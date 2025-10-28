Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Tietojenkalasteluviestejä lähetetty hyvinvointialueen lastensuojelun nimissä

6.11.2025 12:28:03 EET | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lastensuojelun nimissä on lähetetty tietojenkalasteluviestejä asiakkaille. Pyydämme asiakkaitamme olemaan erityisen tarkkana ja välttämään reagointia epäilyttäviin viesteihin. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lastensuojelun nimissä on lähetetty huijausviestejä asiakkaille.

Olethan tarkkana ja vältä reagointia epäilyttäviin viesteihin. Älä avaa viesteissä olevia linkkejä tai anna kysyjälle henkilökohtaisia tietoja. 

VAKEn lähettämissä lastensuojelun palvelujen ajanvarausviesteissä ei ole linkkejä.

Huijausviestin voi tunnistaa myös lähettäjän nimestä tai sähköpostiosoitteesta. Ajanvarausjärjestelmä Vellon nimissä on lähetetty yksittäisiä huijausviestejä. 

Jos olet epävarma viestin aitoudesta, ota yhteyttä suoraan siihen tahoon, josta viestin väitetään olevan peräisin.

Viestejä on lähetetty ainakin tekstiviesteinä ja sähköpostitse.

Kyse on todennäköisesti tietojenkalasteluun liittyvästä toiminnasta, jonka tarkoituksena on saada esimerkiksi henkilötietoja.

Lisätietoja tietojenkalastelusta ja sen tunnistamisesta löydät Rikosuhripäivystyksen sivuilta.

Päivittyvä uutinen aiheesta on verkkosivuillamme:

https://vakehyva.fi/fi/ajankohtaista/ajankohtaista/tietojenkalasteluviesteja-lahetetty-hyvinvointialueen-lastensuojelun-nimissa

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye