Riina Tanskasen sarjakuvateos Tympeät tytöt – Luokkakipuja on ehdolla Tulenkantaja-palkinnon saajaksi
Suomalaisen kirjaviennin edistäjäksi perustettu Aamulehden Tulenkantaja-palkinto jaetaan Tampereen Kirjafestareilla sunnuntaina 30. marraskuuta. Voittajan valitsee viiden ehdokkaan joukosta kirjailija Iida Turpeinen. Esiraati uskoo Tympeiden tyttöjen vientipotentiaaliin, sillä taiteellisesti kovatasoisen teoksen teemat ovat ajankohtaisia kaikkialla läntisessä maailmassa.
Tulenkantaja-palkinnon esiraatia puhutteli Tympeät tytöt -sarjakuvassa se, miten terävä yhteiskuntakritiikki ja lämmin huumori yhdistyvät kiinnostavalla tavalla hempeään visuaaliseen maailmaan. "Tanskasen piirrosjälki ja ilmaisutapa ovat ainutlaatuisia ja helposti tunnistettavia, oivaltavia ja helposti samaistuttavia."
Esiraati näkee Tympeissä tytöissä erityistä vientipotentiaalia, koska Tanskanen käsittelee sarjakuvassaan asioita, jotka ovat ajankohtaisia kaikkialla läntisessä maailmassa. "Jatkuvan kasvun vaatimus on yhtä kohtuuton ja kestämätön kaikkialla. Taiteellisesti kovatasoinen teos ei häpeä esimerkiksi ranskalaisille sisarilleen."
Lisätietoa palkinnosta: Aamulehti: Tässä ovat vuoden 2025 Tulenkantaja-palkintoehdokkaat – Lue, miksi esiraati vaikuttui näistä kirjoista
Riina Tanskanen (s. 1998) on imatralais-tamperelainen sarjakuvapiirtäjä, kuvataiteilija, kirjailija ja yhteiskuntakriitikko. Hän on saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon yhteiskunnallisen keskustelun avaamisesta ja tiedonvälityksestä sarjakuvan keinoin.
Tampereella Työväenmuseo Werstaalla on parhaillaan Tympeät tytöt – Luokkakipuja -teoksen originaalipiirroksia esittelevä, kävijäennätyksiä rikkonut näyttely (vapaa pääsy). Imatran teatterissa puolestaan pyörii sarjakuvan teatteriversio. Tanskanen kertoo kirjastaan seuraavaksi Jyväskylän Kirjamessuilla lauantaina 22.11. klo 11.30 ja Tampereen Kirjafestareilla lauantaina 29.11. klo 15.00.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria RossiviestintäpäällikköPuh:0400 846 087maria.rossi@intokustannus.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Into on itsenäinen kustantamo, joka julkaisee uutta avaavaa ja näkökulmia avartavaa laadukasta kirjallisuutta yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Tutustu kevään 2026 katalogiimme tästä
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Into Kustannus
Heini Kilpamäen Aseman nainen on ehdolla Kanava-tietokirjapalkinnon saajaksi23.10.2025 13:16:07 EEST | Tiedote
Aseman nainen seuraa viisikymppisen Sarin elämää Helsingin päärautatieasemalla. Kirja on ravisuttava läpileikkaus asunnottomuudesta ja kodittomuudesta 2020-luvun Suomessa.
Kansantajuinen perusteos jokaiselle metsänomistajalle22.10.2025 07:50:00 EEST | Tiedote
Jouko Marttilan Metsänomistajan käsikirja on helppolukuinen ja tasapainoinen esitys metsänomistajan kannalta tärkeistä asioista. Kirja sopii niin kokeneille kuin uransa alkutaipaleella oleville metsänomistajille.
Antto Terraksen omaelämäkerta on täynnä itseironiaa, naurua ja totuuden venytystä21.10.2025 07:50:00 EEST | Tiedote
Neuvosto-Virossa syntynyt kirjailija Antto Terras on aina viihtynyt väärissä paikoissa, epäsopivaan aikaan ja outojen hahmojen seurassa. Hän on ehtinyt elämänsä aikana toimia ainakin inkeriläisenä, pioneerina, mormonina, myymäläetsivänä, oikeustulkkina, ohjaajana, baarimestarina ja kirjailijana.
Into Kustannuksen kevät 2026 tarjoaa tinkimättömän kattauksen yhteiskunnallisia aiheita, inhimillistä rohkeutta ja kirjallisia elämyksiä15.10.2025 10:28:30 EEST | Tiedote
Innon keväässä on suuria nimiä ja puhuttelevia tarinoita: Riikka Purrasta julkaistaan analyyttinen kirjallinen muotokuva, ja 15-vuotiaana henkirikoksen uhrina kuolleen Vendin kohtalosta ilmestyy ravisuttava teos. Uutuuskirjansa julkaisevat muun muassa Eveliina Talvitie, Laura Juntunen sekä pohjoismaisen jännityksen mestari Anders de la Motte. Juha Hurme ja Teijo Pyykkönen pistävät suomalaiset liikkeelle urheilukirjallaan Hiki ja hurmos. Kiehtovan kulman hyvinvointiin avaa yli miljoona kappaletta maailmalla myynyt Gabor Matén Normaali on myytti.
Pekka Kaupin odotettu uutuuskirja esittelee kahdeksan tapaa parantaa metsien hiilinielua8.10.2025 08:50:00 EEST | Tiedote
Professori Pekka Kaupin työryhmä nousi 90-luvun alussa maailmanlaajuiseen kuuluisuuteen katoavan hiilen arvoituksen ratkaisijana ja pohjoisten metsien hiilinielun löytäjänä. Kaupin uusi kirja päivittää hiilinielukeskustelun tiedot uuden tutkimuksen pohjalta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme