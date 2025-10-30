Puolangan Suolijärvelle laadittu kunnostussuunnitelma

Puolangalla sijaitseva Suolijärvi on luokiteltu tyydyttävään ekologiseen tilaan, kun vesienhoidon tavoitteena on hyvä tila. Suolijärvi sijaitsee Iijoen vesistöalueen latvoilla. Järven valuma-alueen koko on noin 1313 km2, josta Näljänkäjoen valuma-alue kattaa noin 1230 km2. Valuma-alue on pääosin metsätalouskäytössä. Suolijärveen laskee useita puroja sekä metsien ja peltoalueiden kuivatusojia, joiden kautta järveen kulkeutuu valuma-alueelta peräisin olevaa maa-ainesta ja ravinteita eli ulkoista kuormitusta.

Kunnostussuunnitelmaa laadittiin yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa ja siitä järjestettiin kaikille avoin työpaja kesäkuussa 2025. Työpajassa selvitettiin muun muassa paikallisten näkemystä Suolijärven nykytilasta. Asukkaiden näkemysten lisäksi nykytilaa selvitettiin verkkokoekalastamalla, maastokatselmuksella sekä järven länsiosan vesikasvien ilmakuvauksella. Verkkokoekalastusten tulosten perusteella Suolijärvi on selkeästi ahvenvaltainen, eikä järvessä ole tarvetta särkikalojen poistokalastukselle. Vesikasvillisuuskuvauksessa ei havaittu suuria yhtenäisiä ja tiheitä vesikasvillisuusalueita, joita poistamalla voitaisiin parantaa järven tilaa.

Nykytilanteen kartoittamisen pohjalta tunnistettiin, että maa- ja metsätalouden ulkoisen kuormituksen vähentäminen on pääosassa Suolijärven tilan parantamisessa. Koko Suolijärven valuma-alueelle suositellaan ensisijaisesti vesistökuormituksen ennaltaehkäisyä maa- ja metsätaloudessa vesistöystävällisemmillä toimintatavoilla. Turvemetsien kuormitusta voidaan vähentää siirtymällä jatkuvaan kasvatukseen ja jättämällä riittävät suojavyöhykkeet vesistöjen ja pienvesien rantaan. Peltojen ja metsien kuivatusvesien johtamista suoraan järveen tai siihen laskeviin puroihin tulisi välttää ja jättää noin 20 metriä pitkät kaivukatkot vesistöjen ja purojen varsille. Ojien ja purojen luiskien eroosiota voidaan vähentää matalilla ali-vesipintaa nostavilla pohjakynnyksillä ja metsäalueilla esimerkiksi putkipadoilla.

Kunnostuksen periaatteita esittelevät esimerkkisuunnitelmat laadittiin Suolijärven länsipuolen Pajuojalle ja Pahkaojalle sekä eteläpuolella sijaitsevalle Juurikkasuolle. Kohteiden jatkosuunnittelusta ja toteuttamisesta tulee sopia maanomistajien kanssa ja mahdollisilta vaikutusalueen maanomistajilta tulee saada kirjallinen suostumus toimenpiteen toteuttamiseen. Jos toimenpide ei sisälly johonkin muuhun ELY-keskukselle ilmoitettavaan kokonaisuuteen, tulee vesistötöistä aina tehdä erillinen ilmoitus.

Vedenlaatua parantavilla toimenpiteillä turvataan maa- ja metsätalouden edellytyksiä tulevaisuudessa, varaudutaan ilmastonmuutokseen ja parannetaan luonnon monimuotoisuutta. Jos toimenpiteitä tehdään riittävän laajasti, alueen vesistöjen tila voi parantua ja samalla voivat parantua myös virkistyskäytön ja kalastuksen edellytykset.

Valuma-alue- ja kunnostussuunnitelmaa esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa. Yleisötilaisuus järjestetään Puolangalla Suolijärven kylätalolla (osoite: Tuulentupa, Suolijärventie 111) 12.11.2025 klo 17 alkaen. Tilaisuudessa on paikalla Kainuun ELY-keskuksen, Metsäkeskuksen ja Ramboll Finland Oy:n edustajat. Yleisötilaisuuden aluksi on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen ja ilmoittautumisia toivotaan 10.11.2025 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen elina.heikkala@ramboll.fi riittävän tarjoilun varmistamiseksi.