Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoo odottaa jopa 6000 kaupunkilaista yhteiseen itsenäisyyspäivän juhlakonserttiin

6.11.2025 15:38:25 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Espoon kaupunki tarjoaa kaikille kaupunkilaisille avoimen Itsenäisyyspäivän juhlakonsertin lauantaina 6.12.2025 Espoo Metro Areenalla. Lavalle nousevat suurta suosiota nauttiva Suvi Teräsniska sekä upealla laulutaidollaan lukuisissa musikaaleissa sävähdyttänyt Yasmine Yamajako. Konserttia voi seurata suorana myös Yle Areenasta. Orkesterina esiintyy Polyteknikkojen orkesteri johtajanaan Vuokko Lahtinen. Tapahtumassa kuullaan myös Tapiolan lukion kamarikuoroa.

Espoon Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti
Espoon Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti Kaupunkitapahtumat Espoo

Jo 26. kertaa Espoo Metro Areenalla järjestettävä juhlakonsertti on tunnettu ainutlaatuisesta tavastaan yhdistää klassinen musiikki ja kevyempi popmusiikki sykähdyttäväksi kokemukseksi, joka tuo yhteen eri sukupolvet ja musiikin ystävät. Rakastettu itsenäisyyspäivän perinne kokoaa espoolaiset kunnioittamaan Suomen itsenäisyyttä. Tänä vuonna itsenäisyyspäivää vietetään toistaiseksi viimeistä kertaa yhdessä Metro Areenalla ja ensi vuonna konsertti järjestetään uudessa paikassa.

Konsertti esitetään suorana Yle Areenassa
Tapahtuman saavutettavuutta ja avoimuutta kaikille asukkaille vahvistetaan esittämällä konsertti suorana kotikatsomoihin Ylen uudessa Suorana suomalaisilta -palvelusta. Näin tunnelmaan pääsevät mukaan esimerkiksi palvelutalojen asukkaat ja ulkosuomalaiset. 

Tapahtumassa jaetaan vuoden 2025 Espoo-mitalit 
Espoon hyväksi tehdystä työstä on jaettu mitaleja vuodesta 1972 alkaen, ja palkittuja on jo yli viisisataa. Espoo-mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä, mitalitaiteilija Kauko Räsänen. Soukassa asunut Räsänen on suunnitellut myös muun muassa Espoon valtuustotalon ovet ja reliefit. 

Ilmaislippujen jako alkaa torstaina 6.11.2025 
Tapahtuman liput ovat maksuttomia, ja niitä on saatavilla Ticketmasterin verkkokaupasta, Espoo-infoista eri puolilta kaupunkia sekä Ainoan ja Sellon kauppakeskuksissa. 
 
Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti 
la 6.12.2025 klo 14.30–16 
Espoo Metro Areena ja suora lähetys verkossa 
 
Tapahtuman tuotannosta vastaa Kaupunkitapahtumat Espoo. 

Itsen%E4isyysp%E4iv%E4n%20konsertti%20Espoo%20Metro%20Areena
Itsenäisyyspäivän konsertti Espoo Metro Areena Robert Sjöblom Kaupunkitapahtumat Espoo

Avainsanat

espooitsenäisyyspäiväkonserttiespoo-mitalit

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Espoon Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti
Espoon Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti
Kaupunkitapahtumat Espoo
Lataa
Itsenäisyyspäivän konsertti Espoo Metro Areena
Itsenäisyyspäivän konsertti Espoo Metro Areena
Robert Sjöblom Kaupunkitapahtumat Espoo
Lataa
Itsenäisyyspäivän konsertti Espoo Metro Areena
Itsenäisyyspäivän konsertti Espoo Metro Areena
Robert Sjöblom Kaupunkitapahtumat Espoo
Lataa
Itsenäisyyspäivän konsertti Espoo Metro Areena
Itsenäisyyspäivän konsertti Espoo Metro Areena
Robert Sjöblom Kaupunkitapahtumat Espoo
Lataa

Linkit

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

Espoo.fi
Facebook
LinkedIn
YouTube

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Metron järjestelmiä ja metrojunia uusitaan – liikenteenohjausjärjestelmä muuttuu lähivuosina4.11.2025 09:00:00 EET | Tiedote

Pääkaupunkiseudun metron vanhoja järjestelmiä uusitaan vaiheittain tulevien vuosien aikana. Muutokset tehdään osana Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantamishanketta (METKA), jonka tavoitteena on parantaa metron turvallisuutta ja luotettavuutta. METKA-hankkeen käsittely päätöksenteossa etenee ja ehdolliset hankintapäätökset uudesta junankulunvalvontajärjestelmästä sekä radioverkosta on tehty.

Kommunerna längs Västbanan och staten har enats om att föra järnvägsprojektet vidare till byggfasen – kommunerna nöjda med det äntligen uppnådda förhandlingsresultatet31.10.2025 17:30:30 EET | Pressmeddelande

I förhandlingarna mellan staten och delägarkommunerna i Västbanan Ab – Esbo, Åbo, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt – har parterna nått en överenskommelse om att föra Västbanan vidare till byggfasen. Aktieägaravtalet gällande finansieringen av projektet kommer att behandlas av beslutsorganen i de sex kommunerna och hos staten under november–december. Byggandet av Västbanan kan inledas i slutet av år 2027.

Länsiradan kunnat ja valtio sopivat ratahankkeen etenemisestä rakentamisvaiheeseen – kunnat tyytyväisiä vihdoin saavutettuun neuvottelutulokseen31.10.2025 17:30:30 EET | Tiedote

Länsirata Oy:n osakaskuntien Espoon, Turun, Salon, Lohjan, Vihdin ja Kirkkonummen sekä valtion välisissä neuvotteluissa on saavutettu sopu, jonka pohjalta voidaan siirtyä päätöksentekoon Länsiradan etenemisestä rakentamisvaiheeseen. Hankkeen rahoitusta koskeva osakassopimus viedään Länsiradan kuuden kunnan ja valtion päätöksentekoelimiin marras-joulukuussa. Länsiradan rakentaminen voisi alkaa vuoden 2027 lopulla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye