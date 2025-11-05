Oikeusvaltion kulmakivi uhattuna – Verohallinnolle kaavaillaan oikeutta kerätä yksityisiä tietoja paljastavia tilitietoja kansalaisen siitä tietämättä

Hallitus esittää Verohallinnon tiedonsaantioikeuksiin merkittävää laajennusta.

Finanssiala ry on jo useaan kertaan tyrmännyt ehdotuksen sekä perustuslain takaaman yksityisyyden suojan että tietosuojasääntelyn vastaisena. Esitys mahdollistaisi Verohallinnolle hyvin laajat tietopyynnöt kansalaisten tilitietoihin, kohdetta yksilöimättä ja riippumatta siitä, onko tiedoilla tekemistä verotuksen kanssa.

Tiedoista saattaa helposti paljastua yksityisiä ja sensitiivisiä henkilötietoja. Henkilö ei myöskään välttämättä saisi Verohallinnolta tietoa siitä, onko hänen tietojaan luovutettu tai käytetty verovalvontaa varten.

”Tilitiedoista voi paljastua terveystietoja tai esimerkiksi kuuluminen uskonnollisiin tai poliittisiin järjestöihin. Länsimaiseen oikeusvaltioon ei kuulu, että viranomaiset keräisivät tällaisia yksityisiä tietoja – etenkään kansalaisen tästä tietämättä”, korostaa Finanssiala ry:n (FA) johtava veroasiantuntija Marja Blomqvist.

Tietosuojavaltuutettu korostaa tiedotteessaan, että viranomaisen rajattu toimivalta on yksi demokratian ja oikeusvaltion kulmakivistä. Liian laajat toimivaltuudet ja tietojen käsittelyoikeudet voivat rapauttaa ihmisten luottamusta viranomaistoimintaan. Esityksessä on myös avattu hyvin ylimalkaisesti, miten laajasti tietoja saa kerätä ja muun muassa sitä, mitä tietoja Verohallinto saisi luovuttaa edelleen toisille viranomaisille

”Viranomaistoiminnan avoimuus on keskeistä luottamuksen ylläpitämiseksi. Kansalainen voi pyytää tietosuojavaltuutetulta tiedon, mitä tietoja hänestä käsitellään Verohallinnossa, mutta tästä on kerrottava esityksessä selkeämmin. Uudistus saattaa kasvattaa myös tällaisten pyyntöjen määrää merkittävästi eikä tietosuojavaltuutetun toimistolla ole todennäköisesti resursseja pyyntöjen käsittelyyn”, huomauttaa FA:n juristi Tuulia Karvinen.

Perustuslainmukaisuus testissä

Esitys on menossa perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Viimeistään valiokunnan näkemyksestä selviää, rikkooko esitys perustuslain takaamaa yksityisyyden suojaa ja miten perustuslaki suhtautuu datan keräämiseen massana.

”Perustuslakivaliokunta on jo aiemmin määrittänyt tilitapahtumat yksityiselämän suojan ydinalueelle kuuluviin arkaluonteisiin tietoihin. Harmaan talouden torjunta ei voi astua näin räikeästi perusoikeuksien yli”, Blomqvist summaa.