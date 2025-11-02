Tutkimus: Taloushuolet vaikuttavat tradenomiopiskelijoiden hyvinvointiin

- Opiskelijoista vajaa 40 prosenttia on joutunut karsimaan pakollisista päivittäisistä kuluistaan viimeisen vuoden aikana, sanoo työmarkkinatutkija Joonas Miettinen. - Päätoimisista opiskelijoista 29 prosenttia koki taloudellisen tilanteensa hyväksi tai melko hyväksi. Työssäkäyvistä, jotka suorittivat opintoja työn ohessa näin koki 60 prosenttia. Päätoimisista opiskelijoista noin neljännes odotti taloudellisen tilanteensa heikkenevän, kun taas kun taas työssäkäyvistä, jotka suorittivat opintoja työn ohessa vain hieman yli joka kymmenes, Miettinen jatkaa.

Valtaosa opiskelijoista (66 prosenttia) oli tehnyt töitä opintojensa ohella edellisen vuoden aikana. Reilu kolmannes opintojen ohella työtä tekevistä on kokoaikatyössä, neljännes nollatuntisopimuksella tai satunnaisessa keikkatyössä ja reilu neljännes osa-aikatyössä.

- Opintojen ohella työskentely on tradenomiopiskelijoille liki välttämätöntä, jotta on mahdollista kattaa kaikki pakolliset menot, sanoo opiskelija- ja nuorisoasiantuntija Juha Hämäläinen. - Nykytilanteessa on kuitenkin vaikea löytää töitä, saati palkallisia harjoittelupaikkoja, joilla on taloudellisen tilanteen kohentamiseksi suuri merkitys myös työkokemuksen kartuttamisessa, Hämäläinen huomauttaa.

Suurimpina haasteina tradenomiopiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta pidettiin henkilökohtaisen talouden ja toimeentulon ongelmia, työssäkäynnin ja opintojen aiheuttamaa kuormitusta sekä opintojen ja vapaa-ajan yhteensovittamisen ongelmia. Tradenomiopiskelijoista vajaa neljännes koki jaksamisensa edellisen vuoden aikana huonoksi tai erittäin huonoksi. Noin puolet kuitenkin arvioivat jaksamisensa olevan hyvällä tasolla.

- Opiskelijoiden iän ei havaittu olevan yhteydessä jaksamiseen, mutta opintojen aloittamisvuoden mukaan tarkasteltuna löytyi merkittäviä eroja, Miettinen kertoo. - Ennen vuotta 2022 opintonsa aloittaneissa jopa yli 40 prosenttia koko koki jaksamisensa olevan erittäin huono, kun viime tai tänä vuonna opintonsa aloittaneista vastaavaa koki merkittävästi harvempi, 27 prosenttia.

Opiskelijoista 29 prosenttia on hakenut opintojen aikana apua mielenterveyden tai psyykkisen hyvinvoinnin ongelmiin. Avun hakeminen oli naisilla hieman miehiä yleisempää. Vajaa neljännes tradenomiopiskelijoista ei pidä ammattikorkeakoulujen tarjoamaa apua hyvinvoinnin ongelmiin riittävänä. Mitä laajemmin YTHS:n palveluja on tarjolla omalla opiskelualueella, sitä helpommaksi avun saanti koettiin.

- Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen on avainasemassa, jotta tutkinto ylipäänsä saadaan suoritettua. Nykyistä enemmän on panostettava ennaltaehkäiseviin toimiin, jota myös opiskelijat toivovat, Hämäläinen sanoo. - Riittävät ja laadukkaat opiskelijaterveydenhuollon palvelut ovat välttämättömyys, jotta mahdollisiin ongelmiin saa apua oikea-aikaisesti. Ei ole kenenkään etu, jos tulevaisuuden osaajat siirtyvät valmiiksi kuormittuneina työmarkkinoille, muistuttaa Hämäläinen.

Tradenomiopiskelijatutkimus 2025 kartoitti tradenomiopiskelijoiden tilannetta opiskeluun, työelämään ja hyvinvointiin liittyen huhtikuussa 2025 kerätyn aineiston pohjalta. Tutkimuksen voi lukea kokonaisuudessaan Tradenomiopiskelijoiden sivuilta.