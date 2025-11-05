Kokoomuksen Laiho: Vahvistamme luottamusta soten rahoitukseen – diagnoositietoihin liittyvät epäselvyydet selvitetään

”Suomalaisten on voitava luottaa siihen, että hyvinvointialueiden rahoitus perustuu laadukkaaseen ja oikeaan tietoon. Nyt esiin nousseet virheet ja epäselvyydet osoittavat, että diagnoositietoihin liittyvät käytänteet on syytä käydä läpi huolellisesti ja avoimesti”, Laiho sanoo.



Viime viikkoina esillä olleet epäilykset sote-rahoituksen niin sanotun diagnoosimallin tiedoista ovat herättäneet paljon huolta. Julkisuudessa on esimerkiksi raportoitu tapauksista, joissa diagnooseja hengityselinten kroonisesta toimintavajauksesta on kirjautunut poikkeuksellisen paljon. Diagnoositiedot vaikuttavat suoraan hyvinvointialueiden rahoituksen kohdentumiseen, minkä vuoksi tietojen oikeellisuus on tärkeää. THL:n selvitysten mukaan ei kuitenkaan ole merkkejä vilpillisestä toiminnasta, vaan kyse on ollut teknisistä virheistä hyvinvointialueiden toimittamissa tiedoissa.



”Mahdolliset virheet tulee korjata ja järjestelmää kehittää. Sote-rahoitusmalli otettiin käyttöön viime kaudella käytännössä keskeneräisenä. Tämä hallitus on sitoutunut selvittämään rahoitusmallin ongelmakohdat ja parantamaan rahoitusmallia”, Laiho sanoo.



”Hallitus on jo kahdesti tehnyt muutoksia rahoitusmalliin, ja kolmas vaihe on valmisteilla. Näiden päivitysten lisäksi on juuri päättynyt lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta, joka avulla tullaan antamaan tietyille alueille tietyin edellytyksin lisää määräaikaa alijäämien kattamiseen. Paljon on siis jo tehty, ja työ jatkuu. Nyt käynnistettävä riippumaton selvitys tukee tulevaa lainsäädäntötyötä ja auttaa ehkäisemään vastaavia virheitä jatkossa.”



Laiho painottaa, että sote-rahoituksen tulee aina perustua lakiin, luotettavaan tietopohjaan sekä pitkäjänteiseen ja ennakoitavaan toimintaan.

”Hallitus tekee hartiavoimin työtä soten parantamiseksi. Hyvinvointialueiden asukkaat voivat luottaa siihen, että lakisääteiset palvelut turvataan riippumatta siitä, millä millä hyvinvointialueella Suomessa asuu”, Laiho summaa.