Kaivosteollisuus esittää uutta veromallia: toiminnan kannattavuus otettava huomioon
Kaivosteollisuus esittää hallitukselle uutta kaivosmineraaliveron mallia. Tänään julkaistulla uudella ratkaisulla tavoitellaan yhteiskunnan kokonaisetua ja huomioidaan valtion, kuntien ja teollisuuden näkökulmat.
Kaivosteollisuuden laatiman ja tänään julkaistun veromalliehdotuksen peruselementtinä on kiinteä, rojaltipohjainen osuus, joka osoitettaisiin kokonaisuudessaan kunnille. Toinen osuus suoritetaan valtiolle, ja se perustuu kaivostuotannon nettotuloon. Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtajan Pekka Suomelan mukaan kaivosveron painopisteen siirto tuloksen verottamiseen on järkevää.
– Esittämämme hybridimalli turvaa kunnille tasaisen, nykyistä suuremman verotuoton. Valtion näkökulmasta veromalli on neutraali eikä vaaranna mineraalisektorin työpaikkoja tai investointeja tulevaisuudessa, Suomela toteaa.
Kaivoksen elinkaaren aikana nähdään tyypillisesti useita hintojen nousuja, mutta myös laskuja kannattavuusrajalle tai sen alle. Uusi veromalli joustaa heikentyneessä suhdanteessa, jolloin työpaikkojen ja investointien menettämisen riski on pienempi. Kansantalouden näkökulmasta hybridimalli ottaa huomioon kaivosten koko elinkaaren ja toteuttaa kaivoslain periaatteita. Metallien hintojen noustessa veromalli toimii myös tehokkaana keinona verottaa windfall-tuottoja.
Hybridimallissa yhteiskunta saisi korvauksen myös kaivosmineraaleista, joita ei hyödynnetä, mutta samalla verorasitus ei muodostuisi kohtuuttomaksi kaivostoimintaa harjoittaville yrityksille, koska voitosta maksettava vero ottaa huomioon toiminnan kannattavuuden. Ehdotetun hybridimallin yritysten investointeja tai toimintaa vähentävä vaikutus on selvästi pienempi kuin nykyisessä mallissa. Hybridimallia koskeva ehdotus on linjassa valtioneuvoston budjettiriihessä 2.9.2025 tekemän päätöksen kanssa.
Pekka SuomelaToiminnanjohtaja, Kaivosteollisuus ryPuh:+358 40 533 2848pekka.suomela@teknologiateollisuus.fi
