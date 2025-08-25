Homelive starttaa 14.11.2025 – lähde matkalle homeiden kasvun maailmaan
Homelive on Labroc Oy:n, rakentamisen elinkaaren laboratorion, järjestämä 10 päivän livestriimi, jossa päästään seuraamaan homeiden kasvua reaaliajassa. Livestriimi on käynnissä 14.–23.11.2025, ja se tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kurkistaa laboratoriomaailmaan – turvallisesti ruudun takaa.
Homelivessä seurataan, kuinka homeitiöt muodostavat rihmastoja ja värikkäitä pesäkkeitä kasvualustoille. Mukana ovat yleisimmät kosteusvauriohomeet, kuten Penicillium ja Aspergillus, sekä muita kosteusvaurioindikaattoreita.
Homelive tekee näkymättömästä näkyvää. Sen avulla voi omin silmin seurata, miten homekasvu etenee ja miltä se todella näyttää, kertoo Labrocin markkinointipäällikkö Tuuli Aho.
Vaikka yksittäisiä itiöitä ei voi nähdä ilman apuvälineitä, runsas homekasvusto muodostaa paljain silmin nähtävää, usein nukkamaista peitettä. Homelivessä hyödynnetään makroskooppisia havaintoja, kuten pesäkkeiden väriä, rakennetta ja kasvunopeutta. Laboratoriossa tutkijat tarkastelevat myös mikroskooppisia yksityiskohtia, kuten itiöiden muotoa ja rakenteita, jotka ovat keskeisiä homeiden tunnistuksessa.
Homeet tuottavat runsaasti ilman kautta leviäviä suvuttomia itiöitä. Erityisesti syksyisin ilmassa leijuu miljoonia homeitiöitä, jotka jäävät usein huomaamatta – ellei niille ole allerginen. Rakenteissa oleva liiallinen kosteus voi kuitenkin aiheuttaa kosteusvaurion, jolloin mikrobit alkavat kasvaa materiaalissa.
Lisätietoja ja livestriimi: https://labroc.fi/homelive/
