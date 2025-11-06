Marko Ylönen - Yö Madridin kaduilla
Italialainen säveltäjä Luigi Boccherini työskenteli Espanjan hovissa ja sävelsi jousikvinteton La Musica notturna di strade di Madrid. Sävellys kuvaa nimensä mukaisesti Madridin katujen vilkasta elämää yöaikaan. Sävellyksessä soivat iltarukoukseen kutsuvat kirkonkellot, erilaiset tanssirytmit, sekä sokeiden kerjäläisten laulu.
Pehr Henrik Nordgren oli arvostettu suomalainen säveltäjä, jonka useat teokset ovat päässeet klassikon asemaan suomalaisessa jousiorkesterikirjallisuudessa.
Pjotr Tšaikovskin Andante cantabile on vaikuttanut kuulijoihin syvästi: Leo Tolstoi on puhjennut kyyneliin, kun teos esitettiin hänen kunniakseen järjestetyssä tilaisuudessa. Myös kuurosokea Helen Keller reagoi samoin aistiessaan musiikin värähtelyn, kun hänelle soitettiin Andante cantabile.
Saadakseen sellosonaattinsa julkaistuksi Johannes Brahms turvautui varsin kyseenalaiseen temppuun: hän kuvaili kustantajalle teostaan helpoksi kummallekin soittimelle – vaikka totuus oli kaikkea muuta – ja teos julkaistiin.
Konsertissa soittaa kansainvälisestikin kysytty sellisti Marko Ylönen.
To 20.11.2025 klo 19 Laurentius-sali
Luigi Boccherini: La Musica notturna di strade di Madrid op. 30 no 6 D-duuri G 324
Pehr Henrik Nordgren: Jousikvintetto op.110
Pjotr Tšaikovski: Andante Cantabile sellolle ja jousille
Johannes Brahms: Sellosonaatti nro 1 op. 38 (sovitus sellolle ja puhallinkvintetille sekä kontrabassolle)
Marko Ylönen, sello
Lohjan kaupunginorkesterin muusikoita
NetTicket: 16 € / 22 €, ovelta 27 €
Konsertin kesto väliaikoineen noin 1 h 30 min.
Jussi-Matti HaavistoLohjan kaupunginorkesteriPuh:0443741552Jussi-Matti.Haavisto@lohja.fi
