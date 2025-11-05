Rantasprintin MM-kisat alkoivat Turkissa: ”Lähdetään hyvällä fiiliksellä parantamaan”

Suomalaiset hyvillä mielin rantasprintin MM-kilpailuihin: ”Saadaan varmasti tiukkaa kisailua jokaisessa veneluokassa” 5.11.2025 07:16:15 EET | Tiedote

Rantasprintin MM-mitaleita ratkotaan torstaista sunnuntaihin Turkin Antalyassa, jossa kilpailee kuusi suomalaista. Joel Naukkarinen ja Eeva Karppinen kilpailevat kaksikossa, Naukkarinen miesten yksikössä ja naisten yksikössä Tiia-Maria Rauttola. Juniorien sarjoissa kilpailevat Kasper Salmi ja Anni Rohila kaksikossa sekä Salmi poikien yksikössä ja Ilona Mäkelä tyttöjen yksikössä.