Riina Tanskasen sarjakuvateos Tympeät tytöt – Luokkakipuja on ehdolla Tulenkantaja-palkinnon saajaksi

Tulenkantaja-palkinnon esiraatia puhutteli Tympeät tytöt -sarjakuvassa se, miten terävä yhteiskuntakritiikki ja lämmin huumori yhdistyvät kiinnostavalla tavalla hempeään visuaaliseen maailmaan. "Tanskasen piirrosjälki ja ilmaisutapa ovat ainutlaatuisia ja helposti tunnistettavia, oivaltavia ja helposti samaistuttavia."

Esiraati näkee Tympeissä tytöissä erityistä vientipotentiaalia, koska Tanskanen käsittelee sarjakuvassaan asioita, jotka ovat ajankohtaisia kaikkialla läntisessä maailmassa. "Jatkuvan kasvun vaatimus on yhtä kohtuuton ja kestämätön kaikkialla. Taiteellisesti kovatasoinen teos ei häpeä esimerkiksi ranskalaisille sisarilleen."

Riina Tanskanen (s. 1998) on imatralais-tamperelainen sarjakuvapiirtäjä, kuvataiteilija, kirjailija ja yhteiskuntakriitikko. Hän on saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon yhteiskunnallisen keskustelun avaamisesta ja tiedonvälityksestä sarjakuvan keinoin.

Tampereella Työväenmuseo Werstaalla on parhaillaan Tympeät tytöt – Luokkakipuja -teoksen originaalipiirroksia esittelevä, kävijäennätyksiä rikkonut näyttely (vapaa pääsy). Imatran teatterissa puolestaan pyörii sarjakuvan teatteriversio. Tanskanen kertoo kirjastaan seuraavaksi Jyväskylän Kirjamessuilla lauantaina 22.11. klo 11.30 ja Tampereen Kirjafestareilla lauantaina 29.11. klo 15.00.