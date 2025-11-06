Hirvikoira joutui suden raatelemaksi Kiihtelysvaarassa

– Treenasimme perjantaina Hilla-koirani kanssa hirvityöskentelyä vaaran kumpuilevassa maastossa, joka kasvaa taimikkoa. Koira juoksi yli viiden kilometrin lenkin, kun seurasin tutkasta sen liikkeitä ja siirtyvää haukkua, koiranomistaja kertoo.

– Itse olin siitä noin puolen kilometrin päässä, kun havaitsin Hillan jääneen ensin paikoilleen, mutta sitten nousevan sata metriä tielle. Lähdin kiireellä ajamaan paikalle katsomaan, mitä oli sattunut, kun koira tuli jo yltä päältä veressä minua kohti. Otin sen siitä kyytiin ja soitin eläinlääkäriin.

Susi oli purrut koiraa peräpäähän niin, että sen hännästä katkesivat jänteet.

– Eläinlääkäri parsi Hillaa yli kaksi tuntia. Osa rei’istä jätettiin auki, osa tikattiin. Hännän tyvi ja koko peräpää ovat edelleen turvoksissa.

Koira sai kahta antibioottia ja kipulääkkeitä, ja sen toipumista seurataan kotona. Häntä on ilmeisesti typistettävä vielä eläinlääkärissä, omistaja arvelee.

Myös tapahtumapaikalla käyneet riistanhoitoyhdistyksen edustajat päättelivät jälkien perusteella hyökkääjän olleen susi. Paikalta on noin 1,5 kilometriä matkaa lähimpään asutukseen.

– Alueella on nähty myös aiemmin susia eikä koiravahingoiltakaan ole vältytty, mutta kannanhoidollisten suden kaatolupien saaminen näyttää olevan hyvin tiukassa. Pakkohan sitä on kuitenkin koiran kanssa hirvimetsälle päästä, koiranomistaja pohtii.

Kyseessä on 26. susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on uutisoinut tämän jahtikauden aikana. Uutiset on kerätty tälle kartalle.

Lumijälkilaskennalla tuetaan kanta-arviota ensi talvena





Metsästäjäliitto koordinoi tulevana talvena suden ja ilveksen lumijälkilaskennan. Tarkentuvilla tiedoilla tuetaan osaltaan näiden lajien kanta-arvioiden muodostamista. Suden DNA-näytteistä Metsästäjäliitto maksaa jäsenseuroille viime talven tapaan 50 euron palkkion, joka tuplataan uusilta reviireiltä.

Tarkemmin asiasta voi lukea Metsästäjäliiton uutisesta tästä linkistä.

Laskennassa tarkoituksena on suden osalta tunnistaa mahdollisia uusia reviirejä, täydentää havaintoja Tassu-järjestelmään sekä kannustaa metsästäjiä suden DNA-näytteiden keruussa.

Luonnonvarakeskus Luke on varautunut tulevana talvena vain 1000 DNA-näytteen analysointiin. Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola muistuttaa viime talven kokemuksiin viitaten, että se ei ole riittävä määrä. Vuosi sitten Luke suunnitteli 900 näytteen analysointia, mutta analyysimäärää nostettiin maa- ja metsätalousministeriön lisärahoituksella ja Luke analysoi lopulta 1344 näytettä.

Kaikkien suurpetojen kanta-arvioita korjattiin tänä vuonna takautuvasti, mikä kertoo, että Metsästäjäliiton kritiikki arvioihin liittyen ei ole ollut aiheetonta. Metsästäjäliitto esittääkin, että Luke varautuisi 2000 DNA-näytteen analysointiin.