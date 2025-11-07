Kansalaisten suurpetohavainnot kasvussa – yli 67 000 havaintoa tänä vuonna

Syksyn pimeys, kiimassa liikkuvat hirvet ja kiireiset työmatkat ovat kohtalokas yhdistelmä 15.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Syksyn pimeys ja hirvieläinten kiima-aika lisäävät liikenneonnettomuuksien riskiä. Loka–marraskuussa hirvet, peurat ja kauriit liikkuvat runsaasti, ja juuri aamu- ja iltahämärä osuvat vilkkaimpaan työmatkaliikenteeseen. Onkin aika hellätä kaasujalkaa ja siirtää katsetta pientareille.