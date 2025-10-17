MEP Aura Salla

MEP Aura Salla: EU:n ja Suomen lopetettava Microsoftin käyttö

26.11.2025 11:14:50 EET | MEP Aura Salla | Tiedote

Europarlamentaarikko Aura Salla vaatii Suomea ja EU:ta irtautumaan Microsoft-riippuvuudesta, sillä nyt eurooppalainen data, turvallisuus ja verovarat valuvat Yhdysvaltoihin. Salla varoittaa, että Eurooppa on ajautunut vakavaan teknologiariippuvuuteen EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, ja korostaa tarvetta asettaa eurooppalaiset teknologiaratkaisut etusijalle sekä estää ulkomaisten digijättien ilmainen datankeruu EU-alueelta.

Kuvassa europarlamentaarikko Aura Salla
Aura Salla. Kuva: Ahu Yigit.

Aura Salla vaatii Suomen julkista sektoria ja EU:ta lopettamaan yhdysvaltalaisen Microsoftin käytön vedoten kokonaisturvallisuuteen ja teknologisen suvereniteetin vahvistamiseen Euroopassa. Aiemmin tänä vuonna yhdysvaltalainen Microsoft katkaisi kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) pääsyyttäjän ja hänen henkilökuntansa pääsyn Microsoftin palveluihin ja sähköpostiin Yhdysvaltojen politiikan vuoksi.

“Microsoft lisäsi tällä päätöksellä merkittävästi eurooppalaisten ymmärrystä siitä, kuinka totaalisessa ja haavoittuvassa riippuvuussuhteessa olemme yhdysvaltalaisiin teknologia-alan yrityksiin. Trumpin hallinnon politiikka osoittaa, että Eurooppa voi luottaa vain itseensä. Meidän on aika ymmärtää datan arvo sekä asettaa eurooppalaiset yritykset etusijalle. Suomessa ja laajemmin EU:ssa tämän tulee tarkoittaa sitä, että eurooppalaiset teknologiaratkaisut asetetaan etusijalle julkisissa hankinnoissa. Tämä on merkittävä tekijä niin eurooppalaiselle kilpailukyvylle kuin kokonaisturvallisuudelle. Eurooppalaista dataa ei tule enää luovuttaa EU:n ulkopuolisille yrityksille niiden kehitystyöhön veloituksetta”, Salla toteaa.

EU:n digisääntelyn purkamisen tulee hyödyttää eurooppalaisia yrityksiä

Käyttäytymis- ja liikennedataa tarvitaan merkittäviä määriä teknologioiden, kuten tekoälyn kehittämisessä. Euroopan komissio ja lainsäätäjät pyrkivät nyt helpottamaan tätä yksinkertaistamalla sääntelyä, jotta yritykset voivat hyödyntää anonyymia dataa laajemmin EU:ssa. Ongelma on, että kevennetty sääntely auttaa myös EU:n ulkopuolisia toimijoita kuten Kiinaa ja Yhdysvaltoja, jotka ovat nyt jo etumatkalla korkeiden teknologioiden kehityksessä. 

“Samaan aikaan kun Eurooppa yksinkertaistaa massiivista digisääntelyään meidän tulee asettaa eurooppalaiselle datalle hinta ja esteitä sen siirrolle ulos EU:sta. Tällä hetkellä data nähdään palveluna, joten se ei ole kauppasopimusten piirissä. Tämä tulee muuttaa. Samalla Euroopan ulkopuolisille yritykselle tulee asettaa merkittävä digitaalinen vero,” Salla sanoo.

Laskun Microsoftin ylikalliista hinnoista maksavat hyvinvointialueet

Suomessa julkisten toimijoiden Microsoftin lisensseihin käytettiin noin 150 miljoonaa euroa vuonna 2023. Hintojen noustessa lisärahoituksen tarve voi olla jopa 225 miljoonaa euroa. Suurimpia maksajia ovat hyvinvointialueet. Tämä vastaa keskisuuren aluesairaalan koko vuoden budjettia. On ennustettu, että vuoteen 2029 mennessä valtaosa Microsoftin teknologiaan nojaavista organisaatioista tulee käyttämään sen ohjelmistoihin ja palveluihin 30–50 prosenttia enemmän joka kolmas vuosi.

“Summa, joka veronmaksajien rahoista käytetään pelkästään Microsoftin palveluihin, on kestämätön alueille, jotka nyt jo kamppailevat rahoituksen kanssa. Monissa Euroopan maissa haetaan kuumeisesti eurooppalaisia vaihtoehtoja ohjelmistojen, kyberturvallisuuden ja pilvipalveluiden osalta korvaamaan Microsoftia. Tässä parhaillaan tarkasteluun tuleva EU:n julkisten hankintojen direktiivi voi toimia keppinä, jolla asetetaan eurooppalaiset yritykset etusijalle. Eurooppalaisen julkisen sektorin tulee valita eurooppalaista teknologiaa sekä kilpailukyvyn että kokonaisturvallisuuden nimissä”, Salla toteaa. 

