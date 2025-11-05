Rantasprintin MM-kisat alkoivat Turkissa: ”Lähdetään hyvällä fiiliksellä parantamaan”
Rantasprintin MM-kilpailut alkoivat Turkin Antalyassa torstaina ensimmäisillä aika-ajoilla. Suomalaisista Joel Naukkarinen oli miesten yksikössä 15:nneksi nopein, Naukkarinen ja Karppinen kaksikossa 16:s ja Tiia-Maria Rauttola naisten yksikössä 18:s.
Junioreissa Ilona Mäkelä 23:s, kaksikossa Kasper Salmi ja Anni Rohila 28:s ja Salmi yksikössä 29:nneksi nopein.
– Kisojen avauspäivä on aina jännittävä. Suomalaisten suoritukset sujuivat hyvin. Jokaisella oli kuitenkin joku osa-alue, josta pystyy vielä parantamaan. Huomenna lähdetään hyvällä fiiliksellä parantamaan. Onnistuneilla suorituksilla saavutetaan jatkopaikkoja huomenna, soudun valmennuspäällikkö Ilona Hiltunen sanoo.
Toinen aika-ajo soudetaan perjantaina, minkä jälkeen kaikki knock-out -vaiheeseen pääsevät ovat selvillä.
Tulossivu: 2025 World Rowing Beach Sprint Finals - World Rowing
