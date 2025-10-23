Tällaisia asuntolainoja PK-seudulla tarjotaan tällä hetkellä
Lainavertailu Etua.fi pyysi yhdeksältä pääkaupunkiseudulta toimivalta pankilta lainatarjouksen 150 000 euron esimerkkilainalle 20 vuoden laina-ajalla. Lainaesimerkki kuvaa pankin uuden asuntolainan keskimääräistä hintaa pankin normaalilla vakuusarvostuksella.
Lainatarjoukset on pyydetty 31.10. Vertailupankkien keskimarginaali oli 0,65 prosenttia. Uuden asuntolainan keskimääräinen todellinen kokonaiskorko oli 31.10 2,92 prosenttia ja lokakuun alussa 2,93 prosenttia. Vuoden euribor pysytteli edelliskuukauden tasolla. Vertailussa mukana olevien pankkien marginaalit vaihtelivat nyt pankeittain 0,60 – 0,80 prosentin haarukassa. Pankkien primekorot olivat marraskuun alussa 1,50 – 3,00 prosentin välillä pankista riippuen.
Asuntolaina 150 000 €/20 v pääkaupunkiseutu 31.10.2025
Todellinen kokonaiskorko = marginaali + viitekorko + nostokulut + laskutuspalkkiot laina-
ajalle jaksotettuna (efektiivinen korko)
|Pankki
|Todellinen korko (%)
|Marginaali (%)
|Muut kulut (€)
|Viitekorko
|S-Pankki Oyj**
|2,86
|0,60
|950,00
|12 kk
|Danske Bank
|2,86
|0,60
|948,00
|12 kk
|Aktia Pankki Oyj
|2,86
|0,60
|952,00
|12 kk
|Nordea***
|2,87
|0,60
|1152,00
|12 kk
|OP Uusimaa *
|2,88
|0,60
|1200,00
|12 kk
|POP-Pankki Suomen Op Helsinki
|2,89
|0,60
|1350,00
|12 kk
|Nooa Säästöpankki
|2,89
|0,60
|1450,00
|12 kk
|Hypo
|2,97
|0,70
|1100,00
|12 kk
|Ålandsbanken
|3,08
|0,80
|1276,00
|12 kk
* Bonuskertymä 525 €/v, **suositus 50 % euribor ja 50 % kiinteä korko, ***lyhennysjousto sisältyy
Euribor 31.10.2025
euribor 3 kk 2,040 %
euribor 6 kk 2,138 %
euribor 12 kk 2,196 %
Avainsanat
Aarne Helenius
