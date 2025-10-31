Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

THL viikolla 46/2025

6.11.2025 15:02:28 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 6.11. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.

Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.   
https://www.thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri

THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi   

Verkkouutiset

  • ma 10.11. Onko kotihoito riittävää? Yhdistämme julkaisussa monien iäkkäiden säännöllistä kotihoitoa koskevien kansallisten tiedonkeruiden tuloksia. Tarkastelussa on asiakkaiden kokemus hoidon riittävyydestä, palvelutuntien toteutuminen, esihenkilöiden arvioinnit sekä läheisauttajien kuormitus. Lisätiedot torstaina 6.11. pauliina.hietaharju(at)thl.fi, puh. 029 524 7172 ja perjantaina 7.11. elli.alarotu(at)thl.fi, puh. 029 524 7018
  • ti 11.11. Laitosmuotoinen päihde- ja riippuvuuskuntoutus Suomessa 2025. Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisu. Lisätiedot: elina.suontama(at)thl.fi, puh. 029 524 7392
  • ke 12.11. Riittävä tuki turvaa omaishoitajan jaksamisen – keinoja hyvinvointialueille omaishoidon vahvistamiseksi. Päätösten tueksi -julkaisu. Lisätiedot: elli.alarotu(at)thl.fi, puh. 029 524 7018

Blogit

  • pe 7.11. Eläköön romanikieli – kieli on osa identiteettiä ja osallisuutta. Kirjoittaja: Nadja Lindgren-Blomerus
  • ke 12.11. Ravitsemusohjaus on monen sairauden ehkäisyn ja hoidon kulmakivi – mistä tiedämme, toteutuuko ohjaus ja onko se vaikuttavaa? Kirjoittaja: Kirsikka Aittola
  • to 13.11. Päihteitä käyttäville ihmisille suunnatut päiväkeskukset tekevät merkittävää ihmisoikeustyötä. Kirjoittajat: Minna Kesänen ja Teija Strand

Tapahtumat ja webinaarit

  • 12.–14.11.2025 18th European Public Health Conference, kansainvälinen kansanterveyskonferenssi Finlandia-talossa Helsingissä. Median osallistuminen on mahdollista ilmoittautumalla sähköpostitse etukäteen viimeistään pe 7.11. ja ilmoittamalla, minä päivänä osallistuu. Ilman etukäteisilmoitusta voi tulla paikalle ainoastaan keskiviikkona 12.11., lehdistökortti on näytettävä saapuessa. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: riikka.rossi(at)thl.fi, puh. 029 524 7436.

Lisätietoa:

Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi   

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.

