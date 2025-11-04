Uusi potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön Kalajoella ja Merijärvellä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa perusterveydenhuollossa vaiheittain käyttöön Esko-potilastietojärjestelmän, jota käytetään myös Pohteen erikoissairaanhoidossa. Potilastietojärjestelmä otetaan nyt käyttöön Kalajoella ja Merijärvellä.
Uusi potilastietojärjestelmä voi aiheuttaa pieniä viiveitä potilastyössä esimerkiksi tietojen tarkistamisen takia marras-joulukuun aikana Kalajoella ja Merijärvellä.
Uusi potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön Kalajoen sosiaali-ja terveyskeskusten vastaanotolla, neuvolassa, opiskeluhuollossa ja kuntoutuksessa. Lisäksi uutta potilastietojärjestelmää käytetään terveydenhuollon kirjauksiin kotihoidossa, asumispalveluissa ja muissa sosiaalihuollon palveluissa, joissa tehdään terveydenhuollon kirjauksia.
Pohteella on käytössä useita perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmiä, jotka ovat siirtyneet Pohteelle kunnilta ja kuntayhtymiltä. Esko-järjestelmä on ollut jo vuosikymmeniä käytössä Oulun yliopistollisen sairaalan OYSin erikoissairaanhoidossa.
Tyrnävällä ja Hailuodossa Esko on otettu käyttöön huhtikuussa 2025. Tavoitteena on, että Esko on perusterveydenhuollon käytössä koko Pohteen alueella vuoden 2026 aikana.
Kun perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa siirrytään samaan potilastietojärjestelmään, terveydenhuollon ammattilaisten työ sujuvoituu ja nopeutuu. Tarkoituksena on automatisoida työtä mahdollisimman pitkälle. Muutoksen myötä myös asiakkaiden asiointi terveydenhuollossa on sujuvampaa.
Uuden potilastietojärjestelmän käyttöönoton takia asiakkaita pyydetään tarkistamaan ja päivittämään omat yhteystietonsa Pohteen verkkoajanvarauksessa. Lisätiedot Pohteen tiedotteessa 29.10.2025 Tarkista ja päivitä Pohteen verkkoajanvarauksessa.
Kalajoen ja Merijärven perusterveydenhuollon vastaanottoaikoja voi nyt varata, katsella ja siirtää digitaalisessa ajanvarauspalvelussa
Esko-potilastietojärjestelmän käyttöönoton myötä Kalajoen ja Merijärven perusterveydenhuollon asiakkaiden käyttöön tulee digitaalinen ajanvaraus. Palvelussa asiakas voi katsella, varata, siirtää ja perua aikoja Kalajoen vastaanotolla järjestettäviin influenssa- ja koronarokotuksiin, sairaanhoitajan vastaanotolle ompeleiden poistoon, lääkeinjektioihin ja muihin rokotuksiin. Lisäksi lääkäriajat ovat katseltavissa ja peruttavissa digitaalisessa ajanvarauksessa.
Kalajoen ja Merijärven lasten-, äitiys- ja ehkäisyneuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ajanvaraukset ovat pääsääntöisesti asukkaan katseltavissa ja osin peruttavissa. Aikojen varaaminen ja siirtäminen neuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin tulee käyttöön myöhemmässä vaiheessa.
Kaikki Pohjois-Pohjanmaan asukkaat voivat varata tällä hetkellä aikoja digitaalisessa ajanvarauksessa lastenvalvojalle sekä seksitautitestaukseen, raskaudenkeskeytykseen, sikiöseulontaan ja synnytysvalmennukseen.
Digitaalinen ajanvaraus auttaa asiakkaita ja ammattilaisia. Uudistuksen tavoitteena on vähentää puhelinpalvelujen kuormitusta ja helpottaa aikojen perumista. Ammattilaisten työaikaa vapautuu muihin tehtäviin ja niille asukkaille, jotka haluavat asioida soittamalla.
