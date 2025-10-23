Into Kustannus

Riina Tanskasen sarjakuvateos Tympeät tytöt – Luokkakipuja on ehdolla Tulenkantaja-palkinnon saajaksi

7.11.2025 07:16:59 EET | Into Kustannus | Tiedote

Suomalaisen kirjaviennin edistäjäksi perustettu Aamulehden Tulenkantaja-palkinto jaetaan Tampereen Kirjafestareilla sunnuntaina 30. marraskuuta. Voittajan valitsee viiden ehdokkaan joukosta kirjailija Iida Turpeinen. Esiraati uskoo Tympeiden tyttöjen vientipotentiaaliin, sillä taiteellisesti kovatasoisen teoksen teemat ovat ajankohtaisia kaikkialla läntisessä maailmassa.

Riina Tanskasen sarjakuvateos Tympeät tytöt – Luokkakipuja katsoo maailmaa kapitalismin ja patriarkaatin puristuksessa elävien tyttöjen silmin.
Tulenkantaja-palkinnon esiraatia puhutteli Tympeät tytöt -sarjakuvassa se, miten terävä yhteiskuntakritiikki ja lämmin huumori yhdistyvät kiinnostavalla tavalla hempeään visuaaliseen maailmaan. "Tanskasen piirrosjälki ja ilmaisutapa ovat ainutlaatuisia ja helposti tunnistettavia, oivaltavia ja helposti samaistuttavia." 

Esiraati näkee Tympeissä tytöissä erityistä vientipotentiaalia, koska Tanskanen käsittelee sarjakuvassaan asioita, jotka ovat ajankohtaisia kaikkialla läntisessä maailmassa. "Jatkuvan kasvun vaatimus on yhtä kohtuuton ja kestämätön kaikkialla. Taiteellisesti kovatasoinen teos ei häpeä esimerkiksi ranskalaisille sisarilleen."

Lisätietoa palkinnosta: Aamulehti: Tässä ovat vuoden 2025 Tulenkantaja-palkintoehdokkaat – Lue, miksi esiraati vaikuttui näistä kirjoista

Riina Tanskanen (s. 1998) on imatralais-tamperelainen sarjakuvapiirtäjä, kuvataiteilija, kirjailija ja yhteiskuntakriitikko. Hän on saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon yhteiskunnallisen keskustelun avaamisesta ja tiedonvälityksestä sarjakuvan keinoin.

Tampereella Työväenmuseo Werstaalla on parhaillaan Tympeät tytöt – Luokkakipuja -teoksen originaalipiirroksia esittelevä, kävijäennätyksiä rikkonut näyttely (vapaa pääsy). Imatran teatterissa puolestaan pyörii sarjakuvan teatteriversio. Tanskanen kertoo kirjastaan seuraavaksi Jyväskylän Kirjamessuilla lauantaina 22.11. klo 11.30 ja Tampereen Kirjafestareilla lauantaina 29.11. klo 15.00.

Kuvat

Tympeät tytöt – Luokkakipuja
Riina Tanskanen. Kuva: Veera Niskanen
Tietoja julkaisijasta

Into on itsenäinen kustantamo, joka julkaisee uutta avaavaa ja näkökulmia avartavaa laadukasta kirjallisuutta yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Tutustu kevään 2026 katalogiimme tästä

