Kansalaisten suurpetohavainnot kasvussa – yli 67 000 havaintoa tänä vuonna

7.11.2025 08:00:00 EET | Suomen riistakeskus | Tiedote

Tänä vuonna suurpetohavaintoja on tallennettu Tassu-järjestelmään jo yli 67 000. Kasvua edelliseen vuoteen on lähes 70 prosenttia. Erityisesti karhu- ja susihavainnot ovat miltei kaksinkertaistuneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kansalaiset ilmoittavat suurpetohavaintonsa petoyhdyshenkilöille, jotka tarkastavat ja tallentavat varmennetut havainnot Tassu-järjestelmään.

– Havaintomäärän kasvu kertoo aktiivisista kansalaisista ja tehtäväänsä sitoutuneista petoyhdyshenkilöistä. Jokainen havainto on tärkeä pala yhteistä tietopohjaa, Suomen riistakeskuksen riistapäällikkö Olli Kursula sanoo.

Kasvanut havaintomäärä ei suoraan kerro suurpetokantojen kasvusta, vaan ennen kaikkea havaintojen ilmoittamisen ja tallentamisen aktiivisuudesta. Kattava aineisto auttaa tutkijoita muodostamaan tulevaisuudessa entistä tarkempia kanta-arvioita.

– Tassu-havainnot ovat tärkeä aineistolähde kaikkien suurpetojen kannanarvioinnissa, toteaa tutkija Samuli Heikkinen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Havainnoilla tärkeä rooli päätöksenteossa

Viranomaiset ja riistahallinto, kuten poliisi ja Suomen riistakeskus, käyttävät Tassu-havaintoja päätöksenteon tukena.

– Erityisen tärkeitä ovat tällä hetkellä tuoreet susihavainnot, joita hyödynnetään muun muassa suden kiintiöpyynnin valmistelussa sekä marraskuussa alkaneen DNA-näytekeräyksen kohdentamisessa, Kursula sanoo.

Tassu-havainnot julkaistaan karkeistettuina Luonnonvaratieto.luke.fi-sivustolla. Ajantasainen tieto susien liikkeistä on tärkeää myös metsästäjille. Se auttaa suojaamaan metsästyskoiria ja tukee koirapyynnin suunnittelua.

Talven tullessa ja lumipeitteen vahvistuessa havaintojen määrä perinteisesti kasvaa, kun eläinten jälkiä on helpompi havaita maastossa. Kansalaisia kannustetaan jatkossakin ilmoittamaan kaikki havaitut suurpedot petoyhdyshenkilöille.

Lisätietoa

Petoyhdyshenkilöiden yhteystiedot  (riista.fi)

Suurpetohavainnot kahdelta viime kuukaudelta Luken Luonnonvaratietopalvelussa

Suurpedot Luken Luonnonvaratietopalvelussa (sisältää muun muassa kanta-arviot)

Yhteyshenkilöt

Riistapäällikkö Olli Kursula, Suomen riistakeskus, puh. 029 431 2242, olli.kursula@riista.fi
Tutkija Samuli Heikkinen, Luke, puh. 029 532 7873, samuli.heikkinen@luke.fi

