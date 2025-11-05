Isien osuus vanhempainvapaiden käytöstä kasvanut viime vuoteen verrattuna

Tammi-syyskuussa 2025 isät ovat käyttäneet 22,8 prosenttia kaikista vanhempainrahapäivistä. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna luku on kaksi prosenttiyksikköä suurempi. Kaikkiaan vuonna 2024 isät käyttivät 20,9 prosenttia vanhempainvapaista.

Alueellisesti erot isien perhevapaiden käytössä eivät ole suuria. Tilastoissa Ahvenanmaa erottuu Manner-Suomesta siten, että siellä isät ovat vuoden 2025 ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana käyttäneet jo yli neljänneksen kaikista korvatuista päivistä. Lapissa isien osuus yltää lähes neljännekseen.

Tämän vuoden aikana isät ovat kaikissa maakunnissa käyttäneet jo yli 21 prosenttia vanhempainpäivärahapäivistä.

Isien vanhempainvapaista käyttämän osuuden kasvu on ollut 2022–2024 nopeampaa kuin niitä edeltävinä vuosina. Elokuussa 2022 voimaan tulleessa perhevapaauudistuksessa vanhempainvapaat jaettiin lähtökohtaisesti puoliksi vanhempien kesken. Omasta 160 päivän vanhempainrahakiintiöstään voi luovuttaa toiselle vanhemmalle enintään 63 päivää. Samalla vapaiden käyttö tehtiin joustavammaksi.

– Isien vanhempainvapaiden käyttö on selvästi lisääntynyt perhevapaauudistusta edeltävään aikaan verrattuna. Seuraavat vuodet näyttävät, jatkuuko isien osuuden kasvu vielä tästä eteenpäinkin, pohtii tutkimuspäällikkö Anneli Miettinen.

Vanhemmille maksettujen vanhempainpäivärahapäivien määrää voi seurata Kelan tilastoista myös lapsen syntymävuoden ja iän mukaan. Vanhemmat voivat käyttää vanhempainvapaita aina siihen saakka, kun lapsi täyttää kaksi vuotta. Tästä syystä toistaiseksi vasta vuonna 2022 syntyneiden lasten osalta tiedot ovat lopullisia, eli ne kertovat kuinka monta uuden järjestelmän mukaista vanhempainpäivärahapäivää kaikkiaan korvattiin isille ja kuinka monta äideille ennen lapsen 2-vuotispäivää. Vuonna 2023 tai sen jälkeen syntyneiden lasten osalta tiedot eivät ole vielä lopullisia.

