Selvitys silmätautien ja tekonivelkirurgian yhteistyöaluetasoisesta työnjaosta edennyt
Itä-Suomen yhteistyöalueella (YTA-alue) on käynnissä selvitys erikoissairaanhoidon työnjaosta. Selvityksen yhteydessä toteutetaan erillisselvitykset koskien silmätautien ja tekonivelkirurgian järjestämistä ja uusia yhteisiä tuotantomalleja. Selvityksen aloittamisesta on päättänyt YTA-alueen johtoryhmä 31.10.2024.
Selvitys keskittyy erikoissairaanhoidon työnjaon nykytilaan, alueen välisiin asiakasvirtoihin, väestön palvelutarpeisiin ja palveluiden järjestämisen haasteisiin. Taustalla vaikuttaa Keski- ja Itä-Suomen väestön ikääntyminen, mikä lisää palvelutarvetta erityisesti silmätaudeissa ja tekonivelkirurgiassa. Samaan aikaan henkilöstöpula ja tiukka taloustilanne edellyttävät hyvinvointialueilta uusia ja kustannusvaikuttavia ratkaisuja erikoissairaanhoitoon. Selvityksen tavoitteena on tunnistaa vaihtoehtoisia, rakenteellisia ratkaisuja silmätautien ja tekonivelkirurgian palveluiden tuottamiseen yhteistyöalueella.
Lue lisää:
Itä-Suomen yhteistyöalue laatii erikoissairaanhoidon työnjakoselvityksen
https://www.hyvaks.fi/uutiset/ita-suomen-yhteistyoalue-laatii-erikoissairaanhoidon-tyonjakoselvityksen
Selvitystyö on edennyt ja yhteistyöalueen aluehallituksien on tarkoitus käsitellä asiaa kokouksissaan marraskuun 2025 aikana. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee selvitystä kokouksessaan tiistaina 11. marraskuuta. Aluehallituksilta pyydetään linjaukset siitä, voidaanko valmistelua jatkaa viranhaltijatyöryhmän esityksen pohjalta.
Mikäli valmistelua päätetään jatkaa, käynnistetään silmätautien osalta ulkopuolinen selvitys, joka keskittyy järjestämisen ja tuotannon liiketoiminnallisiin, taloudellisiin ja juridisiin kysymyksiin. Selvitystä varten etsitään selvityshenkilö, jonka työn kustannukset jaetaan hyvinvointialueiden kesken.
Tekonivelkirurgian osalta selvitystyöryhmä valmistelee esityksen aluehallitusten päätettäväksi osana YTA-sopimuksen mukaista erikoissairaanhoidon työnjakoselvitystä.
Aluehallituksen esityslista on osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistan kohtaan https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2025281-15 )
Lisätietoja:
vs. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302
johtava ylilääkäri Kati Kinnunen, p. 050 432 4642
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Viestinnän yhteissähköpostiviestinta@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Joukkorokotuspäivät 65 vuotta täyttäneille ja voimakkaasti immuunipuutteisille sekä raskaana oleville ja alle 7-vuotiaille lapsille lauantaina 8.11.6.11.2025 10:13:34 EET | Tiedote
Lauantaina 8.11. Keski-Suomen hyvinvointialueen joukkorokotuspäivissä influenssarokotteen saavat kaikki 65 vuotta täyttäneet sekä 18 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset, joille tarjotaan myös koronarokoteen tehosteannos. Palokan neuvolassa rokotetaan lauantaina raskaana olevia ja alle 7-vuotiaita.
Sairaala Novassa keisarileikkauksia vähemmän kuin muualla Suomessa5.11.2025 09:20:20 EET | Tiedote
Sairaala Novan naistentautien, synnytysten ja lastenyksikkö on koonnut vuoden 2024 synnytysten tilastot. Tilastot paljastavat, että Sairaala Novan keisarileikkausprosentti oli 15,6, kun koko maan keskiarvo oli 20,3 prosenttia. Luku on hyvin linjassa WHO:n ja eurooppalaisten suositusten kanssa, joiden mukaan keisarileikkauksia tulisi olla noin 15 prosenttia kaikista synnytyksistä. Suomen matalin ennakkoon suunniteltujen keisarinleikkausten määrä alueella heijastaa Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvoloiden ja äitiyspoliklinikan laadukasta toimintaa muun muassa synnytyspelon hoidossa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote5.11.2025 06:10:25 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 5.11.2024 Rakennuspalo Keskisuuri, Hirvaskangas Kuivausrumpu ja pyykinpesukone paloivat tuntemattomasta syystä ABC Hirvaskankaan tiloissa. Palo oli pysynyt kuivaushuoneessa eikä levinnyt muualle kiinteistöön. Savu oli levinnyt laajalle alalle kiinteistöön. Pelastuslaitos on saanut alkupalon sammutettua ja kohteessa on jälkivahingontorjuntatoimet käynnissä. Kiinteistössä oli tapahtumahetkellä 6 henkilöä paikalla Lisätietoja: Antaa ABC:n Yksikönpäällikkö Olli Kinnunen puh. 010 767 5831
Jani Ylälehdosta aluehallituksen puheenjohtaja4.11.2025 21:45:28 EET | Tiedote
Aluevaltuusto valitsi tänään kokouksessaan 4.11. Jani Ylälehdon Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajaksi. Samalla aluevaltuusto myönsi eron Maria Kaisa Aulalle.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.11.2025 17:13:08 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 4.11.2024 Tieliikenneonnettomuus: pieni Vaasantie, Kyyjärvi Henkilöauto vastaantulo tilanteessa ajautui tuntemattomasta syystä vastaantulevien kaistalle ja törmäsi kuorma-auton vasempaan etukulmaan. Henkilöauton kuljettaja loukkaantui onnettomuudessa lievästi ja ensihoito toimitti hänet jatkotutkimuksiin. Pelastuslaitoksen tehtävänä oli onnettomuuspaikan raivaus.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme