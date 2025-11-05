Maaseutumatkailu loisti Finnish Travel Galassa – Pulsan Asema ja Villa Korkatti palkittiin







Lisäksi Galassa palkittiin Suoma ry:n 100 syytä matkailla Suomessa -kampanja Vuoden matkailukampanjana. Kampanjassa maaseutumatkailu on ollut näkyvästi mukana Matkamaalle.fi-teemalla ja monipuolisella yhteistyöllä matkailualueiden ja yritysten kesken.

Palkintoja jaettiin yhteensä 11 kategoriassa matkailualan toimijoille, jotka ovat talouden ja maailmanpoliittisten haasteiden keskellä pystyneet uudistamaan toimintaansa ja menestymään omilla sektoreillaan.

Matkailussa tarvitaan sekä pieniä että suuria toimijoita, jotta koko Suomi säilyy kiinnostavana, kehittyvänä ja kasvavana matkailumaana. Pulsan Aseman ja Villa Korkatin palkinnot kuvaavat hienosti maaseutumatkailun kasvavaa arvostusta ja merkitystä, toteaa MTK:n maaseutumatkailun asiantuntija Kimmo Aalto.

Aallon mukaan palkitut yrittäjät ovat osoittaneet, että menestys syntyy kovalla ja pitkäjänteisellä työllä.

Päivi Viitasalo ja Joni Humaloja Villa Korkatista sekä Petra ja Lasse Karjalainen Pulsan Asemalta ovat tehneet esimerkillistä työtä kehittäessään laadukasta ja vieraanvaraista maaseutumatkailua. Heidän menestyksensä on täysin ansaittu, Aalto kiittää.

Aalto korostaa myös yhteistyön merkitystä matkailun kehittämisessä.

100 syytä matkailla Suomessa -kampanja on erinomainen esimerkki siitä, mitä voidaan saavuttaa, kun toimitaan pitkäjänteisesti ja samaan suuntaan. Kampanja on lisännyt kotimaanmatkailun vetovoimaa ja arvostusta upealla tavalla, hän iloitsee.

Finnish Travel Gala järjestettiin nyt kahdeksannen kerran, ja sen takana on Suomen matkailualan liitto ry (SMAL). Tapahtuma kokoaa koko suomalaisen matkailuelinkeinon juhlistamaan alan saavutuksia ja yhteistyön tuloksia.

– Tapahtuma oli hienosti järjestetty. Lämmin kiitos SMALille, kiittelee Kimmo Aalto vuolaasti.

