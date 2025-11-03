Suomalaisyritykset istuvat tietämättään kultasuonen päällä – avaruuden ”momentum” on nyt tai ei koskaan

Monet suomalaiset yritykset käyttävät jo nyt avaruudesta saatavaa dataa – kuten GPS-paikannusta, kuvantamista ja viestintäyhteyksiä – ymmärtämättä olevansa osa valtavassa murroksessa olevaa avaruustaloutta. Tämä tiedostamattomuus on merkittävin este miljardien eurojen kasvupotentiaalin hyödyntämiselle, Mikko Punnala toteaa.

– Paikkatietoon perustuva data ohjaa nykyään lähes kaikkea toimintaa – logistiikkaa, matkapuhelimia, IoT-laitteita ja älykelloja. Metsäkoneemme, kuljetusverkostot ja koko infrastruktuurimme nojaavat satelliiteista saatavaan informaatioon. Silti monet yritykset eivät tunnista itseään avaruustalouden toimijoiksi, eivätkä siten hyödynnä esimerkiksi Euroopan avaruusjärjestön tarjoamaa avointa dataa liiketoimintansa kehittämiseen, Punnala korostaa.

Punnalan mukaan Suomessa on jo maailmanluokan osaamista esimerkiksi kuvantamisessa, tietoliikenne- ja paikkatietopalveluissa. Nyt tarvitaan laajempaa heräämistä siihen, että avaruudesta on tullut kriittinen osa arjen infrastruktuuria, strategista kilpailua ja strategista autonomiaa.

Geopolitiikka ja teknologia ovat avanneet avaruuden ovet pk-yrityksille

Avaruustoiminta oli pitkään suurvaltojen ja ilmailujättien yksinoikeus. Teknologinen kehitys on kuitenkin muuttanut asetelmaa: satelliitit ovat pienentyneet, laukaisukustannukset laskeneet ja datan hyödyntämisestä tullut arkipäivää. Tämä kehitys on avannut oven ketterille pk-yrityksille, joista on tullut keskeinen osa globaalia avaruustalouden kehitystä. Samalla suurvaltakilpailun kiihtyminen on tehnyt avaruudesta strategisesti elintärkeän ja se mahdollistaa myös pienempien valtioiden oman autonomian turvaamisen.

Rahoitusmarkkinat viitoittavat nyt kehityksen suunnan. Aiemmin sijoittajat välttelivät puolustussektoria, mutta nyt pääomaa virtaa voimakkaasti kaksikäyttöteknologioihin, jotka palvelevat sekä siviili- että turvallisuustarpeita. Tutkimuksessaan geostrategisen ja poliittisen tilannekuvan teknologiayrittäjyyteen yhdistävä Punnala korostaa, että murros avaa merkittäviä mahdollisuuksia – häiriösietoisesta paikannuksesta ja kuvantamispalvelujen laajemmasta hyödyntämisestä aina kehittyviin tietoliikenneratkaisuihin ja suomalaisen avaruustalouden ekosysteemin vahvistamiseen.

– Ydinviestini suomalaisille yrityksille on yksiselitteinen: momentum on nyt. Jos Suomi ei tartu tilaisuuteen, muut toimijat tekevät sen. Avaruustoiminta on luonteeltaan globaalia – ja nyt tarvitaan sekä strategista näkemystä että rohkeutta toimia.

Väitöskirja

Punnala, Mikko (2025) Internationalising in the Space Economy: Ecosystems, Institutions, and the Strategic Behaviour of Small and Medium-Sized Enterprises in the New Space Economy. Acta Wasaensia 567. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.

Julkaisun PDF

Väitöstilaisuus

YE Mikko Punnalan väitöstutkimus “Internationalising in the Space Economy: Ecosystems, Institutions, and the Strategic Behaviour of Small and Medium-Sized Enterprises in the New Space Economy” tarkastetaan torstaina 13.11.2025 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa.



Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Petri Ahokangas (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Arto Ojala.

Lisätietoja

Mikko Punnala on yleisesikuntaupseeri (evp) ja avaruusteknologiayritys SharpNavin toimitusjohtaja.