Kivikiilaan suunnitteilla paikka uudelle myymäläketjulle – kaupunki etsii yhteistyökumppaneita

Kaupungin tavoitteena on löytää yhteistyökumppaneita kahdelle tontille, joista toiselle on suunniteltu noin 4000 kerrosneliömetrin liikekiinteistö tai myymälä ja toiselle noin 2000 kerrosneliömetrin toimitilarakennus. Samalle korttelialueelle on suunnitteilla myös Motonetin uusi myymälä (5300 k-m²).

– Kivikiila tarjoaa erinomaisen sijainnin kaupalliselle toiminnalle. Isompaan rakennukseen tavoitellaan paljon tilaa vaativaa erikoistavaran kauppaa. Keskustahakuisia erikoiskauppoja tai päivittäistavarakauppoja ei sallita alueelle, maankäyttöinsinööri Marie Kero kertoo.

Kivikiila sijaitsee Kokkolantien, Välitien ja Mustasaarentien kulmassa Asevelikylän puolella. Vieressä on suosittu Kivihaan kaupallinen keskittymä, ja liikenneyhteydet ovat hyvät vilkasliikenteisten teiden varrella. Kyseessä on Kivihaan ja Kivikiilan viimeinen suuri alue, jota ei ole vielä rakennettu.

Sopivat toteuttajat etsitään neuvottelussa

Neuvottelumenettelyssä haetaan ensisijaisesti toimijoita, joilla ei ole ennestään toimintaa Vaasassa. Kaupunki pyytää kiinnostuneita olemaan yhteydessä mahdollisimman pian, sillä neuvottelut aloitetaan välittömästi sellaisten toimijoiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita tonteista ja pystyvät esittämään realistisia suunnitelmia ja konkreettisia ajatuksia hankkeen toteuttamisesta.

– Toimijan on pystyttävä kertomaan, kuka liiketilan loppukäyttäjä tulee olemaan, sillä tarvitsemme tiedon ennen aiesopimukseen etenemistä. Asiakastietoja voidaan käsitellä luottamuksellisesti, tonttipäällikkö Christoffer Rönnlund sanoo.

Rakentaminen voi alkaa 2026

Kivikiilan asemakaavamuutos on parhaillaan luonnosvaiheessa. Suunnitellut tontit, kaavamerkinnät ja kuvat ovat vasta alustavia, sillä rakennusoikeudet täsmentyvät kaavaprosessin aikana. Lopulliset toteutusmahdollisuudet varmistuvat, kun asemakaava on saanut lainvoiman.

– Haluamme jo tässä vaiheessa käydä keskusteluja potentiaalisten toimijoiden kanssa, sillä toiveena on, että rakennustyöt käynnistyisivät heti kaavan valmistuttua, alustavasti ensi vuoden kesällä tai syksyllä. Suunnitelmissa on hyvä olla joustonvaraa, sillä lopullinen asemakaava määrittää raamit toteutukselle, Rönnlund sanoo.

Lue lisää:

Kivikiilan liiketontit (vaasa.fi)

Kaikki julkaistut materiaalit ja kuvat ovat alustavia ja suuntaa antavia. Rakennusoikeudet varmistuvat, kun kaava on saanut lainvoiman.