Sitoutunut henkilöstö tuo vakautta sijaishuoltoon

Hankkeen valmistelu alkoi kolme vuotta sitten, jolloin Satakuntaan lastensuojelutyöhön oli haastavaa saada osaavaa työvoimaa. Valmisteluvuosien aikana työmarkkinatilanne on muuttunut ja työvoimaa on hyvin tarjolla, mutta heidän työssäjaksamiseensa tulee kiinnittää enemmän huomiota. Haastavat asiakastilanteet kuormittavat lastensuojelun sijaishuoltoa entistä enemmän.

SataLasso vastaakin yhteen sosiaali- ja terveysalan kasvavaan haasteeseen: miten houkutella uusia tekijöitä sijaishuollon tehtäviin ja miten pitää heistä kiinni. Diakin ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteishanke rakentaa käytännön ratkaisuja, jotka helpottavat opiskelijoiden polkua työelämään ja vahvistavat työntekijöiden jaksamista.

— Opiskelijan ensimmäinen harjoittelu, uuden työntekijän ensimmäinen työvuoro sijaishuollossa, kokeneen työntekijä osaamisen syventäminen ja vertaistuki ovat kaikki paloja samaa tarinaa. Nämä palat pyritään yhdistämään ja kokoamaan selkeämmäksi paketiksi, kommentoi hankkeen projektipäällikkö Sanna Vähä-Vahe.

Tarkoitus on, että entistä useampi sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelija ja ammattilainen näkee lastensuojelun sijaishuollon ammatillisena uravaihtoehtona.

Käytännön ratkaisuja alalle

Hankkeen ytimessä on usko siihen, että pienet mutta systemaattiset toimet muuttavat alan arkea. Hankkeen tavoitteena on tarjota opiskelijoille innostavia harjoittelukokemuksia ja kasvu- sekä kehitysryhmiä, jotta sijaishuolto näyttäytyisi aidosti kiinnostavana uravaihtoehtona. Harjoitteluohjaajille ja työpaikoille suunnatuilla koulutuksilla voidaan nostaa harjoittelun laatua ja tuoda esiin käytännön tapoja tukea opiskelijaa. Uusille työntekijöille rakennettava perehdytys- ja mentorointimalli sekä vertaisuuteen perustuvat tapaamiset luovat turvallisia siirtymähetkiä ja tarjoaa tukea vaativissa tilanteissa.

Koulutusten ja mallin lisäksi hankkeessa tuotetaan webinaarisarja, joka käsittelee muun muassa lasten oikeuksia, neuropsykiatrisia haasteita ja mielenterveyden edistämistä. Webinaareja tukevat erilaiset verkkoalustoilla toimivat oppimiskokonaisuudet. Hanke kehittää myös arviointityövälineen, jonka avulla opiskelija tai työntekijä voi kartoittaa omaa osaamistaan ja työhyvinvoinnin kestävyyttä sekä urapolkukuvaukset, joilla havainnollistetaan erilaisia etenemisreittejä alalla.

— Hankkeen vaikutus ulottuu välillisesti lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Sitoutunut ja osaava henkilöstö tarjoaa laadukasta hoivaa ja vakautta sijaishuollon arkeen, sanoo hankkeen SAMK:in osakokonaisuuden projektipäällikkö Heli Rosenqvist.

SataLasso yhdistää osaamisen kehittämisen, lastensuojelun sijaishuollon näkyvyyden lisäämisen ja työntekijöiden tukemisen. Hanke toimii Satakunnan alueella ja yhteistyössä hyvinvointialueen ja paikallisten yksityisten lastensuojelulaitosten kanssa toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä, jotka tuovat välittömiä hyötyjä opiskelijoille, työntekijöille ja sijaishuollon asiakkaille.

SataLasso – lastensuojelun veto- ja pitovoiman kehittäminen Satakunnassa on Euroopan unionin osarahoittama hanke, jonka päätoteuttaja on Diak ja osatoteuttajana on Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hankkeen toiminta-aika on 01.09.2025 – 31.12.2027.