Revontulia voi nähdä tulevina öinä eteläistä Suomea myöten
Revontulia voi nähdä eteläisessäkin Suomessa, kunhan pilvet eivät peitä taivasta. Parhaat mahdollisuudet revontulien bongailuun on tänään Länsi-Lapissa sekä Pohjanmaan rannikolta kaakkoon ulottuvalla alueella.
Geomagneettinen aktiivisuus on yltynyt voimakkaaksi myrskyksi ennakoitua voimakkaamman koronan massapurkauksen osuttua Maahan keskiviikkoiltana.
Maahan osuessaan massapurkaus synnyttää geomagneettisen myrskyn, jonka näkyvin vaikutus ovat tavanomaista eteläisemmillä alueilla loimottavat revontulet.
"Revontulien todennäköisyys on lähipäivinä suuri, ja myös jatkossa voimakkaat geomagneettiset myrskyjaksot ovat mahdollisia usean massapurkauksen saapuessa Maahan peräjälkeen", arvioi Ilmatieteen laitoksen avaruussääpäivystäjä Petri Koskimaa.
Auringonpilkkualue, joka on ollut näiden roihu- ja massapurkausten aiheuttaja, on myös edelleen erittäin aktiivinen ja jatkaa siirtymistään kohti Auringon keskilinjaa. Keskemmältä Auringon näkyvää kiekkoa lähtevät massapurkaukset suuntautuvat todennäköisemmin kohti Maata.
Pilvisyys vaihtelee
Myrskyisän avaruussään lisäksi revontulien näkeminen edellyttää riittävän pilvetöntä maanpäällistä säätä.
"Parhaat mahdollisuudet revontulien bongailuun on tänään Länsi-Lapissa sekä Pohjanmaan rannikolta kaakkoon ulottuvalla vyöhykkeellä. Pilvisyys lisääntyy maan keskiosassa ensi yönä", ennustaa Ilmatieteen laitoksen meteorologi Petteri Pyykkö.
Lauantain vastaisena yönä niin ikään parhaat olosuhteet revontulien näkemiseen on Länsi-Lapissa. Pilvisyys saattaa repeillä illan ja yön aikana lounaisrannikon tuntumassa sekä rintaman pohjoispuolella Jyväskylän korkeudella. Sunnuntain vastaisena yönä pohjoisesta virtaa kuivempaa ilmaa, ja sää selkenee osassa Lappia.
Auringon aktiivisuus on ollut huipussaan viime vuosina
Lapissa revontulet ovat yleisiä rauhallisenkin avaruussään aikana, mutta tulevina öinä niitä voi nähdä koko Suomessa. Paras aika katsella revontulia on yleensä keskiyön tienoilla, mutta tulevina öinä tilannetta kannattaa ryhtyä seuraamaan heti pimeän tultua.
Revontulien aktiivisuus on suoraan yhteydessä Auringon aktiivisuuteen, joka vaihtelee noin 11 vuoden jaksoissa. Auringon aktiivisuus on ollut huipussaan viime vuosina. Nykyisen pilkkujakson maksimi on jo ohitettu, mutta vielä laskevan vaiheen aikana geomagneettiset myrskyt ovat yleisiä.
Revontulien lisäksi raju avaruussää voi aiheuttaa häiriöitä joissain teknisissä järjestelmissä: esimerkiksi pitkän matkan radioliikenteessä, satelliittipaikannuksessa ja joskus myös sähköverkossa. Tavallinen kansalainen ei näitä häiriöitä yleensä arjessaan huomaa, mutta ammattilaisilta ne vaativat varautumista. Ilmatieteen laitos tukee tätä varautumista tuottamalla kohdennettuja avaruussääpalveluja alttiiden järjestelmien ylläpitäjille ja käyttäjille.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Avaruussääpäivystäjä Petri Koskimaa, Ilmatieteen laitos, puh. 050 408 8579, etunimi.sukunimi@fmi.fi
Avaruussäätutkimuksen ryhmäpäällikkö Tiera Laitinen, Ilmatieteen laitos, puh. 050 380 3279, etunimi.sukunimi@fmi.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Pohjois-Atlantin matalapaine puskee lämpöpulssin Suomeen asti – sääennusteessa on poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja3.11.2025 13:51:08 EET | Tiedote
Ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkeita lämpötiloja mitataan todennäköisimmin keskiviikkona. Aurinko näyttäytyy torstaina mahdollisesti maassamme laajemmin.
Lokakuu oli koko maassa tavanomaista lämpimämpi1.11.2025 11:01:14 EET | Tiedote
Lapissa kuukausi oli harvinaisen lämmin: ensilumi satoi maahan reilut kaksi viikkoa tavanomaista myöhemmin.
Maastopalojen pienhiukkaset aiheuttavat yli 100 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain – savun ja aavikkopölyn leviämisen vaikutukset jakautuvat epätasaisesti eri maanosiin29.10.2025 13:35:24 EET | Tiedote
Maastopaloista syntyvät pienhiukkaset aiheuttavat maailmassa yli 100 000 ennenaikaista kuolemaa vuodessa, kertoo Lancet Countdown 2025 -raportti. Tutkimuksen mukaan savujen pienhiukkaspitoisuudet eivät ole maailmanlaajuisesti merkittävästi lisääntyneet, mutta savulle altistuvien ihmisten määrä kasvaa väestönkasvun myötä etenkin paloherkillä alueilla.
Particulate matter from wildfires causes globally over 100,000 annual deaths – impacts of fire smoke and desert dust are unevenly distributed between continents29.10.2025 13:35:24 EET | Press release
Fine particles from wildfires cause over 100,000 premature deaths each year around the world, according to the Lancet Countdown 2025 report. The study shows that while global wildfire smoke particle concentrations have not increased significantly, the number of people exposed to harmful smoke has grown due to population increase, particularly in fire-prone regions.
Hirmumyrsky Melissa iski tuhoisasti Jamaikalle – jatkaa kulkuaan Kuubaan ja Bahamasaarille29.10.2025 12:14:10 EET | Tiedote
Melissan tuulet puhalsivat kovimmillaan 83 metriä sekunnissa, ja se on voimakkain koskaan Jamaikalle rantautunut hurrikaani. Ilmastonmuutos voimistaa hirmumyrskyjä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme