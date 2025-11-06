Perhekeskuspalvelujen muutoksilla pyritään takaamaan yhdenmukaiset palvelut

Perhekeskuspalveluihin liittyvät muutokset perustuvat Pohteen tämän vuoden talousarvioon, jossa perhe- ja sosiaalipalvelujen ja OYS Psykiatrian yhtenä tavoitteena on uudistaa palveluja muun muassa kehittämällä työnjakoa ja tarkastelemalla resursseja.

Lisäksi muutoksessa kehitetään vastuuyksikkörakenteita. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena luovutaan entisestä alueellisesta organisaatiosta ja tilalle muodostetaan toiminnallisia kokonaisuuksia. Näitä kokonaisuuksia ovat äitiys- ja lastenneuvola, opiskeluhuolto, perhesosiaalityö, palveluohjaus, kotiin annettavat palvelut sekä kasvatus- ja perheneuvonta. Näissä palveluissa työskentelevien henkilöiden tehtävänkuviin tulee muutoksia.

Aiemmin perhekeskuspalveluihin kuuluneet työkyvyn tuen ja maahanmuuttajien terveydenhuollon kokonaisuudet siirtyvät terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialueelle.

Muutokset vaikuttavat työtehtäviin, työskentelyalueisiin ja työaikoihin

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena eri tehtävänkuvia ja työaikamuotoja yhtenäistetään. Lisäksi tarkastellaan henkilöstön työskentelyalueita.

Alkuperäisen arvion mukaan neuvottelujen piirissä olisi korkeintaan 480 henkilöä. Määrä on tarkentunut neuvottelujen edetessä ja irtisanomisperusteiset muutokset kohdistuvat 18,5 henkilötyövuoteen. Lisäksi 260 henkilön työaikamuotoon tehdään muutoksia, jotka voidaan pääsääntöisesti toteuttaa työnjohdollisesti.

Irtisanomisperusteisten muutosten kohteena oleville henkilöille tarjotaan muuta työsopimuksen tai virkamääräyksen mukaista vastaavaa työtä.

Perhekeskuspalvelujen muutokset astuvat voimaan 1.6.2026. Täytäntöönpano käynnistyy pääasiassa vuoden 2026 alusta.