Selvitys silmätautien ja tekonivelkirurgian yhteistyöaluetasoisesta työnjaosta edennyt

Selvitys keskittyy erikoissairaanhoidon työnjaon nykytilaan, alueen välisiin asiakasvirtoihin, väestön palvelutarpeisiin ja palveluiden järjestämisen haasteisiin. Taustalla vaikuttaa Keski- ja Itä-Suomen väestön ikääntyminen, mikä lisää palvelutarvetta erityisesti silmätaudeissa ja tekonivelkirurgiassa. Samaan aikaan henkilöstöpula ja tiukka taloustilanne edellyttävät hyvinvointialueilta uusia ja kustannusvaikuttavia ratkaisuja erikoissairaanhoitoon. Selvityksen tavoitteena on tunnistaa vaihtoehtoisia, rakenteellisia ratkaisuja silmätautien ja tekonivelkirurgian palveluiden tuottamiseen yhteistyöalueella.

Itä-Suomen yhteistyöalue laatii erikoissairaanhoidon työnjakoselvityksen

https://www.hyvaks.fi/uutiset/ita-suomen-yhteistyoalue-laatii-erikoissairaanhoidon-tyonjakoselvityksen

Selvitystyö on edennyt ja yhteistyöalueen aluehallituksien on tarkoitus käsitellä asiaa kokouksissaan marraskuun 2025 aikana. Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee selvitystä kokouksessaan tiistaina 11. marraskuuta. Aluehallituksilta pyydetään linjaukset siitä, voidaanko valmistelua jatkaa viranhaltijatyöryhmän esityksen pohjalta.

Mikäli valmistelua päätetään jatkaa, käynnistetään silmätautien osalta ulkopuolinen selvitys, joka keskittyy järjestämisen ja tuotannon liiketoiminnallisiin, taloudellisiin ja juridisiin kysymyksiin. Selvitystä varten etsitään selvityshenkilö, jonka työn kustannukset jaetaan hyvinvointialueiden kesken.

Tekonivelkirurgian osalta selvitystyöryhmä valmistelee esityksen aluehallitusten päätettäväksi osana YTA-sopimuksen mukaista erikoissairaanhoidon työnjakoselvitystä.

Aluehallituksen esityslista on osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistan kohtaan https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2025281-15 )

vs. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302

johtava ylilääkäri Kati Kinnunen, p. 050 432 4642