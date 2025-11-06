Marko Ylönen - Yö Madridin kaduilla

Walkers-auto tuo turvallisia aikuisia Lohjan nuorten luo 3.11.2025 10:43:28 EET | Tiedote

Walkers-autot ovat matkailuautoja, joissa nuorisotyön ammattilaiset ja vapaaehtoistyöntekijät kohtaavat nuoria siellä, missä he aikaansa viettävät. Lohjan nuoret saavat Walkers-auton ja -aikuiset luokseen marraskuun alusta vuoden loppuun asti.