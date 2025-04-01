Hoivarakentajilta neljä hirsikiinteistöä Norlandia Päiväkodeille ja Aberialle

Norlandia Päiväkotien käyttöön tulevien hirsipäiväkotien rakentaminen käynnistyy vuoden 2025 aikana Espoon Kurttilassa, Tampereen Raholassa ja Kangasalla. Kohteet valmistuvat syksyllä 2026.

Lisäksi Mikkeliin rakennetaan Aberian ensimmäinen Suomessa sijaitseva palvelukoti kehitysvammaisille asukkaille. Rakennus on suunniteltu yhdessä juuri tätä asukasryhmää varten. Energiatehokkaaseen kiinteistöön tulee maalämpö ja aurinkovoimala. Myös Mikkelin kohde rakennetaan kotimaisesta hirrestä ja se valmistuu syksyn 2026 aikana.

Läheinen yhteistyö vauhdittaa palveluverkoston kasvua

Norlandia Päiväkodit ja Aberia kuuluvat Norlandia Health & Care Group -konserniin.

– Laajennamme toimintaamme Suomessa eri sektoreilla ja Hoivarakentajien kumppanuus on meille tärkeä osa kasvun toteutusta. Yhteistyömme hankekehityksessä on tiivistä. Arvostamme Hoivarakentajien hirsirakentamisen osaamista sekä helppoa ja sujuvaa yhteistyötä, NHC-konsernin Division CEO Olli Lehtisalo sanoo.

– Hirsipäiväkodin vetovoima syntyy laadukkaasta rakentamisesta ja lasten hyvinvointia tukevasta ympäristöstä. Asiakkaillemme on tärkeää, että lapset voivat elää päiväkotiarkea puhtaassa sisäilmassa ja luonnonmateriaalien keskellä. Lisäksi hirsi luo esteettisesti ja akustisesti rauhallisen ja turvallisen ilmapiirin, jossa on hyvä leikkiä, oppia ja kasvaa. Kasvava päiväkotiverkostomme kertoo siitä, että myös kuntakumppanimme haluavat panostaa terveelliseen ja kestävään varhaiskasvatukseen, kertoo Norlandia Päiväkotien maajohtaja Miia Kollin.

– Haluamme, että Aberian ensimmäinen palvelukoti kehitysvammaisille asukkaille tarjoaa heille parhaan mahdollisen asuinympäristön. Aisteille lempeä hirsirakennus tulee olemaan koti, jossa viihdytään. Yhdessä suunnitellen olemme löytäneet arjessa toimivat ratkaisut, jotka ilahduttavat myös uuden yksikön henkilökuntaa, Aberian liiketoimintajohtaja Mira Ruusunen sanoo.

– Olemme erittäin tyytyväisiä tämän mittavan hankekokonaisuuden nyt käynnistyessä. Pari vuotta sitten alkanut kumppanuutemme NHC Groupin kanssa jatkui sopivien tonttien hakemisella ja yhdessä tonttikilpailutuksiin osallistumisilla. Myös käyttäjien tarpeiden mukaisten hirsirakennusten suunnittelun teimme tiiviissä yhteistyössä, Hoivarakentajien hankekehityspäällikkö Jussi-Pekka Salmi kertoo.

Hoivarakentajien ja NHC Groupin yhteistyö alkoi jo vuonna 2023. Ensimmäinen yhteinen rakennushanke oli Joensuun Rantakylään elokuussa 2024 valmistunut hirsipäiväkoti Norlandia Into. Liikunta- ja luontopainotteisessa päiväkodissa on tilat viidelle ryhmälle. Rakennuksessa on myös poikkeuksellisen suuri monitoimitila mm. liikuntaa, esityksiä ja iltakäyttöä varten.