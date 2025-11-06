Hirvikoira joutui suden raatelemaksi Kiihtelysvaarassa
Susi repi harmaata norjanhirvikoiraa kesken treenin Joensuun Kiihtelysvaarassa 31. lokakuuta. Koira jouduttiin viemään eläinlääkäriin paikattavaksi ja toipuu nyt kotona.
– Treenasimme perjantaina Hilla-koirani kanssa hirvityöskentelyä vaaran kumpuilevassa maastossa, joka kasvaa taimikkoa. Koira juoksi yli viiden kilometrin lenkin, kun seurasin tutkasta sen liikkeitä ja siirtyvää haukkua, koiranomistaja kertoo.
– Itse olin siitä noin puolen kilometrin päässä, kun havaitsin Hillan jääneen ensin paikoilleen, mutta sitten nousevan sata metriä tielle. Lähdin kiireellä ajamaan paikalle katsomaan, mitä oli sattunut, kun koira tuli jo yltä päältä veressä minua kohti. Otin sen siitä kyytiin ja soitin eläinlääkäriin.
Susi oli purrut koiraa peräpäähän niin, että sen hännästä katkesivat jänteet.
– Eläinlääkäri parsi Hillaa yli kaksi tuntia. Osa rei’istä jätettiin auki, osa tikattiin. Hännän tyvi ja koko peräpää ovat edelleen turvoksissa.
Koira sai kahta antibioottia ja kipulääkkeitä, ja sen toipumista seurataan kotona. Häntä on ilmeisesti typistettävä vielä eläinlääkärissä, omistaja arvelee.
Myös tapahtumapaikalla käyneet riistanhoitoyhdistyksen edustajat päättelivät jälkien perusteella hyökkääjän olleen susi. Paikalta on noin 1,5 kilometriä matkaa lähimpään asutukseen.
– Alueella on nähty myös aiemmin susia eikä koiravahingoiltakaan ole vältytty, mutta kannanhoidollisten suden kaatolupien saaminen näyttää olevan hyvin tiukassa. Pakkohan sitä on kuitenkin koiran kanssa hirvimetsälle päästä, koiranomistaja pohtii.
Kyseessä on 26. susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on uutisoinut tämän jahtikauden aikana. Uutiset on kerätty tälle kartalle.
Lumijälkilaskennalla tuetaan kanta-arviota ensi talvena
Metsästäjäliitto koordinoi tulevana talvena suden ja ilveksen lumijälkilaskennan. Tarkentuvilla tiedoilla tuetaan osaltaan näiden lajien kanta-arvioiden muodostamista. Suden DNA-näytteistä Metsästäjäliitto maksaa jäsenseuroille viime talven tapaan 50 euron palkkion, joka tuplataan uusilta reviireiltä.
Tarkemmin asiasta voi lukea Metsästäjäliiton uutisesta tästä linkistä.
Laskennassa tarkoituksena on suden osalta tunnistaa mahdollisia uusia reviirejä, täydentää havaintoja Tassu-järjestelmään sekä kannustaa metsästäjiä suden DNA-näytteiden keruussa.
Luonnonvarakeskus Luke on varautunut tulevana talvena vain 1000 DNA-näytteen analysointiin. Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola muistuttaa viime talven kokemuksiin viitaten, että se ei ole riittävä määrä. Vuosi sitten Luke suunnitteli 900 näytteen analysointia, mutta analyysimäärää nostettiin maa- ja metsätalousministeriön lisärahoituksella ja Luke analysoi lopulta 1344 näytettä.
Kaikkien suurpetojen kanta-arvioita korjattiin tänä vuonna takautuvasti, mikä kertoo, että Metsästäjäliiton kritiikki arvioihin liittyen ei ole ollut aiheetonta. Metsästäjäliitto esittääkin, että Luke varautuisi 2000 DNA-näytteen analysointiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaakko SilpolaToiminnanjohtajaMetsästäjäliittoPuh:050 406 4836jaakko.silpola@metsastajaliitto.fi
Kuvat
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Metsästäjäliitto ry
Susi raateli hirvikoiraa Pyhtäällä6.11.2025 10:02:45 EET | Uutinen
Nuori itäsiperianlaika Ketku törmäsi hirveä hakiessaan suteen Pyhtäällä 2. marraskuuta. Sudelta karkuun päässyt koira oli torstaihin asti tarkkailtavana eläinklinikalla, kunnes se päätettiin lopettaa.
Lumijälkilaskennalla tuetaan kanta-arviota ensi talvena – metsästäjät avainasemassa ilves- ja susikantojen seurannassa5.11.2025 15:52:22 EET | Uutinen
Metsästäjäliitto koordinoi tulevana talvena ilveksen ja suden lumijälkilaskennan. Tarkentuvilla tiedoilla tuetaan osaltaan näiden lajien kanta-arvioiden muodostamista. Suden DNA-näytteistä Metsästäjäliitto maksaa jäsenseuroille viime talven tapaan palkkion, joka tuplataan uusilta reviireiltä.
Susi iski hampaansa koiraan hirvijahdissa Mynämäellä4.11.2025 09:30:20 EET | Uutinen
Susi hyökkäsi karjalankarhukoiran kimppuun kesken hirvijahdin Mynämäellä 29. lokakuuta. Koira vietiin eläinlääkäriin tikattavaksi ja vaikuttaa omistajansa mukaan pikkuhiljaa toipuvan.
Susi raateli ajokoiran Kankaanpäässä3.11.2025 10:01:03 EET | Uutinen
Nuori dreeveriuros Eemeli oli saanut juuri ketunajon käyntiin 28. lokakuuta Kankaanpään Mateella, kun susi hyökkäsi koiran kimppuun ja raateli sen pahoin. Eemeli leikattiin, mutta se oli saanut niin vakavia sisäisiä vammoja, että koira jouduttiin lopettamaan seuraavana päivänä.
Susi raateli ajokoiran Nurmeksessa29.10.2025 14:31:37 EET | Uutinen
Susi raateli suomenajokoiran henkihieveriin Nurmeksessa 28. lokakuuta. Pahoin purtu koira jouduttiin lopettamaan eläinlääkärissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme