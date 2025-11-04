Espoo odottaa jopa 6000 kaupunkilaista yhteiseen itsenäisyyspäivän juhlakonserttiin

Jo 26. kertaa Espoo Metro Areenalla järjestettävä juhlakonsertti on tunnettu ainutlaatuisesta tavastaan yhdistää klassinen musiikki ja kevyempi popmusiikki sykähdyttäväksi kokemukseksi, joka tuo yhteen eri sukupolvet ja musiikin ystävät. Rakastettu itsenäisyyspäivän perinne kokoaa espoolaiset kunnioittamaan Suomen itsenäisyyttä. Tänä vuonna itsenäisyyspäivää vietetään toistaiseksi viimeistä kertaa yhdessä Metro Areenalla ja ensi vuonna konsertti järjestetään uudessa paikassa.



Konsertti esitetään suorana Yle Areenassa

Tapahtuman saavutettavuutta ja avoimuutta kaikille asukkaille vahvistetaan esittämällä konsertti suorana kotikatsomoihin Ylen uudessa Suorana suomalaisilta -palvelusta. Näin tunnelmaan pääsevät mukaan esimerkiksi palvelutalojen asukkaat ja ulkosuomalaiset.



Tapahtumassa jaetaan vuoden 2025 Espoo-mitalit

Espoon hyväksi tehdystä työstä on jaettu mitaleja vuodesta 1972 alkaen, ja palkittuja on jo yli viisisataa. Espoo-mitalin on suunnitellut kuvanveistäjä, mitalitaiteilija Kauko Räsänen. Soukassa asunut Räsänen on suunnitellut myös muun muassa Espoon valtuustotalon ovet ja reliefit.



Ilmaislippujen jako alkaa torstaina 6.11.2025

Tapahtuman liput ovat maksuttomia, ja niitä on saatavilla Ticketmasterin verkkokaupasta, Espoo-infoista eri puolilta kaupunkia sekä Ainoan ja Sellon kauppakeskuksissa.



Itsenäisyyspäivän juhlakonsertti

la 6.12.2025 klo 14.30–16

Espoo Metro Areena ja suora lähetys verkossa



Tapahtuman tuotannosta vastaa Kaupunkitapahtumat Espoo.

Itsenäisyyspäivän konsertti Espoo Metro Areena Robert Sjöblom Kaupunkitapahtumat Espoo