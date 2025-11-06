Terveyskylä on Vuoden Digipalvelu 2025

Vuoden Digipalvelu Terveyskylä tuo tutkimusnäyttöön perustuvan tiedon, itsehoidon työkalut ja digitaaliset hoitopolut kansalaisten saataville.

Terveyskylän palkitsemisen perusteena olivat kansalaisten elämänlaadun parantaminen sekä Terveyskylä-palvelun yhteiskunnallinen merkitys. Terveyskylän palvelut edistävät ja ylläpitävät kansalaisten hyvinvointia, mikä on tärkeää paitsi itsessään myös siksi, että työikäisten työkyvyn säilyminen on yksi kestävän talouden perusedellytyksistä.

Terveyskylän merkitystä korostaa myös se, että hyvinvointialueilla on käytössään rajalliset resurssit, ja digipalveluiden avulla on mahdollista tuottaa palveluita uudella tavalla ja saada kustannussäästöjä.

- Terveyskylää kehitetään ja rakennetaan moniammatillisesti. Kiitos Terveyskylän menestyksestä kuuluu yhteisesti niille Suomen yliopistosairaaloille ja hyvinvointialueille, joiden ammattilaiset tekevät yhteistyötä Terveyskylän rakentamisessa. Mukana on paitsi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia myös käyttäytymistieteen asiantuntijoita, tutkijoita, tietoanalyytikoita, viestinnän ja palvelumuotoilun ammattilaisia ja ICT-toimittajien asiantuntijoita ympäri Suomen, toteaa palkinnon Terveyskylän puolesta vastaanottanut digikehitysjohtaja Sirpa Arvonen (HUS Tietohallinto).

Palkinto jaettiin 6.11.2025 Vuoden Ohjelmistoyrittäjä & Digipalvelu 2025 -tilaisuudessa Helsingissä. Aiemmin vuoden digipalveluna on palkittu muun muassa Yle Areena ja Verohallinnon digitaaliset kansalaispalvelut. Palkinnon jakaa Software Finland ry.

Lisätietoja: info@terveyskyla.fi