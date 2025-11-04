Oma Hämeen asukkaat saavat nyt digitukea puhelimitse ja sähköpostilla
Digitukea on tarjolla puhelimitse ma ja to klo 9–11. Sähköposteihin vastataan kolmen arkipäivän kuluessa.
Digituki on tarkoitettu kaikille hyvinvointialueen asukkaille, jotka haluavat käyttää Oma Hämeen digitaalisia palveluita, mutta kaipaavat tukea palvelun valinnassa tai käytössä.
Oma Häme tarjoaa tukea myös hyvinvointialueen ammattilaisille, jotka auttavat asiakkaita digipalveluiden käyttäjiksi.
– Digituki on tärkeä osa laadukasta asiakaspalvelua ja digipalveluitamme. Sen avulla varmistamme, että jokainen asukas voi asioida sujuvasti ja turvallisesti omalla tavallaan, kertoo digituen projektisuunnittelija Annina Junikka.
Jos asukas tarvitsee apua laitteen tai ohjelmien käytössä, Oma Häme ohjaa hänet alueen yleistä digitukea tarjoavien toimijoiden, kuten kirjastojen, pariin.
Oma Hämeen digituen yhteystiedot ja aukioloajat
Digitukea on tarjolla puhelimitse maanantaisin ja torstaisin klo 9–11, ja sähköpostitse milloin tahansa. Sähköposteihin vastataan kolmen arkipäivän kuluessa.
Puhelin: 03 629 6569
Sähköposti: digituki(at)omahame.fi
Oma Häme on mukana valtakunnallisessa Digitukiverkostossa.
Yhteyshenkilöt
Annina JunikkaProjektisuunnittelijaKanta-Hämeen hyvinvointialuePuh:040 778 8293annina.junikka@omahame.fi
