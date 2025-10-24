Tuntematon seikkailu sukeltaa improvisaation maailmaan
Vaasan kaupunginteatteri tuo näyttämölle täysin improvisoidun lastenteatteriesityksen Tuntematon seikkailu, joka saa ensiesityksensä päiväkotiesityksellä torstaina 13. marraskuuta Julia-näyttämöllä. Ensiesityksen jälkeen kiertuenäytelmä on tilattavissa päiväkoteihin, esikouluihin sekä erilaisille yhdistyksille.
Tuntematon seikkailu on ainutlaatuinen teatterikokemus, jossa mitään ei ole ennakkoon suunniteltu – käsikirjoitus syntyy lavalla yhteistyössä lasten kanssa. Improvisoidun näytelmän roolihahmot, laulut ja lopulta kokonainen näytelmä rakentuvat lapsiyleisön ideoiden pohjalta. Jokainen esitys on näin ollen erilainen – täynnä yllätyksiä, vauhtia, jännitystä ja mielikuvituksen voimaa.
”Esityksen alussa näyttelijät kysyvät yleisöltä ideoita näytelmään, esimerkiksi ”Kuka tai mikä voisi olla näytelmän päähenkilö?” Se voi siis olla mitä tahansa: ihminen, yksisarvinen, haamu tai vaikkapa koiranpentu. Tästä sitten yleisön ehdotusten myötä aletaan yhteistyössä rakentamaan esitystä kohtaus kohtaukselta”, kertoo Antti Laukkarinen, joka vastaa esityskonseptin suunnittelusta ja näyttelijöiden kouluttamisesta.
Laukkarinen on helsinkiläisen Improvisaatioteatteri Stella Polariksen näyttelijä, jolla on yli 20 vuoden kokemus improvisaatioteatterista niin esiintyjänä kuin kouluttajana. Hän on toiminut vierailevana näyttelijänä ja kouluttajana monissa teattereissa ympäri Suomen.
Tuntemattomaan seikkailuun sukeltavat teatterin näyttelijät Sonja Halla-aho, Mari Hirvi, Ville Härkönen, Toni Ikola, Milla Kangas, Anni-Maija Koskinen, Anna Lemmetti-Vieri, Timo Luoma, Oiva Nuojua sekä tanssija Miika Alatupa.
”Improvisatoorinen teatterimuoto vaatii näyttelijöiltä paljon heittäytymis-, muuntautumis- ja mukautumiskykyä. Herkkä kuuntelutaito on kaiken ytimessä”, toteaa Laukkarinen.
Esitys on kestoltaan noin 45 minuuttia, ja sitä suositellaan 5–7-vuotiaille.
Kiinnostuitko kiertue-esityksistä? Ota yhteyttä myyntipäällikkö Mari Omarsiin: mari.omars@vaasa.fi
Vaasan kaupunginteatteri on Vaasassa toimiva suomenkielinen ammattiteatteri.
