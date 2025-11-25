KUTSU MEDIALLE | Pelastusoperaatio: Itämeri –raportin ja kyselytutkimuksen julkistus ti 25.11. klo 9 Bottalla Helsingissä

KUTSU MEDIALLE



Venäjän rähinä yltyy Itämerellä – kuinka Itämeren turvallisuus, kauppa ja luonto pelastetaan?

Tervetuloa ajatuspaja Toivon ja Brysselissä toimivan Martens Centre for European Studiesin ajankohtaisen "Pelastusoperaatio Itämeri"-raportin julkistustilaisuuteen. Raportissa kahdeksan huippuasiantuntijaa valaisee sitä, millaisessa ristipaineessa Itämeri tällä hetkellä on turvallisuuden, talouden ja ympäristön näkökulmista ja mitä ratkaisuja ongelmiin on rakenteilla.

Tilaisuudessa esitellään raportin keskeiset havainnot, käydään ratkaisukeskeistä keskustelua raportin kirjoittajien kanssa ja julkistetaan myös Toivon teettämän Itämeri-kyselyn tulokset, jotka kertovat, mitä tunteita ja ajatuksia Itämerellä tapahtuvat jännitteet herättävät suomalaisissa.



Aika: ti 25.11.2025 klo 09.00–10.30

Paikka: Ravintola Botta, Chydenius-sali, Museokatu 10, 00100 Helsinki

Tilaisuudessa on tarjolla kahvia, teetä ja sämpylöitä.



Medialle raportti, tiedote ja kyselytutkimuksen tulokset voidaan antaa pyynnöstä embargolla.



Median ilmoittautuminen ja materiaalin embargo-pyynnöt: toivo@toivoajatuspaja.fi



Julkaisun kirjoittajat:

Pauli Aalto-Setälä, kansanedustaja; Itämeren maiden parlamentaarikkokonferenssin jäsen

Ionela Ciolan, tutkija, Wilfried Martens Centre for European Studies

Jari Hänninen, dosentti, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö

Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto

Susanna Kupiainen, viestintäpäällikkö, BalticSeaH2-hanke

Sari Multala, ympäristö- ja ilmastoministeri

Teija Tiilikainen, johtaja, Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus

Nina Tynkkynen, ympäristöhallinnan ja -politiikan professori, Åbo Akademi, Turku



Tilaisuus saa taloudellista tukea Euroopan parlamentilta. Vastuu sisällöstä on yksin järjestäjällä; Euroopan parlamentti ei ole vastuussa toiminnasta.