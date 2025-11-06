Perhekeskuspalvelujen muutoksilla pyritään takaamaan yhdenmukaiset palvelut
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen perhekeskuspalveluihin on suunniteltu muutoksia, joiden tavoitteena on varmistaa palvelujen saaminen yhdenmukaisesti koko Pohteen alueella. Perhekeskuspalveluja ovat neuvola, lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja opiskeluhuolto. Muutoksiin liittyneet yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 5.11.2025. Muutokset tulevat voimaan 1.6.2026.
Perhekeskuspalveluihin liittyvät muutokset perustuvat Pohteen tämän vuoden talousarvioon, jossa perhe- ja sosiaalipalvelujen ja OYS Psykiatrian yhtenä tavoitteena on uudistaa palveluja muun muassa kehittämällä työnjakoa ja tarkastelemalla resursseja.
Lisäksi muutoksessa kehitetään vastuuyksikkörakenteita. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena luovutaan entisestä alueellisesta organisaatiosta ja tilalle muodostetaan toiminnallisia kokonaisuuksia. Näitä kokonaisuuksia ovat äitiys- ja lastenneuvola, opiskeluhuolto, perhesosiaalityö, palveluohjaus, kotiin annettavat palvelut sekä kasvatus- ja perheneuvonta. Näissä palveluissa työskentelevien henkilöiden tehtävänkuviin tulee muutoksia.
Aiemmin perhekeskuspalveluihin kuuluneet työkyvyn tuen ja maahanmuuttajien terveydenhuollon kokonaisuudet siirtyvät terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialueelle.
Muutokset vaikuttavat työtehtäviin, työskentelyalueisiin ja työaikoihin
Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena eri tehtävänkuvia ja työaikamuotoja yhtenäistetään. Lisäksi tarkastellaan henkilöstön työskentelyalueita.
Alkuperäisen arvion mukaan neuvottelujen piirissä olisi korkeintaan 480 henkilöä. Määrä on tarkentunut neuvottelujen edetessä ja irtisanomisperusteiset muutokset kohdistuvat 18,5 henkilötyövuoteen. Lisäksi 260 henkilön työaikamuotoon tehdään muutoksia, jotka voidaan pääsääntöisesti toteuttaa työnjohdollisesti.
Irtisanomisperusteisten muutosten kohteena oleville henkilöille tarjotaan muuta työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaista vastaavaa työtä.
Perhekeskuspalvelujen muutokset astuvat voimaan 1.6.2026. Täytäntöönpano käynnistyy pääasiassa vuoden 2026 alusta.
Yhteyshenkilöt
Mari Saari-SomerohenkilöstöpäällikköPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:044 469 1201mari.saari-somero@pohde.fi
Minna MalilaPalvelualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut ja OYS PsykiatriaPuh:040 180 8992minna.malila@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
