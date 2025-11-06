Fingrid pyrkii vähentämään mFRR-aktivointien vaihtelua ottamalla käyttöön kuolleen alueen mFRR-säätötarpeen määrityksessä

Käyttöönotettavan kuolleen alueen suuruus on 50 MW, eli se aktivoituu, kun kahden peräkkäisen mFRR-säätöpyynnön muutos on pienempi kuin 50 MW. Kun kuollut alue aktivoituu, seuraavan vartin säätöpyyntö saa edeltävän vartin säätöpyynnön arvon.

Kuollut alue vähentää pohjoismaiselle mFRR-energiamarkkinapaikalle lähetettävien säätöpyyntöjen muutoksia ja siten muutoksia Suomen varttikohtaisissa mFRR-aktivointitarpeissa. Tavoitteena on, että reservitoimijoiden mFRR-aktivointien seuraaminen helpottuu ja edestakaisen säätöliikkeen aiheuttama rasitus reservikohteille vähenee.

Käyttöönotettava kuollut alue ei analyysien mukaan aiheuta merkittävää heikennystä säätöpyynnön tarkkuuteen. Fingrid pilotoi kyseistä toiminnallisuutta ja kehittää säätötarpeen määritystä saatujen kokemusten perusteella. Kuollut alue voidaan tarvittaessa kytkeä pois päältä, tai sen kokoa voidaan pienentää.

Lisätietoja:

Väinö Valli, puh. +358 303955305

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]fingrid.fi