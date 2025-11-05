Mistä KiRa-ala puhuu 2025 -katsaus on julkaistu tänään 6.11.

Geopolitiikka on noussut viime vuosina yhdeksi kiinteistösijoittajien suurimmista huolenaiheista, kun maailma on lyhyessä ajassa kohdannut useita odottamattomia tapahtumia. Sodat, hybridivaikuttaminen, poliittinen epävakaus sekä erilaiset kaupan esteet vaikuttavat perustavanlaatuisesti paitsi niiden keskiössä oleviin maihin

ja markkinoihin, myös koko maailmanjärjestykseen ja talouteen. Suomen kiinteistömarkkinat ovat poikkeuksellisen riippuvaisia kansainvälisistä sijoituksista ja siksi alttiita globaalien pääomavirtojen muutoksille. Tämänvuotinen "Mistä KiRa-ala puhuu" -katsauksemme keskittyy Suomen kiinteistömarkkinoiden asemaan ja tulevaisuuteen geopoliittisen myllerryksen keskellä.

Katsauksilla pyrimme herättämään keskustelua suurista, koko kiinteistö- ja rakennusalaan vaikuttavista kehitystrendeistä. Raportti on tuotettu Kiinteistöalan Koulutussäätiön tuella ja se julkaistiin 6.11. Kiinteistöalan Vuosiseminaarissa. Toivottavasti raportti löytää käyttöä ja herättää ajatuksia ja keskustelua myös muissa tilaisuuksissa ympäri vuoden. Otamme mielellämme vastaan palautetta raportista ja kuulemme mahdollisista ideoistanne tulevien katsaustemme aiheiksi. Kiitämme lämpimästi Kiinkoa katsauksen mahdollistamisesta ja kaikkia haastateltuja asiantuntijoita heidän arvokkaasta panoksestaan!