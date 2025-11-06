Terveyskylä on Vuoden Digipalvelu 2025
Terveyskylä on valittu vuoden 2025 digipalveluksi. Vuoden Digipalvelu -palkinto myönnetään merkittävälle kansalliselle palvelulle, joka on vaikuttanut positiivisesti suomalaiseen yhteiskuntaan ja kansalaisten elämään.
Vuoden Digipalvelu Terveyskylä tuo tutkimusnäyttöön perustuvan tiedon, itsehoidon työkalut ja digitaaliset hoitopolut kansalaisten saataville.
Terveyskylän palkitsemisen perusteena olivat kansalaisten elämänlaadun parantaminen sekä Terveyskylä-palvelun yhteiskunnallinen merkitys. Terveyskylän palvelut edistävät ja ylläpitävät kansalaisten hyvinvointia, mikä on tärkeää paitsi itsessään myös siksi, että työikäisten työkyvyn säilyminen on yksi kestävän talouden perusedellytyksistä.
Terveyskylän merkitystä korostaa myös se, että hyvinvointialueilla on käytössään rajalliset resurssit, ja digipalveluiden avulla on mahdollista tuottaa palveluita uudella tavalla ja saada kustannussäästöjä.
- Terveyskylää kehitetään ja rakennetaan moniammatillisesti. Kiitos Terveyskylän menestyksestä kuuluu yhteisesti niille Suomen yliopistosairaaloille ja hyvinvointialueille, joiden ammattilaiset tekevät yhteistyötä Terveyskylän rakentamisessa. Mukana on paitsi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia myös käyttäytymistieteen asiantuntijoita, tutkijoita, tietoanalyytikoita, viestinnän ja palvelumuotoilun ammattilaisia ja ICT-toimittajien asiantuntijoita ympäri Suomen, toteaa palkinnon Terveyskylän puolesta vastaanottanut digikehitysjohtaja Sirpa Arvonen (HUS Tietohallinto).
Palkinto jaettiin 6.11.2025 Vuoden Ohjelmistoyrittäjä & Digipalvelu 2025 -tilaisuudessa Helsingissä. Aiemmin vuoden digipalveluna on palkittu muun muassa Yle Areena ja Verohallinnon digitaaliset kansalaispalvelut. Palkinnon jakaa Software Finland ry.
Mikä on Terveyskylä?
Terveyskylä on Suomen yliopistosairaaloiden kehittämä julkinen verkkopalvelu, joka tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylä koostuu Terveyskylän taloista, Omapolku-palvelukanavasta sekä ammattilaisten TerveyskyläPRO-palvelusta. Palvelun sisällön ovat tuottaneet sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat yhdessä palvelun käyttäjien kanssa.
Terveyskylän palveluita kehitetään yhteistyössä Suomen yliopistosairaaloiden kanssa. HUS toimii Terveyskylän palveluiden ICT-palveluiden tuottajana. Palvelukokonaisuus on käytössä yliopistosairaaloiden lisäksi myös useilla hyvinvointialueilla, jotka käyttävät Terveyskylää kiinteänä osana palveluketjujaan.
Terveystaloustieteelliset vaikuttavuuslaskelmat osoittavat, että Terveyskylän palveluilla on todistettavissa olevia laadullisia ja taloudellisia hyötyjä.
