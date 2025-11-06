Kyllä isä osaa Lapissa nousi jättihitiksi – jo yli 100 000 katsojaa: "On hienoa ja tärkeää, että kotimainen elokuva kiinnostaa ihmisiä näin paljon"

Kyllä isä osaa Lapissa -elokuva on ylittänyt 100 000 katsojan rajan. Lokakuun puolivälissä ensi-iltansa saaneen elokuvan on nähnyt tähän mennessä 102 626 ihmistä.

Lokakuun 15. päivä ensi-iltansa saanut elokuva nousi heti julkaisunsa jälkeen viikon katsotuimmaksi elokuvaksi, ja se on pysynyt listan kärkikahinoissa ilmestymisestään asti.

Elokuvan päärooleissa nähdään 90-luvun tv-sarjan ja ensimmäisen elokuvan tapaan Tom Lindholm, Tuija Ernamo, Maiju Jokinen ja Jarno Jokinen. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Vilppu Eleinen, Sanni Haahdenmaa-Vaine ja Esko Kovero.

Elokuvan ohjaa Lauri Nurkse. Käsikirjoittajana toimii alkuperäissarjankin luonut Pekka Lepikkö. Elokuvan tuottaa tuotantoyhtiö ICS Nordic, tuottajina Jarkko Hentula ja Sirkka Rautiainen. Vastaavinta tuottajina toimivat Janne Kataja, Katri Varjos, Ilkka Hynninen ja Ilkka Rahkonen. Nelonen Media levittää elokuvan.

– Tuntuu hienolta, että Kyllä isä osaa Lapissa on saanut ihmiset sankoin joukoin elokuvateattereihin. Halusimme tehdä lämminhenkisen koko perheen komedian, joka koskettaa, naurattaa ja tarjoaa ikimuistoisen elokuvaelämyksen. On hienoa ja tärkeää, että kotimainen elokuva kiinnostaa ihmisiä näin paljon, vastaava tuottaja Ilkka Rahkonen hehkuttaa.

Nelonen Median johtaja Ville Toivonen iloitsee kotimaisen elokuvan menestyksestä.

– Yli 100 000 katsojaa näin lyhyessä ajassa on upea osoitus siitä, että Kyllä isä osaa -tarinan suosio jatkaa kasvuaan. Menestyselokuvan lämmin huumori on tuonut valoa ja hyvää mieltä aikaan, jolloin yhteinen nauru ja yhdessä koetut hetket ovat tärkeämpiä kuin koskaan, Toivonen sanoo.

Kyllä isä osaa Lapissa nyt elokuvateattereissa.