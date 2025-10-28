Tietojenkalasteluviestejä lähetetty hyvinvointialueen lastensuojelun nimissä
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lastensuojelun nimissä on lähetetty tietojenkalasteluviestejä asiakkaille. Pyydämme asiakkaitamme olemaan erityisen tarkkana ja välttämään reagointia epäilyttäviin viesteihin.
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lastensuojelun nimissä on lähetetty huijausviestejä asiakkaille.
Olethan tarkkana ja vältä reagointia epäilyttäviin viesteihin. Älä avaa viesteissä olevia linkkejä tai anna kysyjälle henkilökohtaisia tietoja.
VAKEn lähettämissä lastensuojelun palvelujen ajanvarausviesteissä ei ole linkkejä.
Huijausviestin voi tunnistaa myös lähettäjän nimestä tai sähköpostiosoitteesta. Ajanvarausjärjestelmä Vellon nimissä on lähetetty yksittäisiä huijausviestejä.
Jos olet epävarma viestin aitoudesta, ota yhteyttä suoraan siihen tahoon, josta viestin väitetään olevan peräisin.
Viestejä on lähetetty ainakin tekstiviesteinä ja sähköpostitse.
Kyse on todennäköisesti tietojenkalasteluun liittyvästä toiminnasta, jonka tarkoituksena on saada esimerkiksi henkilötietoja.
Lisätietoja tietojenkalastelusta ja sen tunnistamisesta löydät Rikosuhripäivystyksen sivuilta.
