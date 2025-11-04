Oma Häme

Oma Hämeen asukkaat saavat nyt digitukea puhelimitse ja sähköpostilla

6.11.2025 10:29:43 EET | Oma Häme | Tiedote

Digitukea on tarjolla puhelimitse ma ja to klo 9–11. Sähköposteihin vastataan kolmen arkipäivän kuluessa.

Digituki on tarkoitettu kaikille hyvinvointialueen asukkaille, jotka haluavat käyttää Oma Hämeen digitaalisia palveluita, mutta kaipaavat tukea palvelun valinnassa tai käytössä. 

Oma Häme tarjoaa tukea myös hyvinvointialueen ammattilaisille, jotka auttavat asiakkaita digipalveluiden käyttäjiksi.

– Digituki on tärkeä osa laadukasta asiakaspalvelua ja digipalveluitamme. Sen avulla varmistamme, että jokainen asukas voi asioida sujuvasti ja turvallisesti omalla tavallaan, kertoo digituen projektisuunnittelija Annina Junikka.
 
Jos asukas tarvitsee apua laitteen tai ohjelmien käytössä, Oma Häme ohjaa hänet alueen yleistä digitukea tarjoavien toimijoiden, kuten kirjastojen, pariin. 

Oma Hämeen digituen yhteystiedot ja aukioloajat

Digitukea on tarjolla puhelimitse maanantaisin ja torstaisin klo 9–11, ja sähköpostitse milloin tahansa. Sähköposteihin vastataan kolmen arkipäivän kuluessa.
 
Puhelin: 03 629 6569 
Sähköposti: digituki(at)omahame.fi
 
Oma Häme on mukana valtakunnallisessa Digitukiverkostossa.

 Lue lisää Oma Hämeen digitaalisista palveluista