Digitaalinen ajanvaraus otetaan vaiheittain käyttöön koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen alueella perusterveydenhuollossa Esko-potilastietojärjestelmän käyttöönottojen edetessä. Tyrnävällä ja Hailuodossa ajanvarauspalvelu on jo käytössä. Tavoitteena on, että kaikille Pohteen alueen asukkaille tarjotaan jatkossa yhtenäinen digitaalinen ajanvaraus OmaPohde-palvelussa.
Voit asioida digitaalisessa ajanvarauksessa kirjautumalla OmaPohteeseen pohde.fi -verkkosivustolla tai OmaPohde-sovelluksella tai menemällä suoraan osoitteeseen https://ajanvaraus.pohde.fi.
OmaPohteeseen ja asukkaan digitaaliseen ajanvaraukseen kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Alle 12 –vuotiaan lapsen huoltaja voi varata ajan lapsen tiedoilla puolesta asioiden.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Esko-potilastietojärjestelmä:
Jussi Piuva
Ylilääkäri, terveyden ja sairaanhoidon palvelut
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
puh. 044 7034481
jussi.piuva@pohde.fi
Digitaalinen ajanvaraus:
Saara Laaninen
projektisuunnittelija, Aika2 -projekti
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
puh. 040 318 7738
saara.laaninen@pohde.fi
Anne Rajala
palveluvastaava, Tietohallinto, projektipäällikkö, Aika2 -projekti
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
puh. 044 7034187
anne.rajala@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Aluehallitus hyväksyi suunnitelman erikoissairaanhoidon hoitojonojen purkamiseksi4.11.2025 12:42:49 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 4.11.2025 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus käsitteli kiireettömään erikoissairaanhoidon pääsyn tilannetta ja suunnitelmaa hoitotakuujonojen purkamisesta huhtikuun 2026 loppuun mennessä.
Pohde on vahvistanut lastensuojelun ja palvelutarpeen arviointien henkilöstömitoitusta4.11.2025 08:35:15 EET | Tiedote
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston AVIn tekemän valvontapäätöksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella Pohteella on ollut puutteita lastensuojelun ja erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelutarpeen arviointien käsittelyssä. Myös henkilöstömitoituksessa on ollut puutteita. Pohde on korjannut puutteita jo ennen aluehallintoviraston valvontapäätöstä. Käsittelyajat ovat lyhentyneet, ja tällä hetkellä yhdellä sosiaalityöntekijällä on keskimäärin 26 asiakasta, kun lain mukaan asiakkaita saa olla enintään 30.
MPR-rokotteen saaneiden lasten määrä pienentynyt Pohjois-Pohjanmaalla – rokote suojaa tuhkarokolta, sikotaudilta ja vihurirokolta4.11.2025 08:20:51 EET | Tiedote
Kuusivuotiaille annettavien MPR-rokotteiden toista annosta otetaan Suomessa aiempaa vähemmän. Tämä lisää tuhkarokkoepidemian riskiä. Myös Pohjois-Pohjanmaalla MPR-rokotusten määrä on vähentynyt huolestuttavasti. Pohde suosittelee rokotteen ottamista.
Fluorihammastahnan voima edelleen verraton – vanhat opit suun terveydenhoidossa kunniaan3.11.2025 08:42:10 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen suun terveydenhuollon ammattilaiset muistuttavat fluorihammastahnan käytön tärkeydestä.
Työterveyshuollon mielenterveyspalvelut vahvistuvat Pohjois-Pohjanmaalla31.10.2025 12:59:16 EET | Tiedote
Yhteistyö työterveyshuollon mielenterveyspalveluissa tiivistyy Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen ja alueen yritysten välillä. Tavoitteena on kehittää julkisen ja yksityisen työterveyshuollon mielenterveyspalveluihin liittyvää osaamista ja selkeyttää yhteistyötä kaikkien työterveyshuollon toimijoiden välillä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme