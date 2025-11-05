Päihdehuollon monipalvelukeskus Toivo avautuu Turun Mäntymäkeen. Kutsu medialle torstaina 13.11. klo 10
Päihdehuollon monipalvelukeskus Toivon uusiin tiloihin muuttavat marraskuussa ensimmäisenä Turun päiväkeskus ja tilapäismajoitus Etappi, terveysneuvontapiste Milli sekä mielenterveys- ja päihdetyön sosiaalityö.
Uudet Toivon tilat takaavat mm. saavutettavammat palvelut, yhtenäisemmän sosiaalihuollon päihde- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuuden ja enemmän asiakaspaikkoja.
Toiminta uusissa tiloissa alkaa marraskuussa 2025. Yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsö luovutti tilat Varhalle 20.10.2025.
Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan Monipalvelukeskus Toivon tiloihin
Aika: torstai 13.11.2025 klo 10
Paikka: Monipalvelukeskus Toivo, pääsisäänkäynti (os. Luolavuorentie 2)
Ilmoittautumiset viimeistään tiistain 11.11. aikana s-postitse tiia.laakso@varha.fi
Tilaisuudessa paikalla ovat:
- Marika Lehtinen, työikäisten palvelujen johtaja
- Marika Bulasoff, mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen päällikkö
- Leena Lahti, päihde- ja mielenterveyspalvelujen päällikkö
- Tytti-Lotta Takkinen, palveluvastaava, Etappi
- Mia Ketonen, osastonhoitaja, Terveysneuvontapiste Milli
- Kirsi Viheriäranta, rakennuttajapäällikkö, Hemsö Suomi
Tilojen tutustumiskierroksella on mukana myös palvelujen työntekijöitä.
Mäntymäen alueella ovat keväästä 2025 toimineet katkaisu- ja selviämisasemahoitoyksiköt sekä päihdepalvelujen kuntoutusyksiköt. Näiden ohella Mäntymäessä toimii sote-keskus, useita sairaalapalvelujen yksiköitä sekä laboratorion ja kuvantamisen palvelut. Turun monipalvelukeskus on tärkeä osa näitä jo alueella toimivia palveluja.
Yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsön rakennuttama uusi päihdehuollon monipalvelukeskus Toivo on valmistunut Turun Mäntymäkeen. Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha vuokraa tilat Hemsöltä 20 vuoden vuokrasopimuksella. Monipalvelukeskuksen toiminta käynnistyy marraskuun aikana. Keskuksen rakentaminen alkoi kesällä 2024.
Avainsanat
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
I Varhas invånarråd fick man skratta och lära sig mycket nytt5.11.2025 15:58:54 EET | Pressmeddelande
Evelin Isoaho från Salo och Robin Hellström från Åbo deltog i Varhas första invånarråd. Båda överraskades av att upplevelsen inte bara var nyttig utan också rolig.
Varhan asukasraadissa sai nauraa ja oppia paljon uutta5.11.2025 15:58:54 EET | Tiedote
Salolainen Evelin Isoaho ja turkulainen Robin Hellström osallistuivat Varhan ensimmäiseen asukasraatiin. Molemmat yllättyivät siitä, että kokemus oli hyödyllisen lisäksi hauska.
Nästan 58 000 vaccinationstider bokade – influensa- och coronavaccinationerna är i full gång i Egentliga Finland5.11.2025 13:23:21 EET | Pressmeddelande
Nästan 58 000 vaccinationstider har redan bokats för influensa- och coronavaccinationer i Egentliga Finlands välfärdsområde. Vaccinationerna pågår inom hela Varha och alla som vill beräknas hinna vaccineras under den här vaccinationssäsongen.
Rokotusaikoja varattu jo lähes 58 000 – influenssa- ja koronarokotukset hyvässä vauhdissa Varsinais-Suomessa5.11.2025 13:23:21 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen influenssa- ja koronarokotuksiin on varattu jo lähes 58 000 rokotusaikaa. Rokotukset ovat käynnissä koko Varhan alueella ja arvioiden mukaan kaikki halukkaat ehditään rokottamaan kuluvan rokotuskauden aikana.
Varha genomför en enkät om kundernas erfarenheter av pilotförsöket med önsketaxi4.11.2025 15:10:06 EET | Pressmeddelande
I juni 2025 lanserade Varha ett pilotförsök med önsketaxi, där rätten att använda önsketaxin började gälla dygnet runt samtidigt som begränsningarna för användningen av tjänsten togs bort. Syftet med den enkät som nu är öppen är att bland annat utreda kundernas erfarenheter och tankar kring tjänstens användning i fortsättningen. Önsketaxin är en del av den service som stöder rörlighet, det vill säga de färdtjänster för ärenden och fritidsresor som ordnas enligt lagen om funktionshinderservice och socialvårdslagen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme