopeutta. Laboratoriossa tutkijat tarkastelevat myös mikroskooppisia yksityiskohtia, kuten itiöiden muotoa ja rakenteita, jotka ovat keskeisiä homeiden tunnistuksessa.

Homeet tuottavat runsaasti ilman kautta leviäviä suvuttomia itiöitä. Erityisesti syksyisin ilmassa leijuu miljoonia homeitiöitä, jotka jäävät usein huomaamatta – ellei niille ole allerginen. Rakenteissa oleva liiallinen kosteus voi kuitenkin aiheuttaa kosteusvaurion, jolloin mikrobit alkavat kasvaa materiaalissa.

Lisätietoja ja livestriimi: https://labroc.fi/homelive/

Avainsanat

homelivehomelabroclivestriimitiedelaboratoriokosteusvauriohomeet

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa: taustalla näkyy Chaetomium-home.
Kuvassa: taustalla näkyy Chaetomium-home.
Labroc Oy
Lataa
Aspergillus; Eurotium. Esiintyy kahdentyyppisiä itiörakenteita. Keltaiset askomat erottuvat selvästi 75-150 µm mikroskopoidessa. Itiökannattimet suoria ja päästä turvonneita. Itiöt kiinnittyvät tuohon pallomaiseen vesikkeliin (Aspergilluksille tyypillinen kukkamainen rakenne). Havaitaan ulkoilmassa ja esim. huonepölyssä.
Aspergillus; Eurotium. Esiintyy kahdentyyppisiä itiörakenteita. Keltaiset askomat erottuvat selvästi 75-150 µm mikroskopoidessa. Itiökannattimet suoria ja päästä turvonneita. Itiöt kiinnittyvät tuohon pallomaiseen vesikkeliin (Aspergilluksille tyypillinen kukkamainen rakenne). Havaitaan ulkoilmassa ja esim. huonepölyssä.
Labroc Oy
Lataa
Aspergillus ochraceus. Pesäke pulverimainen ja kauniin keltainen. Melko nopeasti kasvavia pesäkkeitä. Itiökannattimet suoria ja päästä turvonneita. Itiöt kiinnittyvät pallomaiseen vesikkeliin (Aspergilluksille tyypillinen kukkamainen rakenne).
Aspergillus ochraceus. Pesäke pulverimainen ja kauniin keltainen. Melko nopeasti kasvavia pesäkkeitä. Itiökannattimet suoria ja päästä turvonneita. Itiöt kiinnittyvät pallomaiseen vesikkeliin (Aspergilluksille tyypillinen kukkamainen rakenne).
Labroc Oy
Lataa
Chaetomium. Askomat voi nähdä jopa paljaalla silmällä, koska ne voivat olla jopa 280 µm pituisia ja karvaisia. Itiökotelot (askukset) kätkevät sisäänsä itiöt. Havaitaan monenlaisissa rakennusmateriaaleissa (mm. puu-, paperi- ja eristemateriaaleissa).
Chaetomium. Askomat voi nähdä jopa paljaalla silmällä, koska ne voivat olla jopa 280 µm pituisia ja karvaisia. Itiökotelot (askukset) kätkevät sisäänsä itiöt. Havaitaan monenlaisissa rakennusmateriaaleissa (mm. puu-, paperi- ja eristemateriaaleissa).
Labroc Oy
Lataa
Trititrachium. Pesäkkeet kasvavat hitaasti, pieni samettinen vaaleanpunainen/violetti pesäke. Itiöitä muodostavat solut voivat olla jopa 200 µm pitkiä, jonka säännöllisesti mutkitteleviin zig-zag kiharaisiin varsiin itiöt kiinnittyvät. Havaitaan yleisimmin keraamisissa rakennusmateriaaleissa mutta myös maaperässä.
Trititrachium. Pesäkkeet kasvavat hitaasti, pieni samettinen vaaleanpunainen/violetti pesäke. Itiöitä muodostavat solut voivat olla jopa 200 µm pitkiä, jonka säännöllisesti mutkitteleviin zig-zag kiharaisiin varsiin itiöt kiinnittyvät. Havaitaan yleisimmin keraamisissa rakennusmateriaaleissa mutta myös maaperässä.
Labroc Oy
Lataa

Linkit

Labroc Oy - Rakentamisen elinkaaren laboratorio

Labroc Oy tuottaa laboratoriopalveluja kaikkiin rakentamisen eri vaiheisiin. Monipuolisen analyysi- ja palveluvalikoiman myötä tarjoamme asiantuntijoille tietoa tutkimusten ja selvitysten tueksi, ja autamme päämäärässä saavuttaa turvallinen ja terveellinen rakennettu ympäristö.

Analyysipalvelumme on jaettu neljään pääryhmään: Asbesti ja haitta-aineet, Sisäilma, Betoni ja Ympäristö. Olemme osa kansainvälistä GBA Groupia.

Labroc Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T314, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Laboratorion pätevyysalue löytyy FINAS:n sivuilta.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Labroc Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye