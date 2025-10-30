Puolangan Suolijärvelle laadittu kunnostussuunnitelma
Ramboll Finland Oy on laatinut Kainuun ELY-keskuksen toimeksiannosta Puolangan Suolijärven valuma-alue- ja kunnostussuunnitelman. Aloite kunnostussuunnitelman laatimiseen tuli Suolijärven kalaveden osakaskunnalta. Kartoituksen pohjalta tunnistettiin, että maa- ja metsätalouden ulkoisen kuormituksen vähentäminen on pääosassa Suolijärven tilan parantamisessa.
Puolangalla sijaitseva Suolijärvi on luokiteltu tyydyttävään ekologiseen tilaan, kun vesienhoidon tavoitteena on hyvä tila. Suolijärvi sijaitsee Iijoen vesistöalueen latvoilla. Järven valuma-alueen koko on noin 1313 km2, josta Näljänkäjoen valuma-alue kattaa noin 1230 km2. Valuma-alue on pääosin metsätalouskäytössä. Suolijärveen laskee useita puroja sekä metsien ja peltoalueiden kuivatusojia, joiden kautta järveen kulkeutuu valuma-alueelta peräisin olevaa maa-ainesta ja ravinteita eli ulkoista kuormitusta.
Kunnostussuunnitelmaa laadittiin yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa ja siitä järjestettiin kaikille avoin työpaja kesäkuussa 2025. Työpajassa selvitettiin muun muassa paikallisten näkemystä Suolijärven nykytilasta. Asukkaiden näkemysten lisäksi nykytilaa selvitettiin verkkokoekalastamalla, maastokatselmuksella sekä järven länsiosan vesikasvien ilmakuvauksella. Verkkokoekalastusten tulosten perusteella Suolijärvi on selkeästi ahvenvaltainen, eikä järvessä ole tarvetta särkikalojen poistokalastukselle. Vesikasvillisuuskuvauksessa ei havaittu suuria yhtenäisiä ja tiheitä vesikasvillisuusalueita, joita poistamalla voitaisiin parantaa järven tilaa.
Nykytilanteen kartoittamisen pohjalta tunnistettiin, että maa- ja metsätalouden ulkoisen kuormituksen vähentäminen on pääosassa Suolijärven tilan parantamisessa. Koko Suolijärven valuma-alueelle suositellaan ensisijaisesti vesistökuormituksen ennaltaehkäisyä maa- ja metsätaloudessa vesistöystävällisemmillä toimintatavoilla. Turvemetsien kuormitusta voidaan vähentää siirtymällä jatkuvaan kasvatukseen ja jättämällä riittävät suojavyöhykkeet vesistöjen ja pienvesien rantaan. Peltojen ja metsien kuivatusvesien johtamista suoraan järveen tai siihen laskeviin puroihin tulisi välttää ja jättää noin 20 metriä pitkät kaivukatkot vesistöjen ja purojen varsille. Ojien ja purojen luiskien eroosiota voidaan vähentää matalilla ali-vesipintaa nostavilla pohjakynnyksillä ja metsäalueilla esimerkiksi putkipadoilla.
Kunnostuksen periaatteita esittelevät esimerkkisuunnitelmat laadittiin Suolijärven länsipuolen Pajuojalle ja Pahkaojalle sekä eteläpuolella sijaitsevalle Juurikkasuolle. Kohteiden jatkosuunnittelusta ja toteuttamisesta tulee sopia maanomistajien kanssa ja mahdollisilta vaikutusalueen maanomistajilta tulee saada kirjallinen suostumus toimenpiteen toteuttamiseen. Jos toimenpide ei sisälly johonkin muuhun ELY-keskukselle ilmoitettavaan kokonaisuuteen, tulee vesistötöistä aina tehdä erillinen ilmoitus.
Vedenlaatua parantavilla toimenpiteillä turvataan maa- ja metsätalouden edellytyksiä tulevaisuudessa, varaudutaan ilmastonmuutokseen ja parannetaan luonnon monimuotoisuutta. Jos toimenpiteitä tehdään riittävän laajasti, alueen vesistöjen tila voi parantua ja samalla voivat parantua myös virkistyskäytön ja kalastuksen edellytykset.
Valuma-alue- ja kunnostussuunnitelmaa esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa. Yleisötilaisuus järjestetään Puolangalla Suolijärven kylätalolla (osoite: Tuulentupa, Suolijärventie 111) 12.11.2025 klo 17 alkaen. Tilaisuudessa on paikalla Kainuun ELY-keskuksen, Metsäkeskuksen ja Ramboll Finland Oy:n edustajat. Yleisötilaisuuden aluksi on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen ja ilmoittautumisia toivotaan 10.11.2025 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen elina.heikkala@ramboll.fi riittävän tarjoilun varmistamiseksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kainuun ELY-keskus
ympäristöasiantuntija Ninni Laukkanen
ninni.laukkanen@ely-keskus.fi, p. 029 502 3909
Ramboll Finland Oy
Elina Heikkala
elina.heikkala@ramboll.fi, p. 040 357 5521
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Liikenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät palvelut Kainuun alueelle tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kainuun ELY-keskus
Maailmantilanteen aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta uudet investoinnit vahvistavat luottamusta tulevaisuuteen ja tukevat Kainuun kehitystä30.10.2025 08:45:00 EET | Tiedote
Kainuun kehitysnäkymät syksyllä 2025: Maailmantilanteen epävarmuudesta huolimatta, Kainuussa investoidaan tulevaisuuteen. Datakeskushankkeet, matkailu, peliala ja puolustukseen liittyvä liiketoiminta vahvistavat alueen elinvoimaa, luovat työpaikkoja ja lisäävät kilpailukykyä. Yhteistyö, koulutus ja saavutettavuus ovat avaintekijöitä Kainuun kasvun ja kansainvälistymisen tukemisessa.
Puolangan Vaarinkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)22.10.2025 11:51:36 EEST | Tiedote
Haarasuonkankaan Tuulipuisto Ky on toimittanut Kainuun ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) Puolangan Vaarinkankaan tuulivoimahankkeesta. Puolangan kunnan lounaisosaan sijoittuvalle hankealueelle ollaan suunnittelemassa enintään 12 voimalaa. Ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 1.12. saakka. Hankkeen yleisötilaisuus pidetään 11.11.2025 Puolankajärven koululla.
Kainuun työttömyys pieneni toista kuukautta putkeen21.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Kainuussa oli syyskuun lopussa vajaat 2 800 työtöntä työnhakijaa. Työttömyys laski Kainuussa ainoana alueena. Työttömyysaste oli alueista neljänneksi matalin. Työvoiman kysyntä oli lähellä vuoden takaista tasoa.
Avustushakuja auki ELY-keskuksissa17.10.2025 09:32:29 EEST | Tiedote
ELY-keskuksissa avautuu 17.10.2025 useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon, luonnonhoitoon ja vesistöjen kunnostamiseen. Hakuajat päättyvät 1.12.2025.
Naapurinvaaran valtakunnallinen maisemanhoitoalue hyväksyttiin OECM-alueeksi14.10.2025 12:38:02 EEST | Tiedote
Naapurinvaaran valtakunnallisella maisemanhoitoalueella on tehty vuosia töitä arvokkaan luonnon ja maiseman säilymiseksi. Luontoarvojen pitkäjänteinen suojelu oli yksi kriteereistä, jonka perusteella ympäristöministeriö hyväksyi Naapurinvaaran maisemanhoitoalueen monimuotoisuutta tukevaksi alueeksi (OECM). Päätöksen myötä Naapurinvaaran hehtaarit kirjataan maailmanlaajuiseen suojeltujen ja monimuotoisuutta tukevien alueiden tietokantaan, ja ne ovat osa Suomen suojelutavoitteiden täyttymistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme