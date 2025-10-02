Mainiokodit avaa uuden ikääntyneiden hoivakodin Raisioon

Uusi asumispalveluyksikkö rakentuu Raision Nikkarinkadulle, kauppakeskus Myllyn taakse. Yksikössä on 35 asukaspaikkaa, ja se tarjoaa myös yhteisöllistä asumista, jossa asukkailla on omat keittiöt ja yhteiset oleskelutilat. Mainiokoti Myllynhelmen arjen keskiössä on yksilöllinen, voimavarat huomioiva kohtaaminen sekä vahva yhteisöllisyys ja osallisuus.

– Odotamme innolla, että pääsemme rakentamaan yhdessä kodikasta ja elämänmakuista arkea uudessa yksikössä. Mainiokoti Myllynhelmi tarjoaa esteettömän ja viihtyisän ympäristön, jossa tuetaan asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisön muodostumista, iloitsee Mainiokotien Varsinais-Suomen palvelujohtaja Piia Pitkäpaasi.

Uuden yksikön suunnittelussa ja toteutuksessa on panostettu erityisesti kestävään kehitykseen ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Yksikön lämmitys tuotetaan maalämmöllä, ja uusiutuvaa energiaa saadaan myös katon aurinkopaneeleista. Ruoka valmistetaan omassa keittiössä, hyödyntäen laadukkaita lähituotteita ja kuunnellen asukkaiden toiveita. Myös yksikön tunnelmassa on pyritty luonnonläheisyyteen.

– Mainiokoti Myllyhelmessä luonto ei ole vain ympärillämme, vaan osa kodin tunnelmaa. Sisustuksessa tavoitteenamme on, että luonto sulautuu osaksi yksikköä ja elementit ovat sitä kunnioittavia, kuvaa Pitkäpaasi.

Myös asukkaiden läheiset ovat tärkeä osa Mainiokoti Myllynhelmen yhteisöä. Heidän osallistumisensa ja yhteistyönsä on arvokasta niin asukkaiden hyvinvoinnin tukemisessa kuin toiminnan kehittämisessä.

– Läheiset ovat aina lämpimästi tervetulleita mukaan kodin arkeen, Pitkäpaasi toteaa.



Lisätietoja:

Mainiokodit, palvelujohtaja Piia Pitkäpaasi: piia.pitkapaasi@mainiokodit.fi, p. 050 572 3934