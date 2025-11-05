Päihdehuollon monipalvelukeskus Toivo avautuu Turun Mäntymäkeen. Kutsu medialle torstaina 13.11. klo 10

Uudet Toivon tilat takaavat mm. saavutettavammat palvelut, yhtenäisemmän sosiaalihuollon päihde- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuuden ja enemmän asiakaspaikkoja.

Toiminta uusissa tiloissa alkaa marraskuussa 2025. Yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsö luovutti tilat Varhalle 20.10.2025.

Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan Monipalvelukeskus Toivon tiloihin

Aika: torstai 13.11.2025 klo 10

Paikka: Monipalvelukeskus Toivo, pääsisäänkäynti (os. Luolavuorentie 2)

Ilmoittautumiset viimeistään tiistain 11.11. aikana s-postitse tiia.laakso@varha.fi

Tilaisuudessa paikalla ovat:

Marika Lehtinen, työikäisten palvelujen johtaja

Marika Bulasoff, mielenterveys- ja päihdeasumispalvelujen päällikkö

Leena Lahti, päihde- ja mielenterveyspalvelujen päällikkö

Tytti-Lotta Takkinen, palveluvastaava, Etappi

Mia Ketonen, osastonhoitaja, Terveysneuvontapiste Milli

Kirsi Viheriäranta, rakennuttajapäällikkö, Hemsö Suomi



Tilojen tutustumiskierroksella on mukana myös palvelujen työntekijöitä.

Mäntymäen alueella ovat keväästä 2025 toimineet katkaisu- ja selviämisasemahoitoyksiköt sekä päihdepalvelujen kuntoutusyksiköt. Näiden ohella Mäntymäessä toimii sote-keskus, useita sairaalapalvelujen yksiköitä sekä laboratorion ja kuvantamisen palvelut. Turun monipalvelukeskus on tärkeä osa näitä jo alueella toimivia palveluja.

Yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsön rakennuttama uusi päihdehuollon monipalvelukeskus Toivo on valmistunut Turun Mäntymäkeen. Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha vuokraa tilat Hemsöltä 20 vuoden vuokrasopimuksella. Monipalvelukeskuksen toiminta käynnistyy marraskuun aikana. Keskuksen rakentaminen alkoi kesällä 2024.