Uusi potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön Kalajoella ja Merijärvellä

Uusi potilastietojärjestelmä voi aiheuttaa pieniä viiveitä potilastyössä esimerkiksi tietojen tarkistamisen takia marras-joulukuun aikana Kalajoella ja Merijärvellä.

Uusi potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön Kalajoen sosiaali-​ja terveyskeskusten vastaanotolla, neuvolassa, opiskeluhuollossa ja kuntoutuksessa. Lisäksi uutta potilastietojärjestelmää käytetään terveydenhuollon kirjauksiin kotihoidossa, asumispalveluissa ja muissa sosiaalihuollon palveluissa, joissa tehdään terveydenhuollon kirjauksia.

Pohteella on käytössä useita perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmiä, jotka ovat siirtyneet Pohteelle kunnilta ja kuntayhtymiltä. Esko-​järjestelmä on ollut jo vuosikymmeniä käytössä Oulun yliopistollisen sairaalan OYSin erikoissairaanhoidossa.

Tyrnävällä ja Hailuodossa Esko on otettu käyttöön huhtikuussa 2025. Tavoitteena on, että Esko on perusterveydenhuollon käytössä koko Pohteen alueella vuoden 2026 aikana.

Kun perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa siirrytään samaan potilastietojärjestelmään, terveydenhuollon ammattilaisten työ sujuvoituu ja nopeutuu. Tarkoituksena on automatisoida työtä mahdollisimman pitkälle. Muutoksen myötä myös asiakkaiden asiointi terveydenhuollossa on sujuvampaa.

Uuden potilastietojärjestelmän käyttöönoton takia asiakkaita pyydetään tarkistamaan ja päivittämään omat yhteystietonsa Pohteen verkkoajanvarauksessa. Lisätiedot Pohteen tiedotteessa 29.10.2025 Tarkista ja päivitä Pohteen verkkoajanvarauksessa.





Kalajoen ja Merijärven perusterveydenhuollon vastaanottoaikoja voi nyt varata, katsella ja siirtää digitaalisessa ajanvarauspalvelussa

Esko-potilastietojärjestelmän käyttöönoton myötä Kalajoen ja Merijärven perusterveydenhuollon asiakkaiden käyttöön tulee digitaalinen ajanvaraus. Palvelussa asiakas voi katsella, varata, siirtää ja perua aikoja Kalajoen vastaanotolla järjestettäviin influenssa- ja koronarokotuksiin, sairaanhoitajan vastaanotolle ompeleiden poistoon, lääkeinjektioihin ja muihin rokotuksiin. Lisäksi lääkäriajat ovat katseltavissa ja peruttavissa digitaalisessa ajanvarauksessa.

Kalajoen ja Merijärven lasten-, äitiys- ja ehkäisyneuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ajanvaraukset ovat pääsääntöisesti asukkaan katseltavissa ja osin peruttavissa. Aikojen varaaminen ja siirtäminen neuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin tulee käyttöön myöhemmässä vaiheessa.

Kaikki Pohjois-Pohjanmaan asukkaat voivat varata tällä hetkellä aikoja digitaalisessa ajanvarauksessa lastenvalvojalle sekä seksitautitestaukseen, raskaudenkeskeytykseen, sikiöseulontaan ja synnytysvalmennukseen.

Digitaalinen ajanvaraus auttaa asiakkaita ja ammattilaisia. Uudistuksen tavoitteena on vähentää puhelinpalvelujen kuormitusta ja helpottaa aikojen perumista. Ammattilaisten työaikaa vapautuu muihin tehtäviin ja niille asukkaille, jotka haluavat asioida soittamalla.

Digitaalinen ajanvaraus otetaan vaiheittain käyttöön koko Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen alueella perusterveydenhuollossa Esko-potilastietojärjestelmän käyttöönottojen edetessä. Tyrnävällä ja Hailuodossa ajanvarauspalvelu on jo käytössä. Tavoitteena on, että kaikille Pohteen alueen asukkaille tarjotaan jatkossa yhtenäinen digitaalinen ajanvaraus OmaPohde-palvelussa.

Voit asioida digitaalisessa ajanvarauksessa kirjautumalla OmaPohteeseen pohde.fi -verkkosivustolla tai OmaPohde-sovelluksella tai menemällä suoraan osoitteeseen https://ajanvaraus.pohde.fi.

OmaPohteeseen ja asukkaan digitaaliseen ajanvaraukseen kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Alle 12 –vuotiaan lapsen huoltaja voi varata ajan lapsen tiedoilla puolesta asioiden.