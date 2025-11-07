Traileri julki! Tältä näyttää Paavo Westerbergin jouluna ilmestyvä draamakomedia Terapia: "Elokuvan kirjoittaminen ja ohjaaminen oli poikkeuksellisen hieno ja inspiroiva kokemus"
Paavo Westerbergin käsikirjoittama ja ohjaama draamakomedia Terapia saa ensi-iltansa joulupäivänä. Uutuuselokuva pureutuu parisuhteiden haasteisiin ja kipukohtiin draamakomedian keinoin.
Terapia-elokuvassa terapeutti ja elämäntapavalmentaja Leena Salokorpi (Pihla Viitala) ja hänen tuleva ex-aviomiehensä, terapeutti Pekka Salokorpi (Tommi Korpela) järjestävät parisuhdeleirin avioerokriisinsä keskellä. Leirille saapuu kolme pariskuntaa, jotka joutuvat törmäyskurssille itsensä ja parisuhteidensa kanssa. Samaan aikaan Leena ja Pekka yrittävät sukkuloida oman kaatuvan avioliittonsa kulisseissa. Hyvä uutinen on: muutos on mahdollista. Huono uutinen on: se ei ole mahdollista ilman kipua. Terapia on elämänmakuinen draamakomedia muutoksen vaikeudesta, uudelleen syntymisen mahdollisuudesta, rakkaudesta ja vihasta, parisuhteista, peloista ja haaveista sekä elämän suurista voimista, joita me yritämme hallita mutta jotka eivät toteuta aina toiveitamme.
Elokuvassa näyttelee maamme kirkkaimpiin tähtiin lukeutuvat Pihla Viitala, Tommi Korpela, Alma Pöysti, Matleena Kuusniemi, Antti Luusuaniemi, Jarkko Niemi, Mikko Kauppila ja Jakob Öhrman.
Elokuvan on ohjannut ja käsikirjoittanut Paavo Westerberg. Tuottajina toimivat Pete Eklund ja Liisa Penttilä-Asikainen, tuotantoyhtiönä Kaiho Republic. Nelonen Media levittää elokuvan.
– Terapia on elokuva, joka on minulle erityisen rakas monella tasolla. Sen tarina kuljettaa katsojan elämän haurauden, rakkauden ja anteeksiannon äärelle – teemoihin, jotka koskettavat meitä kaikkia. Olen syvästi kiitollinen koko työryhmälle ja erityisesti upeille näyttelijöille, jotka herättivät tarinan henkilöt eloon. Elokuvan kirjoittaminen ja ohjaaminen oli poikkeuksellisen hieno ja inspiroiva kokemus, kertoo elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Paavo Westerberg.
Nelonen Median johtaja Ville Toivosen mukaan Terapia on loistava ja ajatuksia herättävä draamakomedia.
– Paavo Westerbergin ohjaus ja elokuvan upeat näyttelijät sekä visuaalisesti vaikuttava maailma kietoutuvat yhteen tavalla, joka tekee tarinasta syvästi koskettavan ja mieleenpainuvan. Terapia on elokuva, joka jää katsojan mieleen pitkäksi aikaa. Se on hieno lisä Nelonen Median laadukkaiden kotimaisten elokuvien joukkoon, Toivonen sanoo.
Terapia saa ensi-iltansa 25. joulukuuta.
Katso elokuvan traileri täältä.
