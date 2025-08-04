Road Mobility Services laajentaa Vaasaan ostamalla Hinauskuljetus Lähdekorpi Oy:n

Nyt RMS:ään liittyvä, vuonna 1989 perustettu, Hinauspalvelu Lähdekorpi on alansa johtava toimija Vaasan seudulla ja laajemmin Etelä-Pohjanmaalla. Lähdekorpi on alueensa markkinajohtaja niin henkilöautojen kuin raskaan kalustonkin hinauksissa.

Lähdekorven saaminen mukaan Road Mobility Servicesiin on tärkeä askel matkallamme kohti täyden palvelun taloa. Rakennamme kokonaisuutta yhdistämällä saman katon alle alan ja alueen parhaat toimijat, joista Hinauskuljetus Lähdekorpi on erinomainen esimerkki. Yrittäjäveljekset Matias ja Henrik Lähdekorpi ovat tehneet loistavaa työtä jatkaessaan edellisen sukupolven aloittamaa työtä, ja samaa perintöä tulemme vaalimaan osana RMS:ää, kertoo Road Mobility Servicesin toimitusjohtaja Miika Leppänen





Road Mobility Servicesillä on tällä hetkellä hinauspalvelua yli kymmenellä paikkakunnalla, useita rengasliikkeitä sekä raskaan kaluston varaosiin ja korjauksiin keskittyvä Kouvolan seudulla. RMS:llä on aikomus kasvaa vielä kuluvan vuoden aikana useilla uusilla toimipaikoilla kaikilla liiketoiminta-alueillaan.

Nyt RMS:ään liittyneen Lähdekorven toiminta jatkuu entiseen malliin Matias Lähdekorven jatkaessa toimitusjohtajana.

Osana Road Mobility Servicesiä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä laajemmalla skaalalla. Kun konsernista löytyy osaamista niin rengas- kuin korjauspuoleltakin, voimme poimia niistä meille parhaiten sopivat osat ja tuoda niitä tienpäälle ja saada asiakkaidemme matkan jatkumaan entistä useammin. Konkreettisena esimerkkinä meiltä tulee löytymään yleisimmät raskaan kaluston rengaskoot valmiina rengas- vanne -paketteina jotka voimme asentaa suoraan rikkoutuneen renkaan tilalle, taustoittaa RMS:ään liittymisen syitä yrittäjä Matias Lähdekorpi.

Hinauskuljetus Lähdekorpi Oy jatkaa omalla nimellään eikä kaupalla ole henkilöstövaikutuksia.